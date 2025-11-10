Alice (28), sobre su trabajo como fontanera: "Me dijeron que jamás me faltaría trabajo y ahora gano 64.000 € al año"

La brecha laboral sigue estando regida por demasiados estereotipos, especialmente, de género. En España, a pesar de no haber cifras exactas, las mujeres que se dedican a trabajos históricamente "de hombres" como albañilería o fontanería, no superaban en 2024 las 160.288 afiliadas.

Alice Illidge, forma parte de ese grupo de mujeres que ha decidido desafiar clichés y enfocar su carrera laboral a un mundo más masculinizado. A sus 28 años ha demostrado que el éxito no entiende de género.

Esta británica no solo se gana la vida como fontanera, sino que asegura que gana más dinero que en cualquiera de sus anteriores trabajos, algo que muchas mujeres ni imaginan posible en un oficio como este.

La joven hace apenas unos años, decidió dejar atrás la inseguridad laboral y lanzarse por su cuenta. Hoy es la fundadora de Miss Plumbing & Heating, una empresa con nombre femenino que se ha convertido en referencia local.

Su historia está inspirando a muchas otras mujeres a empuñar la llave inglesa y decir adiós a los prejuicios.

De aprendiz a empresaria

La historia de esta joven fontanera comienza hace más de una década, cuando con solo 16 años decidió no seguir el camino universitario que sus compañeros tomaban.

En su lugar, optó por una Formación Profesional en mantenimiento del hogar, porque siempre se le había dado bien arreglar cosas.

"Mi profesor me animó a especializarme en fontanería. Me dijo que si me esforzaba, nunca me faltaría trabajo", cuenta.

Tras obtener su título y una especialización en calefacción, Alice empezó a trabajar en una empresa del sector. Sin embargo, su vida dio un giro completo cuando fue madre. Su hija, hoy de cinco años, se convirtió en su prioridad, y su empleo no le ofrecía la flexibilidad necesaria para conciliar.

"Mi jefe no podía adaptarse a los horarios que necesitaba como madre soltera", asegura. Fue entonces cuando decidió dar el salto al autoempleo, una decisión que cambió su vida para siempre.

'Gano más dinero'

Ella misma asegura que convertirse en autónoma no fue fácil. Las dudas, los comentarios machistas y el miedo a no tener suficientes clientes la acompañaron en su inicio. Pero el tiempo le dio la razón.

"Ahora gano más dinero que nunca haciendo un trabajo que casi ninguna mujer quiere", afirma entre risas. Y la cifra no es menor: según datos del portal especializado Checkatrade, una fontanera autónoma con buena reputación puede llegar a superar los 64.000 euros anuales en Reino Unido.

Alice explica que muchos clientes la prefieren precisamente por ser mujer. "Las mujeres y las personas mayores me dicen que se sienten más cómodas conmigo. Agradecen poder llamar a una fontanera", comenta.

Pero no todos los encuentros son así: "Más de una vez me han preguntado '¿dónde está el fontanero?', cuando llego a una casa. Algunos no creen que yo pueda hacer el trabajo hasta que me ven actuar".

Sexismo y esfuerzo

Ser una mujer fontanera sigue resultando "raro". En Reino Unido, apenas el 1% de los profesionales del sector son mujeres.

Alice ha tenido que enfrentarse a muchos comentarios sexistas y a las dudas constantes sobre su capacidad.

"He escuchado de todo, desde bromas fuera de lugar hasta insinuaciones de que no tengo fuerza suficiente. Pero los resultados hablan por sí solos", asegura.

Su secreto, dice, está en aprovechar las herramientas digitales para promocionar su trabajo y construir una comunidad fiel.

Esa independencia es, para ella, lo mejor de su nueva vida: "Puedo trabajar cuando quiero, organizar mi día y no tener que rendir cuentas más que a mis propios estándares. La satisfacción de poder vivir de tu oficio en tus propios términos no tiene precio".

Alice insiste en que las mujeres pueden desempeñar perfectamente cualquier tarea técnica o manual si se lo proponen. "Las herramientas no distinguen entre hombres y mujeres. Lo importante es hacerlo con profesionalidad y pasión".

Sobre todo, Alice tiene claro que no cambiaría su vida actual por nada. "Soy mi propia jefa, tengo tiempo para mi familia y, además, he demostrado que una mujer también puede ser la mejor fontanera de la ciudad".