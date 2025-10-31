De las noches de terror en el Santo Mauro a una escapada de relax en Huelva: los planes de la semana de Magas

Se acerca Halloween y con esta fecha también lo hacen las actividades relacionadas con la festividad. Cedida

Comienza un nuevo mes y queda cada vez menos para que se acabe el año, el cansancio se va notando en el cuerpo, pero no podemos dejar que eso nos pare. Renovemos las energías en noviembre para continuar disfrutando de los días venideros.

Para ello, te traemos nuestra sección de planes con diferentes oportunidades y experiencias que merecen la pena vivir. Además, te ayudamos a escoger tus planes para las fiestas y diferentes escapadas que puedes realizar antes.

Plan festivo

El reconocido Hotel InterContinental Madrid prepara una Navidad inspirada en el espíritu y la elegancia de la dolce vita. Una propuesta que combina lujo, gastronomía de autor y celebraciones.

Los menús los firman los fogones del chef Miguel de la Fuente, con productos de calidad y a la altura de lo que una velada de este calado merece.

El establecimiento contará con seis eventos especiales:

Cena de gala de Nochebuena : el 24 de diciembre a las 21 h con una increíble cena de seis platos con maridaje, música en vivo y barra libre hasta las 2 h. Si tienes niños, no te preocupes, también cuenta con una sala infantil para que todos puedan disfrutar.



Precio: Adultos 295 € - Niños 125 €.

: el 24 de diciembre a las 21 h con una increíble cena de seis platos con maridaje, música en vivo y barra libre hasta las 2 h. Si tienes niños, no te preocupes, también cuenta con una sala infantil para que todos puedan disfrutar. Precio: Adultos 295 € - Niños 125 €. Gran Cena de Gala de Fin de Año y Cotillón : el 31 de diciembre, para terminar por todo lo alto. Propuesta gastronómica de seis platos con maridaje, música en vivo y discoteca desde las 00:30 h hasta las 5 h.



Precio: Adultos 695 € - Niños 195 €. Solo cotillón 200 €.

: el 31 de diciembre, para terminar por todo lo alto. Propuesta gastronómica de seis platos con maridaje, música en vivo y discoteca desde las 00:30 h hasta las 5 h. Precio: Adultos 695 € - Niños 195 €. Solo cotillón 200 €. Brunch Especial de Navidad : 25 de diciembre, 13:30 h, un buffet con más de 200 elaboraciones culinarias. Imprescindible la música en vivo y la zona preparada para los más pequeños.



Precio: Adultos 195 € - Niños 95 €.

: 25 de diciembre, 13:30 h, un buffet con más de 200 elaboraciones culinarias. Imprescindible la música en vivo y la zona preparada para los más pequeños. Precio: Adultos 195 € - Niños 95 €. Brunch de Año Nuevo : el 1 de enero a las 13:30 h se repite el plan anterior.



Precio: Adultos 210 € - Niños 95 €.

: el 1 de enero a las 13:30 h se repite el plan anterior. Precio: Adultos 210 € - Niños 95 €. Brunch de Reyes : lo mismo sucede el 5 de enero a las 13:30 h.



Precio: Adultos 165 € - Niños 75 €.

: lo mismo sucede el 5 de enero a las 13:30 h. Precio: Adultos 165 € - Niños 75 €. Merienda de Reyes y Cabalgata: el 5 de enero de 17:00 h a 19:00 h, un buffet con dulces y salados. Música en directo y actividades infantiles. También tendrás la posibilidad de ver el pasacalles desde las habitaciones.



Precio: Adultos 70 € - Niños 50 €.

Navidad InterContinental. Cedida

El formidable InterContinental de Madrid te espera para comenzar y disfrutar de las fiestas, no te preocupes por nada que ellos se encargan de todo.

¿Dónde? Plaza de la Castellana, 49, barrio de Chamberí, 28046, Madrid.

