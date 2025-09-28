Una joven española, en Suiza: "Trabajo limpiando habitaciones y mi nómina al mes es de 3.800 euros netos"

Según recoge el informe Perspectivas Laborales Intergeneracionales elaborado por la firma de recursos humanos Gi Group Holding, el 18,5% de los españoles ha considerado emigrar a otro país por razones laborales y otro 8,5% reconoce estar en proceso de hacerlo.

Esta creciente predisposición al éxodo laboral está impulsada por factores económicos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sueldo medio anual en España fue de 28.049,94 euros en 2023, mientras que las cifras en otros países, como Suiza, indican una media en torno a los 87.000, según la Oficina Federal de Estadística (OFS).

La diferencia es muy alta, sobre todo, teniendo en cuenta que esta media de salario no suele pertenecer a oficios altamente cualificados, o que requieren estudios universitarios. Un ejemplo de ello es Raquel, una española que trabaja de limpiadora en Suiza y, tal y como ha confesado, cobra 3.800 euros netos (4.658 brutos).

La historia de Raquel en Suiza

Raquel es una joven española que trabaja desde hace un año en Suiza. A pesar de tener la carrera de derecho en España, decidió emprender el viaje con el objetivo de incrementar sus ahorros y mejorar su situación económica.

"Suiza es un país que da muchas ventajas si eres joven, tanto en el seguro médico, en el transporte público y en los impuestos pagas menos. No solo eso, sino que en un trabajo básico puedes ganar más que en otros países con título universitario", explica la joven en sus redes sociales.

Prueba de ello es su propia experiencia. Raquel trabaja de housekeeper en Suiza, lo que en España se entendería como ama de casa o limpiadora.

Mientras que en España, este trabajo está remunerado, en muchas ocasiones, con el salario mínimo interprofesional (SMI), en Suiza la nómina puede ascender hasta lo que aquí contemplaríamos como trabajos altamente cualificados.

En el caso de Raquel, tal y como ha compartido en sus redes sociales, ella tiene una nómina de 4.658 euros brutos al mes. Quitando impuestos, que en su caso le restan aproximadamente 830 euros, el total neto quedaría en 3.826 al mes.

"Eso es lo que cobro yo, como limpiadora, pero sin piso y sin gastos", explica, "lo que pasa es que mi empresa me gestiona el apartamento".

De apartamento, la española paga 776 euros. La cifra, que es bastante común en diferentes ciudades de España como Madrid, especialmente si se buscan viviendas para una sola persona, es muy baja teniendo en cuenta el salario neto.

A este precio también hay que incluirle los gastos del apartamento, unos 52 euros. En cuanto a la comida, una parte la gestiona la empresa, por la que paga 48 euros aproximadamente, y la otra parte la gestiona ella, en la que se gasta unos 267 euros.

Estos no son los únicos gastos de la española. El seguro médico, en su caso, asciende hasta los 172,37 euros y la línea telefónica 14. "Si lo haces bien, puedes ahorrar al mes más de dos mil euros al mes", confiesa.

Además, la española explica que en su trabajo las vacaciones también son más extensas, ya que muchos hoteles "cierran por temporadas".