Laura, profesora española en Irlanda, acerca de su salario: "Puedes ganar casi 7.000 euros al mes y sin oposiciones"

Ser profesor o profesora en España se ha convertido para muchos docentes en una vocación cada vez más difícil de sostener. La presión constante, la falta de reconocimiento económico y unos sueldos que apenas compensan la exigencia del día a día en las aulas, han impulsado a muchos a replantearse su futuro en esta profesión.

Y no son casos aislados. Según un informe de la Fundación SM y la UNESCO, el abandono de la profesión de docente en Europa ha crecido de forma preocupante y España no es la excepción. De hecho, la tasa de abandono entre profesores de primaria ha aumentado casi el doble, pasando de 4,6 % en 2012 al 9 % en 2022 y esta sigue aumentando.

Detrás de estas cifras hay cientos de historias de profesoras y profesores que comenzaron en esta profesión por vocación y que han acabado por dejar su trabajo para dedicarse a otros sectores o que incluso han optado por hacer las maletas. Y es que, en medio de este escenario, cada vez más profesores miran al extranjero como una salida real y con mejores condiciones.

Este es el caso de Laura, una joven española que ya lleva seis años viviendo en Irlanda. Su plan principal era pasar apenas ocho meses trabajando como au pair, pero tras conocer de primera mano la alta demanda de profesores en los colegios irlandeses y las mejores condiciones laborales, decidió quedarse. Hoy tiene puesto fijo como profesora de Primaria en un colegio de educación especial y sin haber tenido que pasar por un largo proceso de oposiciones como en España.

"No tengo pensado volver a España porque trabajo de lo que he estudiado, tengo unas condiciones muy buenas, un contrato fijo y voy a España una vez al mes porque las condiciones de trabajo te lo permiten y además, puedo estar en los mejores momentos en España gracias a las vacaciones", una realidad que está llevando a cada vez más docentes españoles a replantearse su futuro profesional fuera del país.

Cuánto gana una profesora en Irlanda

Pero ¿cuáles son exactamente las diferencias salariales? En España, el sueldo mínimo bruto mensual de un profesor de Primaria se sitúa entre los 2.300 y 2.400 euros, dependiendo de la comunidad autónoma, la antigüedad y los complementos específicos del puesto. Sin embargo, en Irlanda, esta cifra es sensiblemente superior.

"¿Se pueden ganar 6.800 euros al mes como profesor de Primaria en Irlanda? Sí, y lo podéis ver en esta escala de salarios. El 1 de marzo de este año se han incrementado los salarios de los profesores de primaria y secundaria en Irlanda", asegura en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales en el que muestra la escala de sueldos según años de experiencia en Irlanda.

Un salario del cual se encarga directamente en Irlanda el Departamento de Educación, por lo que es igual para todos los profesores, "dependiendo de si eres ruta 1, 2, 3 o 4", aclara. Laura señala en su vídeo la escala salarial correspondiente a profesores de Primaria, la cual sería ruta 1 y 4".

Según esta escala, el sueldo anual de un profesor principiante parte desde los 44.435 euros brutos al año y puede alcanzar los 81.930 euros en el último tramo. Es decir, más de 6.800 euros brutos al mes. "Cada año están subiendo los salarios. Hay varios puntos que además se saltan en esta escala. Por ejemplo, del punto 3 pasas al 5 y del 12 al 14, lo que hace que avances más rápido", detalla.

Y añade un punto más a favor: "Si ya tenéis por ejemplo experiencia de 4 años como profesores en España y lo demostráis, venís aquí y entráis directamente en la escala número 5 (49.995 euros). A partir de ahí, cada año se incrementará vuestro salario", concluye.

Diferencias muy notables con el sistema educativo español, tanto en las condiciones laborales como en la estructura salarial, que están llevando cada vez a más docentes y futuros profesores a plantearse también su futuro fuera del país. Una tendencia que sigue creciendo ante las nuevas oportunidades que ofrecen otros sistemas educativos europeos.