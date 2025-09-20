Natalia de Santiago (48), economista, advierte sobre los planes de pensiones: "El que los rescate pagará por todo"

Los planes de pensiones en España son uno de los productos de ahorro e inversión a largo plazo más utilizados en nuestro país cuando se trata de complementar la pensión pública con la llegada de la jubilación. En España, la cifra de personas que tienen uno de estos planes de pensiones contratado supera los ocho millones, pero muy pocos son conscientes de la fiscalidad que conllevará su futuro rescate.

Sobre esto es precisamente sobre lo que ha hablado recientemente en uno de sus vídeos de redes sociales la experta y economista Natalia de Santiago. "Hay muchas dudas sobre si compensa tener un plan de pensiones o no y en particular sobre la fiscalidad. Los planes de pensiones son un producto que está diseñado para el ahorro y para la jubilación y tiene una serie de particularidades", comienza advirtiendo de Santiago.

Un ahorro que todos debemos hacer de cara a un futuro, según palabras de la experta y de una forma u otra: "Fomentar el ahorro para la jubilación de una forma u otra o con un producto u otro, es algo que todos debemos hacer", advierte.

Ahora bien, ¿son tan ventajosos como parece? De Santiago lo deja claro: "La respuesta es depende". Y para justificarlo, entra al detalle del funcionamiento fiscal de estos productos: "Lo que están intentando hacer con esta fiscalidad, es que ahorremos más para la jubilación durante todos los años que trabajamos", explica.

"Entonces, para ello lo que se hace es que tú puedes aportar a los planes de pensiones privados hasta 1.500 euros al año. Es un tope que está capado". Una cifra que se ha reducido en los últimos años "por decisiones políticas", detalla. "Esos 1.500 euros que tú aportas mientras trabajas, te los puedes deducir de la declaración de la renta", detalla.

El peligro del rescate

Esta deducción, como explica, está directamente relacionada con el nivel de ingresos: "Cuando tú aportas a un plan de pensiones, lo que se hace para calcular los impuestos es como si tú ganaras ese dinero menos. Si aportas 1.500 euros al año es como si ganaras 1.500 euros y figura como una deducción en el tramo más alto del IRPF". Por eso, a mayor salario, mayor desgravación.

Pero el verdadero problema llega en el momento del rescate. "Todo lo que rescates de tu plan de pensiones, tanto las aportaciones como la rentabilidad, va a tributar como rentas del trabajo. Esto es muy importante", asegura la experta.

¿La razón? "Si en lugar de aportar a un plan de pensiones inviertes una cantidad anual en un fondo de inversión, podrás recuperar ese dinero cuando quieras —sin las restricciones del plan de pensiones— y, además, no tributarás como si fueran rentas del trabajo, sino como parte de la base imponible del ahorro", avisa.

La diferencia, como explica la economista, es clave: "Lo bueno es que estos no van del 19% al 47% en el tramo del IRPF sino que van del 19% al 28%. Es decir, lo máximo que tú vas a pagar en la base imponible del ahorro es el 28% a partir de 300.000 euros. Si tú lo aportas a un fondo de inversión, cuando lo saques solo vas a pagar por lo que hayas ganado y no por lo que has puesto".

En cambio, en un plan de pensiones "como todo tributa como rentas del trabajo vas a pagar todo. No solo por lo que hayas ganado, sino que también por todo lo que rescates".

Y aún hay más riesgos si se rescata todo de golpe: "Todo se va a sumar a tus ingresos cuando te jubiles y se va a sumar, con lo cual si lo sacas todo de golpe podrías ponerte otra vez en un tramo de 47% del IRPF porque va todo sobre rentas del trabajo. Esto es muy peligroso y por eso sacar un plan de pensiones no compensa".

De Santiago concluye advirtiendo del peligro de estos rescates y de los beneficios que perdemos al no optar por un fondo de inversión: "La primera conclusión que hay que sacar, es que rescatar un plan de pensiones de golpe es muy peligroso, la otra opción es ir sacándolo poco a poco".

Por esto es muy fácil que la fiscalidad en el rescate de un plan de pensiones "sea mucho peor que cuando sacas el dinero de tu fondo de inversión. Es muy fácil que no te compense porque solo compensaría a las rentas muy muy altas", finaliza.