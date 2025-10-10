Del menú rosa solidario del Hard Rock Café a un retiro 'wellness' en Mallorca: los mejores planes de la semana

La rutina diaria en ocasiones ocupa casi nuestro tiempo en su totalidad entre el trabajo y otras tareas personales. Sin embargo, encontrar hueco para disfrutar de propuestas culturales, alternativas gastronómicas o de relax se antoja indispensable para activar nuestra mente y espíritu.

Es la manera ideal para cargar pilas y hay opciones para todos los gustos. Las ciudades no paran y ofrecen una gran cantidad de ofertas, que son difíciles de rechazar. Este es el catálogo de actividades favoritas de Magas para los próximos días.

Japón en Madrid

El prestigioso restaurante Zuma enamora a todos sus clientes con su cocina japonesa, llevando a cabo un redescubrimiento en la gastronomía del sector, que supone una fusión única de las tradiciones.

Su selección de platos con ingredientes frescos y de la más alta calidad le dan una vuelta a la cocina nipona, incorporando un delicado sushi bar y la parrilla robata.

La variedad de cócteles acompaña a su fabuloso menú. Ingredientes únicos, licores exclusivos y, por supuesto, 30 diferentes sakes.

Distintos escenarios para que cada uno pueda personalizar su experiencia, desde un elegante comedor, una animada barra, hasta una terraza.

¿Dónde?

Paseo de la Castellana 2, Madrid, 28046.

Un respiro en Mallorca

Una escapada a Palma de Mallorca te espera para vivir una de las islas más increíbles desde el lado del bienestar. Can Bordoy Grand House & Garden se une a Sadhana Works para crear una propuesta inigualable, con actividades para todos los huéspedes, de lunes a domingo.

Can Bordoy Grand House & Garden.

Este hotel de cinco estrellas, ubicado en el casco antiguo de la ciudad, está a solo cinco minutos caminando de la citada escuela, que abre sus puertas de manera gratuita a los huéspedes, previa reserva. Allí podrás adentrarte en diferentes disciplinas, como Kundalini, Vinyasa, Jivamukti, Hatha Yoga, Meditación y Breathwork.

Es el viaje perfecto para aprovechar el clima mediterráneo en esta temporada de otoño.

¿Dónde?

Carrer del Forn de la Glòria, 14, Centre, 07012 Palma, Illes Balears.

La exposición de Juan Guzmán

Hasta el 14 de octubre se puede visitar en Madrid una muestra de 38 fotografías del gran cronista Juan Guzmán, que supone un paseo por la cultura mexicana y que busca difundir y reconocer el patrimonio cultural.

Lleva por título 'En donde no cabe un alfiler bien caben dos ruleteros', procede de un reportaje publicado en 1952 y forma parte de la colección fotográfica de Fundación Televisa.

La exposición recoge parte del trabajo de este profesional en la Ciudad de México durante los años 50 y refleja la ciudad como un escenario donde se confrontaban las tensiones entre los personajes urbanos, los oficios de antaño y los espectáculos callejeros. Las marquesinas, la moda y las festividades nacionales también fueron ampliamente retratados por él.

La entrada es gratuita.

¿Dónde?

Centro Cultural Galileo, Sala José Luis Sampedro del Centro Cultural Galileo. Calle Galileo, 39, Madrid.

Sesiones de Dj y gastronomía

Esta es la combinación que no falla y que define la propuesta de Shôko, un restaurante con club en la playa de la Barceloneta de la Ciudad Condal. Tiene terraza con vistas al mar y un ambiente sofisticado, que brinda una cena con opción de continuar la noche tomando algo y bailando.

Salones interiores.

Su carta es una fusión entre la cultura asiática y mediterránea, uniendo lo mejor de los dos mundos y contiene platos exclusivos como sushi creativo, arroces, pescados frescos y carnes premium.

¿Dónde?

Pg. Marítim de la Barceloneta, 36, Ciutat Vella, 08005 Barcelona.

Moda en Madrid

Las fashion weeks han terminado, pero no el estilo. Hasta el 11 de octubre, Casa Latina muestra la temporada otoño-invierno de diferentes marcas latinoamericanas en el hotel Bless de la capital. Una oportunidad única para conocer nuevas etiquetas y unir culturas.

Flyer Casa Latina.

El horario de esta muestra de moda va de las 11 de la mañana a las nueve de la noche, una franja muy amplia para adaptarse a la rutina de los visitantes.

¿Dónde?

Calle Velázquez, 62, 28001 Madrid.

Arte escandinavo

El 15 de octubre se inaugura, Ett rum by Nordic Standard, el primer espacio de arte dedicado especialmente a los diseños nórdicos en España. La programación comenzará con el famoso fotógrafo sueco, Åke E:son Lindman, que vuelve a la capital española 25 años después de su última presentación.

Estelle af Malmborg es la comisaria de la exposición, con una elección de diseños únicos y variados que van desde lo más antiguo hasta lo más moderno. En ella se podrán ver las dos corrientes artísticas principales, la fotografía de arquitectura basada en la abstracción geométrica del modernismo y la analógica.

Una exhibición nórdica importantísima y única que recoge obras para todos los gustos y que busca dar a conocer y acercar el lenguaje a la vida cotidiana. Estará abierta hasta el 16 de enero de 2026.

¿Dónde?

Calle de Columela, 2, 28001 Madrid.



'Pinktober' en el Hard Rock

El hotel Hard Rock de Madrid apoya la investigación del cáncer de mama con un menú especial en el que el rosa, como no podía ser de otro modo, es el protagonista. Durante todo el mes de octubre, su restaurante ofrece un menú especial, con una carta temática: Pink Smash Burguer, Pink cocktail y, para terminar, un postre inspirado en la Pantera Rosa.

Una comida que supera las expectativas gastronómicas y la lleva más allá con su diseño especial. Perfecto para visitar en familia y poner tu granito de arena en esta importante causa.

¿Dónde?



Ronda de Atocha, 17, 28012 Madrid.