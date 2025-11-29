Desde Palma de Mallorca hasta Madrid: los mejores mercadillos de Navidad en los planes de Magas

Noviembre llega a su fin y con él comienza diciembre, el mes en que los mercadillos navideños llenan nuestras ciudades de luz y tradición. A medida que bajan las temperaturas y oscurece más temprano, estos espacios festivos ofrecen un refugio cálido donde descubrir productos artesanales, decoración típica, dulces y sabores de la temporada.

Los mercados navideños son una oportunidad perfecta para sumergirse en el espíritu de las fiestas mientras paseas por casetas llenas de propuestas únicas. En Magas seleccionamos los más destacables para que no te pierdas ninguna experiencia auténtica y especial durante este mes mágico.

Mercadillo del Gato

Regresa el Mercadillo del Gato. Un espacio efímero que se une para combinar la moda, el arte, diseño y solidaridad. Desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, con un horario ininterrumpido de 11:00 h a 21:00 horas y entrada gratuita para todos.

Un ambiente festivo y acogedor con espíritu navideño, ideal para aquellos que buscan regalos auténticos. Un espacio lounge bar para disfrutar de cócteles y licores mientras también hay más de 60 expositores con piezas únicas y productos originales.

Información del evento. Cedidas

Además, podrás encontrar moda femenina y masculina, complementos, joyería y bisutería de autor, artesanía, cosmética natural y decoración para el hogar.

Si buscas comprar ediciones especiales de libros, literatura clásica, propuestas para público infantil y bolígrafos torneados a mano, también los encontrarás entre muchas otras cosas.

Un plan perfecto para disfrutar de las compras, descubrir tendencias y vivir la Navidad en el corazón de Madrid. Estará a disposición la opción de colaborar con Aldeas Infantiles SOS y apoyo solidario a niños en situación vulnerable.

¿Dónde? Gran Vía 13, Madrid.

Un pueblo francés en Málaga

Ayer, 28 de noviembre, abrió oficialmente el mercado de Navidad en el Muelle Uno, reconocido por European Best destinations como uno de los mercadillos más soleados y especiales de Europa.

Una atmósfera inspirada en el pueblo de Colmar, ubicado en Alsacia, Francia. Una combinación de casetas de madera decoradas con luces cálidas y un entorno marítimo que ofrece una experiencia navideña con vistas al mar Mediterráneo.

Un paseo costero transformado en un encantador pueblo repleto de puestos que venden moda, artesanía, decoración festiva, juguetes y productos gastronómicos fieles a la temporada.

Muelle Uno. Archivo de El Español

Como no podía faltar en el propio recinto, una pista para patinar sobre hielo, talleres para niños y conciertos en vivo. Por la noche, se crea un ambiente perfecto combinado entre las luces, las cabañas de madera y un paseo ideal.

Un lugar encantador que podrás visitar todos los días en un amplio horario de 10:00 a 22:00 horas.

¿Dónde? P.º del Muelle Uno, 4, Distrito Centro, 29016 Málaga.

El Hotel Palace navideño

Se comienzan a llenar las calles de mercadillos navideños y el Hotel Palace de Madrid no se queda atrás con su propuesta estilo Pop Up Chic. Los días 5, 6 y 7 el lugar se convertirá en un escenario de celebración con ambiente de lujo, moda y espíritu festivo.

La entrada es gratuita y puedes acceder desde las 11:00 hasta las 21:00 horas. Los salones estarán repletos de amplia variedad de productos con más de 30 firmas de moda, decoración, complementos, bisutería y artículos de regalo.

Cartel Hotel Palace. Cedidas

No solo habrá para comprar, sino que cuenta con un espacio de descanso con aperitivos para relajarse y disfrutar, como también una zona infantil para los niños.

Un evento imperdible en uno de los mercadillos más elegantes y destacados de Madrid en la temporada prenavideña.

¿Dónde? Pl. de las Cortes, 7, Centro, 28014 Madrid.