Reset otoñal

Con el término del verano y la vuelta a la rutina, comienza el estrés, el agobio y el agotamiento. Sin embargo, el Hotel Convento Aracena & Spa es perfecto para ese momento, un lugar lleno de historia, belleza y bienestar.

El alojamiento, ubicado en la Sierra de Aracena, Huelva, es un antiguo edificio religioso del siglo XVII, apartado de la ciudad. Un entorno rodeado de naturaleza, montañas y senderos donde podrás respirar el aire más puro.

Hotel Convento Aracena. Cedida

Además del ambiente, el enclave cuenta con un espacio de bienestar total con instalaciones exclusivas como piscina de hidroterapia, sauna, baño turco, ducha de cubo y más. Pero si prefieres quedarte y descansar solo, sus habitaciones de lujo te acogerán.

El spa ofrece rituales que se adaptan a las necesidades de cada persona, pensadas para relajar cuerpo y mente. Una reconexión de pies a cabeza, desde terapias antiestrés hasta sesiones de reflexología podal para recargar energías y encontrar el equilibrio propio.

Junior Suite del Hotel Convento Aracena & Spa. Cedida

Para completar una estadía sublime, el restaurante Huerto Nun te espera con menús que combinan tradición y modernidad, priorizando los productos locales y de temporada. Una escapada donde vas a encontrar todo.

¿Dónde? Calle Jesús y María, 19, 21200, Aracena, Huelva.

Fogones de moda

En pleno barrio de Salamanca, ubicado en Lagasca, 48, se encuentra el nuevo restaurante en Madrid del grupo zaragozano Kentya, que continúa expandiéndose.

Sus propuestas resaltan por su gastronomía sofisticada, cercana y honesta, donde remarcan que "cuando el producto es excepcional, no hace falta disfrazarlo", una frase repetida por el equipo.

Algunas de las delicias del local. Cedida

Haciéndole honor a sus raíces, una de sus principales apuestas es por el tomate aragonés fresco. Pero no es solo eso, su cocina está basada en la calidad y la sencillez, aunando estos valores con imperdibles como pescados y carnes a la brasa y los arroces preparados al momento.

Además de su increíble carta culinaria, el sitio cuenta con espacios amplios y luminosos ideales para organizar las comidas de empresa, cenas con amigos y eventos.

Si prefieres algo más íntimo, cuenta con salones privados para siete a 70 personas para que puedas disfrutar de catas, presentaciones y veladas navideñas.

Foto del salón de Kentya Madrid. Cedida

Cuando finaliza la propuesta en mesa, el Club-bar con tapas clásicas y coctelería creativa te estarán esperando para continuar con la celebración.

¿Qué mejor lugar para que las fiestas lo inunden todo que aquí? Ofrecen tres opciones de menú con precios de 50, 60 y 75 euros por persona que incluyen platos para compartir, entrantes, principales y postres, café, infusiones, pan, agua y vinos seleccionados.

La parada obligatoria para lo que queda del año. Estilo, clase y sabor en un solo lugar, Kentya.

¿Dónde? Calle de Lagasca, 48, barrio de Salamanca, 28001, Madrid.

Hard Rock terrorífico

El restaurante Sessions del emblemático hotel de la capital española prepara una cena inspirada en la Noche de los Muertos de México. El evento se lleva a cabo el día 31 de octubre y comienza a las 20:00 h.

Se inicia en el lobby bar con un desfile temático lleno de catrinas, calaveras y flores, patrocinado por Patrón Tequila.

Al finalizar el mismo, se servirá una comida con la ambientación propia de la cita.

Por un lado, el menú de adulto tiene un coste de 46 € e incluye platos como croquetas de mac & cheese y pulled pork, Carolina del Norte burger (con pan negro), lubina en tempura y entrecot trinchado. De postre podrás elegir entre Next-Level Cheesecake o Choco Brownie con helado de banana y salsa toffee.

