Virginia, joven española de 31 años, sobre su sueldo en las minas de Australia: "Gano más de 3.000 € trabajando solo 2 semanas"

Virginia Sanz es una de las jóvenes españolas que han elegido Australia para trabajar en busca de mejores condiciones laborales. Una decisión que, solo en el último año, han tomado alrededor de 3.400 españoles, según datos de la web Visados Australia. El país oceánico se consolida así como uno de los destinos favoritos para los jóvenes que buscan vivir una experiencia internacional.

En este caso, esta joven gaditana de 31 años decidió mudarse a Australia movida también por el deseo de vivir nuevas experiencias personales y laborales, mientras perseguía su sueño de recorrer el mundo en busca de una mejor calidad de vida. Se trasladó a Australia en 2022 y desde entonces no ha perdido la oportunidad de compartir su historia y su día a día en redes sociales y también como trabajadora en las minas de Australia, en el sector servicios.

Un trabajo en el que cuenta con jornadas de hasta 12 horas diarias, pero en el que asegura que la diferencia económica con España compensa con creces. Y es que, además de los 34,50 dólares australianos (casi 20 euros) que gana a la hora, Virginia Sanz asegura en uno de sus vídeos que el ahorro también es importante: "Me estoy ahorrando mínimo 150 dólares (84 euros) a la semana".

Virginia trabaja en las minas bajo un sistema conocido como swings, que consiste en turnos intensivos de una o dos semanas seguidas sin días de descanso, con jornadas de 11 horas diarias: "Pagan bastante bien la hora, trabajas varias semanas seguidas y 11 horas al día, así que te llevas un buen dinero", explica. Esta joven pertenece al sector servicios de la mina, una de las categorías con sueldos más bajos dentro del entorno minero, aunque las cifras siguen siendo altas en comparación con España.

"El sueldo depende un poco de tu posición y yo soy del sector servicios, así que soy de las que menos cobro, aunque puede variar según la compañía para la que trabajes. Yo cobro 34,50 dólares australianos la hora, si trabajo en nocturno, fines de semana son 36,5 dólares y si trabajo un festivo es el doble". Así en apenas dos semanas puede llegar a reunir una cifra muy superior al salario medio español: "Esto se me queda por siete días a la semana en dos semanas pueden ser 4.800 euros, pero a esto hay que sumarle otras cosas porque aquí no estoy pagando alojamiento".

Una de las grandes ventajas de este tipo de empleo en Australia es que gran parte de los gastos están cubiertos por la empresa, lo que multiplica la capacidad de ahorro: "Me estoy ahorrando 300 dólares a la semana (169 euros) y también le tenemos que sumar la comida porque aquí me dan de comer y comida de buena calidad. Me estoy ahorrando mínimo 150 (84 euros) dólares a la semana. 5.700 dólares australianos en 2 semanas, unos 3.500 euros en España que se quedan para mí", resume.

La diferencia de los salarios entre sectores dentro de las minas también es considerable: "En las minas se trabaja por swings, lo que quiere decir que vas a estar una semana o dos semanas trabajando de corrido sin día de descanso, 11 horas al día, 35 dólares la hora y eso en un puesto del sector servicios de la mina. En la parte de la construcción cobran mucho más. Yo por ejemplo, en el sector servicios en un swing de dos semanas trabajando en la mina ganaba casi 5.000 dólares, dependiendo de si tienes turno de noche o de día".

Y no menos importante: el ahorro se multiplica gracias a las condiciones de empleo en la minas. "Te aseguras un dinero porque de lo que ganas, no gastas nada, tienes alojamiento, te ponen la habitación en el campamento y te cocinan todos los días", explica.

Además de su experiencia en la minería, Virginia ha probado otros trabajos en Australia. Ha sido dependienta, camarera e incluso se trasladó a una granja para trabajar como recolectora de arándanos, una opción también bien remunerada. "Me ayudó a desconectar y conocer a mucha gente internacional", cuenta en otro de sus vídeos.