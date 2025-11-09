Marta, una joven española de 33 años en Australia: "Con 35 horas de trabajo, ahorro más de 400 euros a la semana"

Australia es uno de los destinos turísticos más populares del mundo gracias a su combinación única de playas, cultura y naturaleza. Sus paisajes espectaculares atraen cada año a viajeros de todo tipo. Pero más allá del turismo, también se ha convertido en uno de los destinos favoritos para vivir y trabajar, especialmente entre los españoles.

Son, sobre todo, los jóvenes quienes dan el salto, muchos de ellos con trabajos no cualificados (como en hostelería, limpieza, jardinería...) durante unos meses. ¿El objetivo? Aprovechar los salarios más altos que en España y ahorrar dinero en poco tiempo. Este es el caso de Marta Registrada (@martaregistrada en TikTok), una creadora de contenido que lleva varios meses compartiendo su experiencia en Australia a través de sus redes sociales.

En uno de sus vídeos ha revelado una de las principales ventajas de vivir y trabajar en Australia, en comparación con España: la capacidad de ahorro. Eso sí, matiza que no hay una única respuesta válida para todos, ya que siempre dependerá del lugar en el que se viva o del tipo de trabajo elegido.

"Para quienes me preguntáis cuánto se ahorra en Australia. Obviamente, esta es una pregunta súper subjetiva. Depende mucho de dónde vivas, de en qué trabajes, de cuántas horas trabajes, de cuánto gastas en alcohol...", explica con claridad. Aun así, da unas cifras orientativas del ahorro que puede implicar vivir y trabajar en Australia.

"Dicho esto, una persona entre 20 y 30 años, si vienes con tu student visa o tu work and holiday visa obtienes un trabajo no cualificado (hostelería, limpieza, delivery, construcción, jardinería...) y trabajas 35/40 horas semanales, lo que puedes ahorrar es entre 500 y 700 dólares a la semana". Lo que sería un equivalente en euros a entre 300 y 420 euros semanales. Es decir, más de 1.200 euros al mes de ahorro neto y con un empleo no cualificado.

Además, Marta pone su propio caso como ejemplo de cómo ese ahorro puede incluso multiplicarse si se opta por un estilo de vida más sencillo: "Luego hay casos de gente como yo, que vive en su casita rodante. Entonces ya está todo pagado y ya es todo una inyección directa de ahorro". Y es que, Marta ha optado por vivir en una furgoneta camperizada para asegurar el máximo ahorro en su paso por Australia.

También señala que el coste de vida varía mucho en función de la zona: "No es lo mismo vivir en una gran ciudad donde tardas un montón de tiempo en moverte de un sitio a otro, gastas dinero en transporte o en la que el alquiler es caro, que vivir en un pueblo". Diferentes formas de vida que, según el caso, pueden marcar la diferencia en el ahorro, pero que siguen consolidando a Australia como uno de los destinos más atractivos para los jóvenes españoles que quieren trabajar, ahorrar y vivir una experiencia fuera.