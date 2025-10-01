El bonito nombre del nieto de Mariló Montero y Carlos Herrera: ha salido a la luz por error y significa "guerrero"

Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, está viviendo un momento único e inolvidable junto a su novia y psicóloga sevillana, Blanca Llandres Parejo. No solo ambos se encuentran preparando con ilusión su paso por el altar que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda como informa la revista '¡HOLA!', sino que además van a ser padres de su primer hijo para el que ya parecen tener un nombre.

Un nombre filtrado por error a través de la cuenta de Instagram de Blanca Llandres. En dicha publicación se pueden ver varios bodies de bebé decorados durante un taller al que asistió la futura mamá. Un bonito recuerdo con el que quiso inmortalizar el momento pero en el que se puede ver que sobre la mesa hay un bodie que tiene un nombre escrito: Marcos.

A pesar de que el nombre favorito y que muchos pensaban para el futuro retoño era Carlos, en homenaje a sus dos abuelos (Carlos Herrera y Carlos Llandres), la pareja ha optado por este bonito nombre lleno también de significado e historia.

Un nombre de origen latino y cuyo significado es "guerrero". Un nombre que también deriva del antiguo nombre Marcus derivado de Marticos, en referencia al dios Marte y que también significa "dedicado o consagrado a Marte", el dios de la guerra. Este era muy común en la antigua Roma y llegó a ser el nombre del orador Marco Tullio Cicerón (siglo I a.C.) y del emperador del siglo XI d.C. Marco Aurelio Antonino o Marco Antonio, esposo de Cleopatra.

También se encuentra muy asociado a la tradición cristiana, vinculado al culto a San Marcos Evangelista. Uno de los nombres también más populares en España. Concretamente en nuestro país lo llevan más de 98.000 personas, con una edad media de 27 años según el INE. Aun así, su popularidad es mayor en zonas del norte de la península como: Asturias, Galicia o Cantabria.

Publicación compartida en Instagram @blancallandresp .

El embarazo de Blanca ha colmado de alegría a ambas familias, que siempre han mantenido una relación muy cercana. La noticia de este futuro nacimiento ha sido especialmente emotiva para los futuros abuelos, que ya viven con ilusión esta nueva etapa y esperan con entusiasmo el momento de conocer al pequeño.

Y es que, tanto Carlos Herrera como Mariló Montero están encantados con la idea de estrenarse como abuelos. Los dos han expresado en más de una ocasión lo ilusionados que están con la llegada del futuro bebé, que supondrá el primer nieto para ambos. Un motivo de unión para las dos familias, que comparten años de cercanía y afecto.

Por su parte, Rocío Crusset, hermana del futuro papá y afincada en Estados Unidos, también se ha mostrado muy ilusionada con la llegada de su sobrino. A pesar de la distancia, mantiene una relación muy estrecha con Alberto y con Blanca, a quien conoce desde hace años y por la que siente un profundo cariño.

Tanto es así, que también ha querido implicarse en los preparativos de la boda, ayudando a la elección del vestido de novia, el cual será una creación del diseñador Nicolás Montenegro según informa '¡HOLA!'.