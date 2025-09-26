Sonsoles Ónega (47 años): "Este es el ejercicio que hago todos los días durante 20 minutos"

Sonsoles Ónega es el rostro por excelencia de la televisión española. La presentadora, a sus 47 años, no es solo la imagen y conductora principal del programa que lleva su nombre, sino que desde hace décadas es un icono de estilo y elegancia.

Uno de los mayores sellos de identidad de la presentadora es su corte de pelo. Sonsoles Ónega lleva años siendo fiel a su característico corte pixie, que realza sus facciones y aporta mucha frescura y modernidad a su imagen; sin embargo, no es lo único a lo que presta atención de su físico.

Según confesó en una entrevista a Diez Minutos, el deporte es uno de los secretos de belleza más importantes para la periodista y, de hecho, todos los días dedica 20 minutos a salir a caminar "a buen ritmo", además de ejercicios de fuerza.

Los beneficios de caminar

"Todos los días salgo a caminar 20 minutos con mis perros a buen ritmo, hasta que me falte la respiración", confiesa Sonsoles al medio citado. Caminar es uno de los ejercicios más beneficiosos que existen; sin embargo, el detalle importante es la velocidad.

Caminar, especialmente a paso rápido, es la manera más fácil de mantenerse activo. A diferencia de otros ejercicios que pueden exigir más preparación o un riesgo mayor para las articulaciones, caminar puede practicarse a cualquier edad, en casi cualquier lugar y sin necesidad de equipo especial.

Steven Gundry, cirujano cardíaco, investigador, médico y autor de varios libros, ha explicado en su página web que una caminata rápida de solo 30 minutos al día puede ayudarnos a quemar hasta 150 calorías.

El buen ritmo es el secreto, no solo para la periodista, sino para cualquier persona que empiece a caminar. Una velocidad media de aproximadamente 5 kilómetros por hora se considera una intensidad moderada, ideal para promover este cambio en el metabolismo energético.

A esta velocidad, el cuerpo alcanza un estado en el que se equilibra el consumo de energía y el esfuerzo físico, optimizando así la quema de calorías sin causar una fatiga excesiva.

Esta velocidad es manejable para la mayoría de las personas, permitiendo mantener un ritmo constante sin necesidad de detenerse o reducir significativamente la velocidad, lo cual es crucial para prolongar el ejercicio más allá de los 30 minutos, en caso de quererlo.

Más allá del control de peso, caminar contribuye a mantener la masa muscular, mejorar la circulación, reducir la presión arterial y controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Quienes incorporan caminatas frecuentes en su vida diaria "tienden a vivir más y a disfrutar de una mejor calidad de vida", apunta Gundry.

Sin embargo, el secreto de la figura de Sonsoles no se debe únicamente a estas caminatas. La presentadora también confesó que intenta "tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas, ejercicios de fuerza que a nuestra edad ya es importante".

A medida que pasan los años, el ejercicio de fuerza es fundamental para contrarrestar la pérdida de masa muscular y ósea, mejorar el metabolismo y control de peso, optimizar la salud cardiovascular y ósea, así como para fortalecer el bienestar mental.

Los ejercicios de fuerza son la forma más efectiva de prevenir la sarcopenia, reducir el riesgo de osteoporosis y caídas, y mantener una buena calidad de vida a medida que se envejece.

Para realizarlos, no es necesario tener una maquinaria profesional. Podemos empezar con unas mancuernas, bandas elásticas o, incluso, con nuestro propio peso.