Plato inspirado en Halloween. Cedida

Por otra parte, el precio de la apuesta infantil es de 20 € e incluye una mini bacon cheese burger, pollo Tupelo o tequeños con salsa de frutos rojos, más brownies o helados artesanales.

El evento no termina ahí, sino que también se ofrecerán tres cócteles exclusivos con la bebida que promociona la acción: una interpretación de la Paloma, Margarita de autor y Spritz Mexicano.

Sin duda, una noche para el recuerdo repleta de diversión, deliciosa gastronomía, música en vivo y cultura mexicana. Reserva tu mesa y no te pierdas la celebración en el Hard Rock.

¿Dónde? Rotonda de Atocha, 17, barrio de Arganzuela, 28012, Madrid.

Alicante en clave gastro

La ciudad mediterránea cuenta con la fortuna de contar con dos sedes de Pelican. El restaurante, que dirige el chef Pablo Berenguer Solbes, está diseñado para ofrecer una experiencia sensorial completa.

Uno de los establecimientos está en la playa de San Juan y tiene una terraza frente a la playa y un selecto club a su lado. El otro se encuentra en el centro y fue inaugurado de forma reciente.

A la mesa en Pelican. Cedida

Su propuesta culinaria japonesa, de calidad excepcional, está cuidadosamente elaborada para compartir, sorprender y emocionar.

Algunos de sus platos imprescindibles son la presa de Black Angus a la brasa con verduras al wok, el salmón a la brasa con teriyaki y verduras o el atún rojo cocinado de la misma forma con mango sweet chili.

Un combinado con mucha personalidad. Cedida

Para acompañar los platos, podremos escoger una mixología de autor que comprende una coctelería innovadora que sorprende con cada trago.

¿Dónde? Plaza Gabriel Miró, 3, 03001, Alicante (Pelican centro); Avenida de la Costa Blanca, 148, local 3, 03540, Alicante (Pelican Playa de San Juan).

Santo Mauro

El fabuloso alojamiento madrileño celebra el Día de Muertos en colaboración con la Fundación Casa de México.



Desde el pasado 25 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre, el hotel adquiere un cariz estético muy diferente al habitual que te hará sentir en el país centroamericano.

Durante una semana, sus espacios se engalanarán con altares, calaveras de barro negro, velas grandes, papel picado y flores típicas de la tradición latina.

Un altar simbólica conmemorando el Día de Muertos. Cedida

Como extra, han creado dos cócteles exclusivos para la ocasión, el Alma de Cempasúchil —margarita de sirope de flor de cempasúchil y decoración especial— y Paloma del Más Allá, reinterpretando el clásico con un toque místico y picante.

Para acompañar las mezclas o la infusión que pidas, se ofrecerá pan de muerto artesanal, acercando y dando a conocer cada detalle de la cultura de la nación.

Esta colaboración entre las dos partes busca ofrecer una alternativa cultural a Halloween y al Día de Todos los Santos.

Una mesa tan rica como terrorífica. Cedida

¿Dónde? Calle de Zurbano, 36, barrio de Chamberí, 28010, Madrid.

Granada musical

El viernes 7 de noviembre, a las 20 h, el gran artista Rafael Riqueni presentará su nuevo disco, Nerja, en el Centro Federico García Lorca. El teatro recibe entonces a uno de los mejores compositores de flamenco y guitarrista de la historia.

Imagen del músico. Manuel Naranjo

Su nueva obra fusiona las raíces andaluzas con la sensibilidad de la música clásica, dos de las pasiones que construyeron el camino de su carrera.

Este último proyecto narra la historia de un grupo de jóvenes que descubrieron la monumental cueva de la localización que lleva por nombre su apuesta. Fue en 1959, tras un incidente fortuito. ¿El resultado? Un viaje conmovedor.

Puedes conseguir tus entradas desde 27 € de manera anticipada.

¿Dónde? Plaza Romanilla, S/N, Centro,18001, Granada.