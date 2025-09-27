Paseando por la Lisboa más glamourosa: hoteles de lujo, su Milla de Oro y un toque de cultura alternativa

La capital portuguesa es uno de esos destinos a los que siempre se desea ir... o se desea volver. Este 2025, además, cuenta con un plus de visibilidad para los amantes del mundo de la realeza y la crónica social. La infanta Sofía, hija menor de los Reyes de España, es su nueva habitante ilustre.

Sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus luso del Forward College le dan la oportunidad de vivir un año en Lisboa y de recorrer sus rincones más emblemáticos. La urbe cuenta con una de las historias más antiguas del Viejo Continente y fue fundada por los fenicios hace 3.000 años.

Tiene tantas versiones de sí misma que atrapa a cualquier tipo de viajero, de presupuesto y de estilo. Precisamente hablando de esto último, cabe recordar que el portuguese girl style (nacido precisamente en el país vecino) es tendencia en toda Europa.

Escaparates

Por tanto, la moda tiene mucha importancia en el ADN lisbonense y las firmas de lujo están presentes en su particular Milla de Oro. Está ubicada en la Avenida Liberdade, una reconocida arteria que une la Plaza Marqués de Pombal con la de los Restauradores en pleno centro.

En ella se concentra lo más exclusivo. En lo que a moda se refiere, un desfile de escaparates de grandes firmas: Burberry, Ferragamo, Louis Vuitton, Prada, Gucci… Ya solo pasear viendo sus tiendas y sus imponentes joyerías, como la de Cartier, es una experiencia irrechazable.

Además, esta vía de más de un kilómetro es muy parisina. De hecho, se construyó inspirándose en los Campos Elíseos allá por 1879 y todavía conserva la elegancia de sus mansiones originales y cuenta con ejemplos de Art Nouveau, Neoclásico y Pombalino.

En su recorrido podrás admirar el Monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, la estatua de Simón Bolivar y otras esculturas, además de sus famosos jardines. En esta avenida y sus alrededores se aglutinan algunos de los hoteles más exclusivos de la ciudad.

Alojamiento deluxe

Uno de ellos es el Tivoli, un auténtico referente desde el año 1933 que ha albergado a grandes personalidades de la política, la cultura y la realeza. No solo tiene una ubicación perfecta, también ofrece una experiencia exquisita.

Sus habitaciones (desde 200 euros la noche) están decoradas de manera clásica, con baño en suite y magníficas vistas. Además, ofrece lo mejor de la gastronomía en dos restaurantes y un lujoso spa, que es una fusión entre las tradiciones tailandesa y portuguesa. Tanto para alojarse como visitar su oferta culinaria o su winebar es una opción excelente.

Otra opción para los amantes de la exclusividad es el Four Seasons Hotel Ritz, de cinco estrellas, con habitaciones y suites que combinan el encanto art déco con la elegancia Luis XVI y el arte local. Alojarse allí es para huéspedes de alto standing, pues los precios rondan los 1.000 euros.

Desde su increíble terraza puedes contemplar las vistas de la ciudad, relajarte en su spa o disfrutar de la mejor propuesta culinaria en sus cinco locales, incluido el CURA, galardonado con una estrella Michelin.

En el centro histórico de Lisboa, junto al mirador de Santa Catarina y a pocos minutos a pie de Chiado y Barrio Alto, se encuentra el Verride Palácio de Santa Catarina.

Ocupa un antiguo edificio restaurado del siglo XVIII y combina la elegancia clásica con el diseño contemporáneo en todos sus rincones, siendo un espacio para quienes buscan lujo experiencial e intimidad.

Otros atractivos

Bañada por el Tajo, la presencia del río ofrece diversas experiencias que hacen que la visita a la capital lusa sea aún más especial.

Navegar en un crucero de lujo al atardecer para contemplar la ciudad y sus alrededores desde otra perspectiva, mientras se disfruta de una bebida y algo de comer, es un plan que nadie debe perderse. Hay muchas opciones, bastante asequibles, y otras algo más glamourosas, que pueden rondar los 200 euros para una pareja.

Y para los amantes de la cultura alternativa, una recomendación, visitar la LX Factory. Así lo definen en su web: "Una isla creativa habitada por empresas y profesionales del sector, que también ha sido escenario de una amplia gama de eventos en los ámbitos de la moda, la publicidad, la comunicación, el multimedia, el arte, la arquitectura y la música".

Entre edificios industriales, carteles y grafitis encontrarás medio centenar de tiendas, bares y restaurantes, además de exposiciones y librerías, como Ler Devagar, una de las más bellas de Europa. Cada domingo se organiza un 'mercado de pulgas' con prendas vintage y objetos artesanales.

Lisboa es una y muchas en una misma, solo hace falta descubrirla desde sus distintos ángulos.