Una joven española de 31 años, en Bali: "Pasé de vivir en Pontevedra por 650 € a pagar lo mismo por una villa de lujo"

Bali es uno de los destinos turísticos más populares y demandados a nivel mundial gracias a esa combinación tan especial y única de playas paradisíacas, cultura vibrante y una rica historia que atrae cada año a todo tipo de viajeros. Sin embargo, más allá de ese lado turístico, Bali también se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos favoritos para vivir por los españoles.

Un público que engloba sobre todo a autónomos y trabajadores en remoto que, al poder trabajar con empresas españolas y mantener su sueldo en euros, eligen vivir en lugares como Bali por su calidad de vida, su cultura, sus paisajes, por la vida relajada y, especialmente, por un coste de vida mucho más bajo que en España.

Este es el caso de la creadora de contenido conocida como Mery Freshh en redes sociales, una gallega que actualmente reside en Bali y que en sus publicaciones trata de acercar a sus seguidores a esa vida que ahora vive en esta isla de Indonesia. Concretamente, en uno de sus vídeos detalla algunas de las razones por las que vivir en Bali para ella una buena idea.

"Una de las razones por las que vivir en Bali es el nivel de vida. Si vienes de un país como España, aquí por exactamente los mismos precios te vas a poder permitir un nivel de vida bastante superior", comienza asegurando Mery Freshh.

Para evidenciarlo, compara su experiencia personal en su ciudad natal con la vida que actualmente puede permitirse en la isla con todo tipo de lujos: "En mi caso vivía en un piso en el centro de Pontevedra por 650 euros al mes, aquí más o menos por el mismo precio puedo vivir en una villa con piscina y atención a todo lo que incluye: agua, electricidad, wifi, servicio de limpieza, servicio de lavandería y servicio de mantenimiento de piscina y jardín", confiesa.

Pero no solo el precio de la vivienda marca la diferencia. El ocio también es otro elemento clave y que comparado con España supone para esta creadora de contenido un ahorro significativo: "Mi pareja y yo en Pontevedra por ejemplo cuando salíamos a cenar nos gastábamos una media de 40/50 euros. Aquí cuando salimos a cenar nos gastamos una media de 15 euros".

Otro de los puntos que más llama la atención, es el transporte. Y es que, mientras en muchos lugares de España moverse en coche implica un importante gasto en gasolina y peajes, además de mantenimiento o aparcamiento, en Bali la moto es la opción favorita por su economía y libertad de movimiento.

"Aquí por 50/60 euros al mes te puedes alquilar una moto buena y además llenar su depósito nunca te costará más de 3/4 euros y no sabéis la libertad que eso te permite a la hora de moverte. Es una maravilla porque a veces en España ya nos daba miedo coger el coche y tener que pasar por caja", asegura.

Un estilo de vida más accesible que cada día lleva a que perfiles jóvenes como el de Mery Freshh, con trabajos digitales y flexibilidad geográfica, opten por vivir fuera de España sin renunciar a sus ingresos españoles. Todo ello en un contexto en el que la situación para los jóvenes españoles se complica: salarios bajos, contratos precarios y un mercado inmobiliario que les pone cada vez más lejos poder acceder a una vivienda propia.