El bonito nombre de la hija de María Pombo: de origen hebreo, significa "amada de Dios" y es poco común

María Pombo se encuentra viviendo junto a su marido, Pablo Castellano, uno de los momentos más especiales. El pasado 15 de julio la influencer anunciaba a través de la red social de Instagram que la familia crecía con la llegada de su tercer bebé y la que será la segunda hija para la pareja.

Esta noticia vino en forma de storie y también acompañada de un vídeo: "Nuestra exclusiva, para nuestra familia, nuestros amigos y para vosotros (aunque se nos hayan adelantado)", escribía Pombo en uno de sus stories de Instagram junto a la foto de su marido y ella besándose.

Una noticia que también confirmaban con un emotivo vídeo de la pareja entrando al agua con sus dos hijos y en el que María Pombo mostraba una evidente barriga de embarazada.

A pesar de que la noticia del embarazo, al igual que ocurrió anteriormente, se filtró antes de tiempo, a día de hoy se encuentra feliz y compartiendo con sus seguidores el proceso. Recientemente ha aprovechado para viajar junto a Pablo Castellano para disfrutar de unos días de auténtico relax y descanso en Miami. Un destino en el que la pareja también habría aprovechado para visitar colegios y casas por la zona.

Una mudanza que han preferido no confirmar por el momento pero que no descartan en un futuro: "Nos encanta Miami, ya hemos estado antes y la verdad es que todo el posible", confesaba a los periodistas Pablo Castellano a su llegada al aeropuerto de Madrid.

Junto a estos planes de futuro y las novedades que rodean a su embarazo, María Pombo compartía el pasado julio otro de los detalles más esperados de sus seguidores: el nombre elegido para su próxima hija. La pequeña se llamará Mariana.

Para dar la noticia, la pareja publicó un vídeo en blanco y negro único con el que sus hijos, Martín y Vega, le daban un helado del color que confirmaba primero el género del bebé: una niña. Momentos más tarde de compartirlo en redes, mostraba a través de un storie en el que se podía ver el tatuaje que tiene hecho por sus hijos y que está formado por una 'M' y una 'V'.

Tatuaje con los nombre de los hijos de María Pombo.

En la foto de su tatuaje se podían ver los nombres de sus dos hijos Martín y Vega y también el de Mariana, la que será la próxima hermanita de ambos. Un nombre con una bonita sonoridad y que además guarda también un significado lleno de historia. Mariana es un nombre de origen hebreo que nace de la combinación de dos grandes clásicos: María y Ana.

En cuanto a su significado, este cuenta con varios: "Llena de gracia", "amada de Dios" o "la que tiene dulzura". Estas son solo algunas de las interpretaciones que se le dan. Un nombre que no pasa nunca de moda, pero que ha experimentado un pequeño renacer en los últimos años en España.

De hecho, en España lo tienen casi 23.000 personas y con una edad media de 46 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mariana es un nombre que seguro volveremos a ver cada vez más entre las nuevas generaciones. Una elección elegante y llena de simbolismo a la vez, que encaja de maravilla con sus hermanos Martín y Vega.

Y es que, mientras el nombre de Martín refleja la fuerza y el espíritu protector, Vega evoca la naturaleza y la luz del cielo, mientras el nombre de Mariana evoca ternura y devoción.