Isabel, la española que se presentó a la EBAU con 15 años y sacó un 13,2 de puntuación: ahora estudia en Nueva York

Según los datos referentes al curso 2021-2022 publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en los colegios e institutos españoles hay 46.238 alumnos de altas capacidades intelectuales. Es decir, estudiantes que destacan de forma sobresaliente sobre la media de la población.

Presentan un nivel de inteligencia y habilidades cognitivas superiores en comparación con otros niños de su misma edad y no solo destacan por su agudeza intelectual, sino que también pueden resaltar en áreas creativas y artísticas. Sin embargo, se estima que solo alrededor del 10% de la población con altas capacidades es consciente de ello.

Una de las personas que fue identificada fue Isabel García, con tan solo ocho años. La joven hija de padres colombianos y natural de Canarias entró en la guardería con 15 meses y, con solo 15 años, fue una de las notas más altas en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

La historia de Isabel García

Isabel es la mediana de tres hermanas. Debido a la carga laboral que afrontaban sus padres, entró a la guardería con un año y tres meses, donde ya logró mostrar un gran potencial. Sin embargo, no fue hasta que entró en el colegio cuando sus profesores se dieron cuenta de la situación.

Debido a la capacidad intelectual de Isabel, su instituto tomó la decisión de cambiarle de curso, de cuarto a sexto de Primaria. Un primer cambio que no sería el último, ya que en secundaria volvió a suceder: la canaria pasó directamente de segundo a cuarto de la ESO.

Fue con 15 años cuando, posiblemente, Isabel se enfrentó al mayor cambio de su carrera académica. En lugar de empezar Bachillerato, como cualquier persona de su edad haría, tendría que enfrentarse a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

Lejos de ser una experiencia abrumadora para una persona tan joven, Isabel consiguió una nota de 13,16 sobre 14, es decir, la canaria se quedó a solo 0,84 décimas de la nota máxima.

Según le confesó a Telecinco, su preparación para la EBAU fue, principalmente, priorizando la calidad en lugar de la cantidad. Un detalle que, generalmente en exámenes tan importantes, suele olvidarse.

Con esta nota dio comienzo a su fase universitaria, una etapa que dice no afrontar con miedo, sino "con muchísimas ganas", especialmente, tras tener como opción estudiar Biotecnología, un camino que tuvo claro desde que empezó la ESO.

Isabel García de pequeña. Cedida

Isabel no sabía si elegir la rama de tecnología o salud, hasta que en una clase de Biología, uno de sus profesores impartió el temario de genética y, sin saberlo, le abrió los ojos: en ese momento tuvo claro que su pasión sería la investigación.

Una carrera que, además, Isabel comenzó nada más y nada menos que en la Universidad de Niagara, en Nueva York. A pesar de que le apena alejarse de sus padres, Isabel sabe que es la mejor decisión para su futuro.

"Esta nueva etapa me dará más independencia, y me siento preparada y lista para seguir el ejemplo de mis padres, que emigraron desde Colombia hasta aquí", explicó la joven. Además, el inglés es un idioma que lleva practicando desde pequeña.

Los estudios no son solo el único ámbito en el que Isabel sobresale, sino que también juega al tenis. La joven ha tenido la oportunidad de participar en torneos en diversas provincias de España e incluso compitió en Francia en alguna ocasión.

Compaginar los estudios con el deporte, en la Federación de Tenis de Gran Canaria, le ha permitido ganar varios reconocimientos, como el de campeona de España sub-10 y semifinalista sub-12.

Nada ha cambiado en Nueva York, y es que como se puede ver en la página web de la Universidad de Niagara, Isabel continúa jugando al tenis. Una historia que ha tenido final feliz gracias, en gran medida, a la actuación de los profesores del colegio Jaime Balmes, al que acudió la joven.

Cómo saber si tu hijo tiene altas capacidades

El concepto de Altas Capacidades Intelectuales se encuentra en la legislación española para definir a los niños que por su alto nivel intelectual necesitan de una educación especial. Sin embargo, solo un 10% la recibe porque hasta el 90% no sabe que las tiene.

En el caso de Isabel y su colegio Jaime Balmes, desde la institución la joven recibió un apoyo educativo concreto, basado en las adaptaciones curriculares de enriquecimiento que, según su informe psicopedagógico, requería.

A partir de un cociente intelectual de 120 aproximadamente, suelen aparecer necesidades educativas especiales, lo que representa el 10% de la población, y cuando nos referimos a niños superdotados hablamos de un cociente intelectual igual o superior a 130, lo que supone el 2% de la población aproximadamente.

Para identificar el potencial de los estudiantes, en el colegio Jaime Balmes usan estrategias que favorece el desarrollo de competencias participativas y de construcción de valores.

A base de estos métodos, buscan fomentar las relaciones fluidas entre el alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia, favoreciendo el desarrollo integral del estudiante partiendo de sus intereses.

No obstante, también se puede hablar de Altas Capacidades cuando un alumno destaca de forma sobresaliente en una determinada área porque tiene un talento innato especial. Por ejemplo, en el caso de talentos excepcionales para la música, para el dibujo o para el deporte. Estos son algunos signos de alerta: