Una asesora de emigración, sobre los sueldos en Suiza: "Una enfermera en España gana 2.000 €, aquí 7.000 €"

Cada vez son más los profesionales sanitarios españoles que deciden probar suerte fuera del país en busca de mejores condiciones laborales y económicas. Entre los destinos más atractivos destaca precisamente Suiza, no solo por sus elevados salarios, sino también por la estabilidad profesional y la calidad de vida que ofrece a los trabajadores del sector de la salud.

Una reciente publicación en la cuenta de TikTok de @sandertalentwork, especializada en asesorar sobre emigración, ilustra con claridad esta diferencia. Y es que, en uno de sus vídeos, Danay, asesora experta, detalla las importantes diferencias salariales que existen con nuestro país: "Una enfermera recién graduada y sin experiencia en Suiza puede ganar entre 6.500 y 7.000 euros", una cifra muy superior a la media española para este perfil.

Esta asesora especializada ofrece orientación a quienes buscan oportunidades profesionales en países como Alemania o Suiza. En uno de sus vídeos lanza precisamente una importante advertencia para quienes ya se plantean dar el salto: "Antes de decidirte ir a Suiza, por favor ten un plan porque Suiza no es Alemania. Suiza es un país más organizado, así que si todavía no sabes Alemán, tienes que aprender Alemán (mínimo B2)", explica.

La barrera lingüística es clave para acceder a un puesto en el sistema sanitario suizo, donde existen tres categorías profesionales: enfermera diplomada, FaGe y auxiliar. "Recuerda que Suiza no solo es interesante para los españoles, sino que también para los alemanes y los austriacos. Así que si quieres irte allí, el idioma es súper importante. No vale simplemente con irte, por lo menos no para trabajar como enfermera", advierte.

Los sueldos, aunque muy atractivos, varían según la región, la edad y la experiencia profesional. "Hay diferencias en cuanto a las zonas, la edad y la experiencia también influyen. Esto quiere decir que si eres una enfermera recién graduada cobrarás menos y cuanto mayor eres ganarás un poco más", precisa.

Las diferencias entre cantones son significativas. En las zonas mejor pagadas, como Zúrich o Basilea, "una enfermera recién graduada y sin experiencia puede ganar allí entre 6.500 y 7.000 euros. Esto se te quedaría en unos 5.000 o 6.000 euros", indica Danay. Para quienes cuentan con una especialidad, los ingresos pueden dispararse: "Si tienes una especialidad, podrías llegar a cobrar 9.000 euros o incluso 10.000".

En cambio, los cantones con sueldos más bajos, como St. Gallen, Schwyz o Argau, ofrecen cifras más modestas, aunque todavía por encima de la media española: "Serían entre 5.000 y 6.000 euros".

Cuánto gana una enfermera en España

El salario de una enfermera en España en 2025 sigue mostrando importantes diferencias según la comunidad autónoma, la experiencia y el tipo de contrato. De forma general, el sueldo bruto anual oscila entre los 24.000 y los 32.000 euros, aunque en ciertos casos puede llegar a superar esa franja.

En el caso de una enfermera recién graduada, el salario suele comenzar en los 1.500 euros brutos al mes (unos 18.000 euros anuales), mientras que la media nacional se sitúa entre 2.000 y 2.300 euros mensuales, lo que equivale a entre 24.000 y 27.600 euros anuales.

En lugares con mejores condiciones retributivas como Madrid, el País Vasco, Navarra, Cataluña o Canarias, una profesional con experiencia o especialización puede superar los 3.000 euros mensuales y alcanzar los 35.000 o incluso 40.000 euros brutos al año. En el extremo opuesto, comunidades como Cantabria o Castilla-La Mancha, donde ofrecen salarios mínimos más bajos, rondando los 1.600 euros mensuales. Factores como la antigüedad, los complementos por guardias o nocturnidad y la especialización influyen también en el salario final.

Aún así, en comparación con una enfermera recién graduada en Suiza, cuyo sueldo puede llegar a estar entre los 6.500 y los 7.000 euros al mes, vemos como multiplica por tres o cuatro el salario medio de una profesional en España.