Dos mercadillos en uno

El 5 de diciembre, el centro de Granada se convierte en un mercado de belenes y decoración navideña. A pocos pasos de la catedral, se encontrarán multitudes de puestos con figuras y escenas de belén artesanales. Un punto de encuentro de artesanos de toda España, especializados en piezas de belenistas.

Además del mercadillo de Bib-Rambla, a pocos metros se encuentra la Feria de Artesanía de Navidad de Fuentes de las Batallas, con diferentes variedades de productos como artesanía, regalos, gastronomía de la zona y dulces típicos navideños.

Uno de los clásicos planes granadinos de la festividad, ideales para combinar con un paseo por el casco histórico, visitas a las representaciones, encendido de luces y un chocolate caliente para terminar el recorrido.

Se encontrarán abiertos hasta el día 6 de enero, con un horario aproximado de mañanas de 11:00 a 14:00 horas y por las tardes desde 17:00 a 21:00 horas.

¿Dónde? Plaza de Bib-Rambla, Granada.

Un puerto mágico

El 15 de diciembre reabre el mercado más icónico de Palma de Mallorca, nada más ni nada menos que en el chic y sofisticado Puerto Portals. Aproximadamente 40 puestos de madera que lo rodean y venden productos artesanales, cosmética natural, accesorios, bisutería y mucho más.

La escena cobra vida desde la calle, con actividades desde patinaje sobre hielo hasta talleres creativos para niños. La decoración del paseo está compuesta por luces navideñas y musicalización con villancicos en vivo.

Puerto Portals. Archivo de El Español

Para acompañar el día, y tal vez el frío, se vende la bebida típica navideña, vino caliente, para tomarlo junto a la pastelería alemana. Un espacio de celebración clásico rodeado de yates de lujo, restaurantes de alta cocina y tiendas de marcas internacionales, creando un escenario para todos los gustos.

Podrás visitarlo hasta el 7 de enero, pero el día 5 del mismo mes estarán Papa Noel y los Reyes Magos.

¿Dónde? Torre de Capitanía, 07181 Portals Nous-Calvià, Balearic Islands.

Fira de Santa Llúcia

Desde el siglo XVIII, la Plaza de la Catedral De Barcelona y sus alrededores, cuando llega la temporada festiva, se convierte en un mercado tradicional navideño. Comenzó este viernes 28 de noviembre y estará disponible hasta el 23 de diciembre para que puedas ir sintiéndote en ambiente.

Mercadillo de Navidad de Santa Llucia, Barcelona. istock

Un recorrido que mantiene vivo el espíritu y las tradiciones populares catalanas relacionadas con la Navidad, ideal para quienes quieran vivirlo como allí se hace acompañada de actividades culturales y eventos paralelos que enriquecen la experiencia.

El callejón festivo

El contenedor del 'callejón de los artistas de Prosperidad' en la calle Sánchez Pacheco 27, Madrid, vuelve a preparar su mercadillo navideño este viernes 28 y el sábado 29, en el horario de 11:00 h a 19:00 h. Dos días donde las sorpresas colman el lugar.

Si aún no tienes los regalos, las tiendas estarán abiertas para solucionar el problema. Algunas de ellas son las joyas únicas de To be Continued, los sombreros y flores de Ana Lamata, las instalaciones botánicas de Anila Flowers, las ropas y textiles exquisitos de Kavita Parmar, cerámica, muebles y arte.

¿Dónde? C. de Sánchez Pacheco, 47, Chamartín, 28002 Madrid.

Madrid Luxury Xmas Market

El Madrid Luxury District organiza el mercado navideño más elegante de la ciudad. El día 14 de diciembre desde las 11:00 a 20:00 horas tiene lugar la gran inauguración en la calle Ortega y Gasset, desde Serrano hasta Velázquez.

El barrio de Salamanca se transforma en una fiesta callejera con un recorrido de artesanos y creadores que desplegarán sus mejores propuestas de decoración, gastronomía, diseño y arte.

Un paseo por el corazón de Madrid con un barrio transformado para que puedas preparar los mejores regalos para esta Navidad.

¿Dónde? C. de Ortega y Gasset, Retiro 28009 Madrid.