Una abogada, sobre el subsidio por desempleo para mayores de 52 años: "Puedes cobrarlo mientras trabajas"

El subsidio por desempleo en España es una de las prestaciones más útiles para aquellas personas mayores de 52 años que necesitan cubrir la falta de ingresos mientras esperan para acceder a una futura pensión. Una prestación que en España reciben más de 650.000 españoles mayores de 52 años, una cifra que no ha dejado de aumentar en los últimos años.

Pero ¿es posible cobrar este subsidio y trabajar al mismo tiempo? La abogada Miriam Ruiz Acosta lo aclara al detalle en uno de sus vídeos compartidos en TikTok: "¿Puedo cobrar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años mientras trabajo? Sí, pero con una serie de matices".

La primera condición, explica, es que "si estás trabajando, no puedes solicitar directamente el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, sino que es necesario que por ejemplo tengas varios contratos a jornada parcial y pierdas alguno de ellos o también que estés cobrando este subsidio por desempleo para mayores de 52 años y te salga un trabajo a jornada completa o a jornada parcial".

En cualquiera de estos supuestos, añade, "tienes un plazo de 15 días hábiles para solicitarle al SEPE la compatibilidad del subsidio por desempleo con ese trabajo". Ruiz también advierte que, si no se respeta este plazo, "sí que puedes solicitarlo si no han transcurrido más de 12 meses desde el inicio de la relación laboral. Pero eso sí, empezarás a cobrar el subsidio desde el momento de la solicitud y no desde el momento en que iniciaste esa relación laboral".

Uno de los aspectos más relevantes para quienes estén considerando esta compatibilidad es el tiempo: "Esta compatibilidad se puede producir durante un máximo de 6 meses y es que el subsidio por desempleo para mayores de 52 años como regla general se puede cobrar hasta que cumples la edad ordinaria de jubilación. En este caso, en el que estarías compatibilizando este subsidio con un trabajo, no vas a poder compatibilizarlo hasta ese momento, sino que como máximo vas a poder hacerlo durante 6 meses".

El subsidio no será íntegro

Además del límite temporal, también hay una reducción económica: "Este subsidio tampoco lo vas a cobrar íntegramente. Como sabes, la cuantía del mismo es de 480 euros al mes, pero cuando lo estás compatibilizando con un trabajo como en este caso, no vas a cobrar esos 480 euros íntegros, sino que vas a cobrar un porcentaje que va a depender en función de cuál sea tu jornada laboral y del trimestre en que te encuentres cobrando ese subsidio".

La abogada también apunta a que la cotización se ajusta: "La cotización del subsidio tampoco va a ser íntegra, como sabéis, este subsidio por desempleo para mayores de 52 años cotiza para la jubilación en una cuantía de 125 % de la base mínima de cotización vigente en cada momento", explica.

En este caso, "la cotización se realiza en proporción inversa a la jornada realizada. Es decir, que si estás realizando un 40 % de una jornada laboral, la cotización del subsidio será el 60 % sobre el 125 % de la base mínima de cotización".

Por último, Ruiz también recuerda una obligación clave: "Si la relación laboral que ha dado lugar a la compatibilidad se extingue tienes que comunicarlo al SEPE en el plazo de 12 días hábiles".