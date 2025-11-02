Andrea, camionera, sobre la falta de jóvenes en el sector: "Me saqué el carné con 20 años y me contrataron a los 4 meses"

El paro juvenil en España es una de las tasas más altas de Europa. Aunque las cifras han ido descendiendo, alrededor del 25,3% de jóvenes de 15 a 24 años están desempleados, con algunas regiones como Canarias y Extremadura registrando tasas aún mayores, superando el 33%.

A pesar de los esfuerzos institucionales y de la gradual mejora en los indicadores económicos, el desempleo juvenil sigue concentrándose especialmente en los sectores de servicios y empleos de baja cualificación, como la hostelería, el comercio o, incluso, el transporte.

Según el informe de 2024 de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), menos del 3% de los conductores tienen menos de 25 años; sin embargo, la camionera Andrea considera que esta baja participación no se debe a la falta de empleo en el sector, sino todo lo contrario.

El empleo en el sector del transporte

El interés de Andrea por el sector del transporte comenzó desde pequeña, aunque su decisión de adentrarse profesionalmente se consolidó al acompañar a su marido, también camionero, en varias rutas, explica en el videopodcast Rutas de Éxito.

Según sus palabras, observar la realidad del trabajo y vivir la experiencia de cerca despertó su curiosidad, que se transformó en determinación para dedicarse a la profesión y sacarse los carnets necesarios.

Tenía apenas veinte años cuando comenzó a prepararse para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y, posteriormente, los carnés que le permitirían conducir vehículos pesados.

El camino para obtener las licencias no fue sencillo y mucho menos, barato. Entre el CAP y los permisos C y E —necesarios para manejar camiones y tráilers— invirtió entre 4.000 y 5.000 euros, explica, una cifra considerable para una joven que iniciaba su carrera laboral.

Sin embargo, Andrea no se arrepiente. Asegura que fue una inversión que cambió su vida y le abrió las puertas a un sector que, pese a la falta de relevo generacional, continúa ofreciendo empleo estable y buenas condiciones.

Cuando terminó de sacarse el carné, en octubre, apenas tuvo que esperar unos meses para encontrar su primer trabajo. En febrero ya estaba contratada por Mercadona, donde comenzó su trayectoria profesional en el transporte.

Andrea, camionera, sobre su experiencia en el sector.

Sin embargo, poco después surgió una nueva oportunidad con mejores horarios: el sector del transporte. Desde entonces, no ha pasado ni un solo día desempleada.

A su juicio, el transporte es un sector con futuro, especialmente para los jóvenes que buscan estabilidad y un empleo bien remunerado.

Su jornada habitual, explica, es de ocho horas diarias, con un sueldo que ronda los 2.000 euros. Además, es un oficio en el que "vas a tu aire", confiesa, lo que rompe el estereotipo de una profesión dura y solitaria.

No obstante, no todas las personas, y mucho menos los jóvenes, son conscientes de la ventaja del sector del transporte. De hecho, según Andrea, dentro de unos años existirá una escasez de trabajadores debido al envejecimiento de la plantilla.

La camionera señala que la media de edad de los camioneros ronda los 50 años y que, en poco tiempo, muchos se jubilarán sin relevo generacional suficiente.

Subraya que esto supone un problema importante, ya que "todo se transporta por camión" y si no se incorporan jóvenes al sector, dentro de unos años se enfrentará a serios desafíos, como el colapso de las cadenas de suministro o un impacto económico que haría aumentar los precios de los productos para los consumidores.

"Hay muchos jóvenes en paro, más de un 60% según dicen, y este trabajo podría ser una solución para muchos de ellos. Si realmente te gusta, hay trabajo de sobra", afirma con rotundidad.