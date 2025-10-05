Montse Cespedosa, economista, tajante: "Ni se te ocurra pagar 300.000 € por este tipo de pisos en Madrid"

Tras meses de caída del euríbor, este ha experimentado la que es su primera subida en lo que va de año, y tras unas previsiones que apuntaban a su estabilidad en torno al 2%, ahora existe cierta preocupación por un cambio de tendencia.

Los expertos aseguran que las hipotecas continuarán bajando, y mientras que desde el Banco Central Europeo (BCE) son optimistas con respecto al precio del dinero, hay otros que aseguran que la única salida es el aumento en los tipos de interés ante una mayor inflación.

Al respecto de esta situación se ha pronunciado la economista y exbanquera Montse Cespedosa, que a través de su canal de YouTube ha compartido su análisis de la situación con sus seguidores.

"Quiero informaros que el euríbor está de subida y no nos hace ninguna gracia, pero estamos con un récord histórico de volumen de compraventa", indica Cespedosa, cuyas previsiones para cerrar 2025 son de "un volumen de compraventas de 720.000".

La experta destaca que esta cifra se encuentra "muy por encima de los datos de la burbuja inmobiliaria", por lo que, por el momento, no hay nada de lo que preocuparse.

Momentos de calma

Montse Cespedosa explica que veníamos de un escenario de máxima tranquilidad en lo que se refiere al euríbor, puesto que ronda el 2%, lo que "no está mal". Esto hacía que las entidades financieras ofrecieran hipotecas atractivas, siempre de acuerdo al perfil financiero del cliente.

La experta asegura que lo más importante es que la inflación en el sector servicios está bajo control, lo que considera "una muy buena noticia", junto al dato del Índice de Precios de Consumo (IPC), que se sitúa en un 2,1 %.

Dado el panorama actual, ha lanzado un mensaje para quienes estén interesados en la compra de una vivienda, indicando que tanto el Banco de España como otras muchas entidades están publicando estudios en los que se indica que "el precio de la vivienda está muy alto y empieza a estar sobrevalorado".

La experta asesora a muchas personas que están interesadas en operaciones de compraventa, y pone un ejemplo concreto de un cliente que estaba interesado en un inmueble a reformar en Madrid, en un cuarto piso y sin ascensor.

@montse_cespedosa Comprarías vivienda sin ascensor ? 💬 Son entre un 15 y un 30 % más barata y su búsqueda se ha disparado un 60 % 💬 el 35 % de las viviendas a la venta no tienen ascensor 💬 antes era para inversores inmobiliarios ahora para primera vivienda para jóvenes es una manera de incorporarte al circuito inmobiliario 🚦 ALERTAS ‼️ ❌ ten encuenta la altura más de cinco plantas, es obligatorio poner ascensor o incluso si lo solicita , un residente por problemas de movilidad ❌ se revaloriza menos ❌ dos detalles a tener en cuenta sería el primero de todo preparar algo de ahorro por si hay una derrama para poner el ascensor importante que quepa y algo muy importante. Tener en cuenta sería la anchura de las escaleras será determinante para poder vivir en ella con más comodidad. ❌ a los bancos, no les gustan las viviendas sin ascensor, por lo que la tasación suele ser más baja y hay entidades que a partir del cuarto ya no van a dar hipotecas y los que las concedan van a ser a tipos más caros Valorarías comprar vivienda sin ascensor. ♬ sonido original - Montse Cespedosa

Al ser cuestionada al respecto, fue clara con él: "Iba a comprar un 4º sin ascensor, a reformar en Madrid por 300.000 euros y le dije que me daba igual lo que hiciera el mercado, porque eso no lo vale".

De esta manera, deja claro que a la hora de tomar una decisión de compra es importante tener en cuenta diferentes aspectos clave, como el hecho de que sea necesaria una reforma o que sea un piso alto sin ascensor, que son puntos que hacen que haya algunos pisos por los que no se puede pedir una cantidad elevada.

Euríbor y compra de vivienda

Comprar una vivienda supone hacer un desembolso importante de dinero, en el que pocos tienen la posibilidad de asumir su adquisición sin tener que recurrir a la contratación de una hipoteca. Lo que muchos no tienen claro es saber cómo afecta el euríbor al coste de la misma.

El euríbor es el tipo de interés medio al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos. Es un índice que se actualiza a diario a partir de los tipos de interés interbancario que reportan los principales bancos de Europa, haciendo una medida de estos datos.

En ellos se descarta el 15 % de los intereses más elevados y el 15 % de los más bajos. El euríbor se usa como referencia para el cálculo de los intereses de muchos productos financieros, entre ellos la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España y otros países de la eurozona.

La importancia de este índice es que sus variaciones no afectan en exclusiva a los titulares de un préstamo hipotecario, sino que repercuten en el mercado de la vivienda en su conjunto.

Y es que con un euríbor bajo se puede estimular la adquisición de la vivienda, mientras que cuando es alto y con tendencia a continuar al alza, desincentiva la compra y puede poner en una situación compleja a quienes tienen una hipoteca.

Cuando se contrata una hipoteca a tipo variable, lo habitual es que la entidad bancaria ofrezca un interés compuesto por el valor del euríbor más un diferencial, de manera que, si el euríbor sube, también lo hará la cuota de la hipoteca, y si baja, se pagará menos.

El impacto del euríbor en la adquisición de un inmueble se produce en dos momentos, principalmente:

Cálculo de la viabilidad económica de la compra: cuando el euríbor está bajo, las cuotas mensuales que tendrá que afrontar el usuario serán más asequibles, lo que animará a los interesados a proceder a la compra. Sin embargo, si está alto y en ascenso, los costes financieros crecen y esto puede limitar la capacidad de endeudamiento de una persona, encareciendo el coste total del inmueble.

cuando el euríbor está bajo, las cuotas mensuales que tendrá que afrontar el usuario serán más asequibles, lo que animará a los interesados a proceder a la compra. Sin embargo, si está alto y en ascenso, los costes financieros crecen y esto puede limitar la capacidad de endeudamiento de una persona, encareciendo el coste total del inmueble. Durante la vida del préstamo: la mayor parte de las hipotecas a tipo variable son revisadas cada 6 o 12 meses. Si el euríbor sube tras la firma del préstamo, las cuotas pueden crecer de manera significativa, lo que puede generar una mayor presión financiera.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el euríbor antes de contratar una hipoteca de tipo variable.