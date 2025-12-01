Selene, trabajadora española, sobre lo que ahorra de su sueldo en Irlanda: "Gasto 980 € al mes y aún así ahorro 800 €"

En España, el salario medio bruto anual ronda los 28.049 euros, lo que se traduce en unos 2.290 euros mensuales si se percibe en 12 pagas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque esta cifra ha subido ligeramente respecto a años anteriores, sigue estando lejos de la media europea, que se sitúa en torno a los 39.800 euros al año.

Este desajuste, unido a la inflación acumulada y al encarecimiento del coste de vida, ha llevado a muchos jóvenes españoles a hacer las maletas en busca de mejores condiciones laborales. Precisamente, Irlanda es uno de los destinos más populares para quienes quieren trabajar en el extranjero y, sobre todo, ahorrar.

Selene, una joven española conocida en redes como @laralladas, ha sido una de las jóvenes españolas que han elegido Irlanda para emigrar y en sus vídeos cuenta algunas de las curiosidades y diferencias económicas que viajar a Irlanda le ha aportado: "Gasto 980 euros al mes y aún así ahorro entre 800 y 900 euros mensuales". Su testimonio pone cifras reales a una de las grandes preguntas de quienes se plantean emigrar: ¿Cuánto se puede ahorrar realmente en Irlanda?

"Os voy a contar mis gastos fijos, después lo vamos a restar a ver cuánto suelo ahorrar en un mes", explica Selene. Aunque en Irlanda se cobra a la semana, el pago del alquiler es mensual. En su caso, la cifra es sorprendentemente baja: "Yo tengo mucha suerte porque pago 480 euros de alquiler pero porque me vine con mi novia, con lo cual compartimos habitación", reconoce.

No todos corren con la misma suerte. "Conozco gente que paga 800 euros, depende de lo que encuentres y depende más bien de lo que haya disponible porque Irlanda no es que sea conocido por tener muchos pisos en alquiler. La parte difícil de venir aquí", reconoce.

Sobre los gastos del día a día, Selene asegura que la vida no es tan cara como muchos piensan. "En comida me dejaré unos 200 euros al mes o así, muchos dicen que Irlanda es mucho más cara que España pero vamos, que en el supermercado, la comida y todo eso, quitando alguna cosa, es parecido".

A esto hay que sumar las facturas básicas: "Las últimas que pagué fueron 62,76 de basuras, 20,20 euros de gas y 36,2 euros de luz". Unos importes asumibles, si se comparan con los precios que se manejan en otras capitales europeas.

El transporte, el café y el ocio también forman parte del presupuesto mensual. "El bus me suelo dejar unos 50 euros y lo peor, lo más caro de Irlanda y en lo que más dinero me gasto es el café: vale 3,95 euros, lo que son 80 euros al mes en café".

A esto se suma algo de ocio: "Luego ponemos 100 euros más o menos de fiesta y en total daría 980 euros o así de gastos. Normalmente me da para ahorrar entre 800 y 900 euros al mes (suelo ahorrar unos 200 euros a la semana). Creo que capacidad de ahorro hay, desde luego", concluye.

Cuánto se gana en Irlanda

Aunque el nivel de vida en Irlanda puede resultar elevado, los sueldos también tienden a ser considerablemente más altos que en España. Según datos publicados por el diario Expansión, en 2023 el salario medio en Irlanda fue de 59.899 euros anuales, lo que equivale a unos 4.220 euros al mes. En comparación, el sueldo medio en España ese mismo año fue de 30.237 euros.

En lo que respecta al salario mínimo también muestra una brecha significativa: a finales de 2024, el salario mínimo irlandés se situaba en 2.282 euros mensuales, frente a los 1.381,3 euros en España. En sectores concretos, como la ingeniería, los sueldos en Dublín pueden alcanzar entre 42.000 y 65.000 euros anuales, mientras que los enfermeros cobran entre 35.000 y 47.000 euros, según datos de Glassdoor.