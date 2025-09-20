Tamara Falcó (43), tras perder más de 5 kilos: "Soy una vaga de libro, pero lo importante es que ahora estoy sana"

Tamara Falcó ha arrancado este otoño con un mensaje claro: no se trata solo de perder peso, sino de ganar bienestar.

La marquesa de Griñón ha confesado recientemente a la revista ¡HOLA! que ha perdido más de cinco kilos.

Pero, aún más importante que la cifra, lo que brilla es su nueva energía, su compromiso con la salud y la rutina que ha marcado este antes y después.

Durante sus últimos meses, Tamara ha estado muy activa. En verano recorrió destinos como Maldivas, Cádiz o la Provenza, disfrutando de viajes y descanso, pero también de movimiento.

Pero eso no le ha impedido incorporar el entrenamiento a su vida diaria. Ella misma ha reconocido que hace deporte cinco o seis veces a la semana, alrededor de 45 minutos por sesión.

El entrenamiento de Tamara

Tamara Falcó junto a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo en el desfile de Pedro del Hierro. Javier Alonso

No es solo estar delgada: "Lo importante es que ahora estoy sana". Es, sin duda, uno de los mensajes más repetidos por Tamara en esta conversación mantenida con la edición online de la revista.

Además, ha ganado músculo, algo que ella celebra con orgullo. No solo ha desaparecido peso, sino que se siente más fuerte, con más tono físico y energías renovadas.

¿Qué podemos aprender?

El cambio de Tamara no llega de la noche a la mañana ni solo con voluntad; se sustenta en varios pilares que cualquier persona puede adaptar:

Rutina deportiva constante : 5-6 días a la semana, sesiones de 45 minutos con variedad (HIIT, cardio, pesas).

: 5-6 días a la semana, sesiones de 45 minutos con variedad (HIIT, cardio, pesas). Entrenador personal : alguien que marque ritmo, supervise técnica y motive, clave para mantener la disciplina.

: alguien que marque ritmo, supervise técnica y motive, clave para mantener la disciplina. No obsesionarse con la báscula : Tamara lo deja claro: no se trata de un número, sino de salud, estado físico y bienestar interior.

: Tamara lo deja claro: no se trata de un número, sino de salud, estado físico y bienestar interior. Perseverancia: lleva en esta rutina desde abril. No es un esfuerzo puntual, sino sostenido.

El cuerpo refleja lo que sucede por dentro, y en este caso, el bienestar está acompañado también de otros momentos significativos en su vida, llena de inquietudes personales, familiares y sociales, lo que lo hace más auténtico, más humano.

No importa si pierdes cinco kilos o veinte, lo que importa es que lo hagas de un modo sostenible, saludable y con una motivación que vaya más allá del espejo.