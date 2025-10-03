Paula Echevarría (48) se refugia con su familia en este pequeño pueblo del norte: "Me encanta verles disfrutar aquí"

El bonito pueblo del norte donde se refugia Paula Echevarria.

Si viajar de por sí es un placer, llegar a tu destino elegido y enamorarte a primera vista es una sensación casi indescriptible.

Algo parecido sucede con Candás, un pequeño pueblecito costero de Asturias, capaz de conquistarte desde su primera panorámica.

A tan solo 13 kilómetros de Gijón y con una población que no supera los 7.000 habitantes, este rincón del norte de España es el refugio más especial de la actriz Paula Echevarría.

La actriz acude cada verano junto a su familia para desconectar, disfrutar del mar Cantábrico y reencontrarse con sus raíces maternas.

Playas por las que pasear, acantilados para dejar volar la imaginación, mesas llenas del mejor marisco y ese ambiente acogedor que convierte cada visita en un recuerdo para siempre.

Un paraíso costero

Candás es la capital del concejo de Carreño y un lugar que conserva intacto su carácter marinero. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, con referencias vinculadas a la pesca de ballenas.

Hoy en día, el puerto sigue siendo el corazón del pueblo, rodeado de casas coloridas, sidrerías tradicionales y un paseo marítimo que se abre al Cantábrico.

Uno de sus grandes atractivos es la playa de Palmera, ubicada en pleno casco urbano, ideal para quienes buscan sol y arena sin renunciar a la comodidad de tener todo a mano.

También destaca la proximidad al cabo de Peñas, un enclave natural espectacular, con acantilados que se alzan majestuosos sobre el mar y que atraen a cientos de visitantes cada año.

El pueblo de Paula Echevarría

Más allá de su belleza natural, Candás tiene un vínculo muy especial con una de las actrices e influencers más queridas de España.

La madre de Paula Echevarría, Elena Colodrón, nació aquí, y es en esta localidad donde la actriz regresa cada verano (y siempre que su agenda se lo permite) para pasar unas vacaciones en familia.

Con casi cuatro millones de seguidores en Instagram, Paula no duda en compartir con sus fans las imágenes más íntimas y relajadas de sus días en Asturias: paseos por la playa, comidas interminables de marisco y momentos de complicidad con su madre y sus hijos.

La actriz confiesa que Candás es su refugio, un lugar donde desconectar de la vida mediática y reencontrarse con sus raíces.

Candás es, para ella, más que un destino. Es el pueblo de mamá, ese lugar que conecta generaciones y donde la actriz vuelve a ser simplemente Paula, la niña que jugaba en la playa y que ahora comparte esos mismos rincones con su propia familia.

Y, como ella misma declaraba a la revista Lecturas: "Me encanta que mis hijos vayan al pueblo, o sea, me encanta verles disfrutar del pueblo y además que lo disfrutan mucho. ¡Les encanta!"

Gastronomía de altura

Si algo define a Candás es su oferta gastronómica. La localidad es un auténtico paraíso para los amantes del pescado y el marisco.

En sus restaurantes y chigres (bares tradicionales asturianos) se pueden degustar auténticas joyas del Cantábrico como zamburiñas, centollo, bogavante, andaricas, oricios, bígaros o llámpares, preparados con la sencillez y el respeto que caracteriza a la cocina asturiana.

Las sardinas a la plancha, especialmente populares durante las fiestas de San Félix en agosto, son una seña de identidad local.

Paula Echevarría se ha dejado ver más de una vez disfrutando de estos manjares, sonriente y feliz ante un plato de marisco fresco, con ese espíritu "disfrutón" que le atribuye su marido, el exfutbolista Miguel Torres.

El ambiente de Candás

A pesar de su tamaño, Candás sabe cómo celebrar sus festivos. Sus fiestas patronales, dedicadas a San Félix, son una cita imprescindible.

Repleto de conciertos, verbenas, procesiones marineras y, por supuesto, la tradicional sardinada popular, que atrae a miles de visitantes cada verano.

En estas fechas, las calles se llenan de color, música y aroma a parrilla, y la localidad multiplica su población.

Para Paula y su familia, esta época es sinónimo de reencuentros, sobremesas interminables y esa hospitalidad asturiana que convierte cada visita en un recuerdo imborrable.

Perfecto para escapadas

Candás no solo es atractivo en verano. Su cercanía a ciudades como Oviedo, Avilés o Gijón lo convierte en una base ideal para descubrir Asturias durante todo el año.

Sus acantilados, rutas costeras y la famosa senda del Tranqueru invitan a caminar entre mar y montaña, mientras que el encanto del casco antiguo ofrece la oportunidad de perderse entre callejuelas, plazas y pequeñas tiendas locales.

Para quienes buscan una escapada romántica, una experiencia gastronómica o unas vacaciones en familia, Candás ofrece el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, tranquilidad y vida social.

Asturias está llena de pueblos con encanto, pero pocos combinan de forma tan equilibrada historia, gastronomía, naturaleza y tradición como Candás.

No es de extrañar que, año tras año, cientos de turistas (y también rostros conocidos como Paula Echevarría) lo elijan como su rincón de vacaciones.