María Martínez, de 'Nueve en casa', sabe cómo resolver el desorden de los niños: "Son trucos al alcance de todos"

"Tus hijos son desordenados. Los míos también lo son", confiesa María Martínez, la matriarca de 'Nueve en casa' en el arranque de su último vídeo para Magas.

Y lo dice con esa mezcla de resignación tierna y sentido práctico que solo nace cuando ya has asumido que vivir con pequeños es, en esencia, convivir con un caos en movimiento que muchas veces arrasa por donde pasa.

No obstante, la creadora de contenido, a la que sigue una comunidad de 188.000 personas en Instagram, también comenta de forma optimista que hay ciertas formas de ponérselo más sencillo a los niños y, por ende, también a los mayores de la familia.

Como quien charla con una amiga, María comenta que el truco no está en aspirar a la perfección, sino en ajustar el entorno para que sepan qué hacer sin que se lo repitamos 20 veces. Ellos saben —dice— dónde va el abrigo, dónde se deja la mochila y dónde guardar las cosas en general. Esta técnica es algo que se suele aplicar también en las aulas de los centros escolares.

El primer gesto que propone es tan simple como eficaz: colocar un perchero detrás de la puerta. "Aquí podemos ir dejando todo y, además, a dos alturas, para que los pequeñitos también lleguen", destaca, incluyendo así a todos en las labores de orden y organización en casa, dándoles también una pequeña dosis de autonomía.

Con un detalle como este, las prendas exteriores dejan de morar encima de sillas, sofás y sillones y ocupan el sitio que les pertenece. Así ocupan un lugar perfecto para tenerlas a mano antes de abandonar el hogar.

Después, María se mueve al baño, espacio de la casa para el que aplica otro truco. "Tenemos dosificadores porque es la única forma de que no tiren todo el jabón en la ducha", comenta de forma resolutiva. "Así ya se pueden asear solos".

Puede que resulte una recomendación un tanto básica, pero quien convive con niños sabe que sin ellos el bote entero de gel puede durar infinitamente más. Por lo tanto, este tip implica también un ahorro económico.

El tercer consejo, y último, es igual de práctico: un toallero a su altura. Nada heroico, nada sofisticado. "Siempre es bueno tenerlo de esa manera". Como siempre, María Martínez termina su vídeo con una pregunta hacia la audiencia: "¿Qué creéis, Magas?".

Lo interesante de su enfoque no son las propuestas en sí —"son trucos al alcance de todos", literal y metafóricamente hablando— sino la mirada que propone: los niños no son desordenados por naturaleza, lo son porque están aprendiendo.

Y hacer esto es más fácil cuando el entorno acompaña. Basta, simplemente, con aterrizar según qué ideas para que para ellos, y para toda la familia, la convivencia resulte mucho más sencilla y operativa. Porque el orden no tiene por qué ser una batalla perdida. ¡Incluso cuando se trata de una casa de nueve personas!