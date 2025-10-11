El bonito nombre del hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló: es de origen hebreo, significa "Nadie es como Dios" y es único

Rafa Nadal y Mery Perelló, también conocida como Xisca, atraviesan una de las etapas más felices en la vida de la pareja. Y es que, el tenista se convertía el pasado 7 de agosto en padre por segunda vez. Mery Perelló dio a luz en el Hospital de Palmaplanas de Palma de Mallorca al que ya se ha convertido en el perfecto compañero de juegos del pequeño Rafa, de apenas dos años.

Otro momento único en la vida de la pareja, cuya historia de amor comenzó nada menos que en 2005 y durante su adolescencia porque la hermana del tenista, Maribel, le presentó a Xisca ya que estudiaban juntas en el colegio Pureza de María de Manacor en Mallorca. Hubo amor a primera vista y aunque Rafa todavía no había debutado a nivel profesional, ella pasó a convertirse desde entonces en su principal talismán.

A pesar de lo expuestos que ambos están a los medios de comunicación, la pareja siempre ha preferido mantenerse alejada de los focos y caracterizarse por la discreción en lo que respecta a su vida privada.

En 2019 decidieron formalizar la relación y casarse en uno de los lugares más bonitos de la isla: la finca Sa Fortalesa. Fruto de esa unión nació su primer hijo Rafa, en octubre de 2022. Una paternidad que ha sido para la pareja un antes y un después en sus vidas, pero que en más de una ocasión han asegurado que les ha llenado de felicidad.

El nacimiento de su segundo hijo tuvo lugar ese pasado 7 de agosto también en el mismo hospital que su hermano mayor. Un nuevo integrante en la familia que ha recibido el nombre de Miquel, un nombre cargado de simbolismo y con un bonito origen.

Este nombre destaca por tener un fuerte arraigo a la cultura balear y, en particular, en Mallorca, tierra natal tanto de Rafa Nadal como de Mery Perelló. Se trata de la variante catalana del nombre de Miguel, de origen hebreo (Mika'el) que significa "¿Quién como Dios? o "Nadie es como Dios". Una frase retórica que representa humildad ante la divinidad.

Más allá de su significado religioso, Miquel es un nombre muy tradicional en las Islas Baleares y suele asociarse a personas cercanas, protectoras y con un fuerte sentido familiar. En Mallorca, además existe la especial devoción por Sant Miquel, una de las figuras más veneradas dentro del calendario litúrgico local, patrón de varias localidades y protagonista de muchas fiestas populares.

Un nombre con el que la pareja puede haber querido rendir homenaje a sus raíces mallorquinas. Un detalle que refuerza aún más la imagen íntima, discreta y profundamente familiar que siempre ha caracterizado a la pareja.