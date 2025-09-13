Martha Pereira, experta inmobiliaria: "Mi hija quiere independizarse, pero su sueldo no va a juego con la vivienda"

El mercado de la vivienda en España atraviesa una gran crisis que ya se ha convertido en sinónimo de preocupación también entre los expertos. Un mercado que experimenta un momento complicado con una falta de oferta frente a la alta demanda que sigue disparando los precios y que obliga a muchas familias a pagar más de lo que sus salarios y ahorros les permiten.

En ciudades como Barcelona o Madrid, esta realidad se vive aún con más crudeza. Y es que, en el caso de la capital, esta vive desde hace años una escalada de precios que no parece tener freno, tanto en el alquiler como en la compra de viviendas.

Cada búsqueda de vivienda puede llegar a convertirse en una carrera de obstáculos donde lo que antes era un sueño alcanzable ahora se ha transformado en un reto casi imposible.

Así lo explicaba hace unos meses la agente inmobiliaria especializada en viviendas de lujo en Madrid, Martha Pereira. En su intervención en La Sexta Columna, la experta describía cómo este mercado se ha transformado en "una especie de subasta" en la que cada inversor ofrece más dinero para asegurarse una vivienda que cuenta ya con varios interesados. "Pasa muchísimo", señalaba.

Desde su lado de vendedora, reconoce que para ella el panorama resulta favorable: "En catorce años estamos duplicando el valor de una propiedad y este valor sigue subiendo y seguirá los próximos años".

Sin embargo, Pereira es consciente de la otra cara de la moneda. Sabe que su propia hija también sufrirá las consecuencias de esta fiebre inversora que sacude Madrid: "Tengo una hija joven que se quiere independizar y no lo puede hacer porque los sueldos no van a juego con lo que vale una casa o con lo que vale la cuota inicial de una casa. Con lo cual, nosotros tenemos que apachuchar y ayudarles para que puedan hacerlo", confiesa.

La experta asegura no ver más opción que la de que el Gobierno intervenga: "No veo otra opción más que el Gobierno genere viviendas para la gente joven, que les den facilidades, que les ayuden para que se puedan independizar porque no veo otra solución", asegura.

Municipios y barrios más asequibles

Una demanda de vivienda en las grandes ciudades que no deja de crecer, mientras la oferta sigue siendo escasa y cada vez más enfocada al mercado de inversión. Una combinación que, según los analistas, continuará empujando los precios al alza en los próximos años.

Por eso, muchos expertos aconsejan ampliar la mirada hacia localidades más alejadas del centro urbano, donde aún existen oportunidades a precios más asequibles. En este sentido y en el caso de la capital, el último informe de Idealista destaca municipios más asequibles como es el caso de Cadalso de los Vidrios, donde el coste medio se sitúa en torno a los 929 euros por metro cuadrado, una cifra muy por debajo de la registrada en la capital.

En cuanto a los barrios más baratos de Madrid en los que comprar una vivienda en 2025, según otro estudio de Idealista estos se sitúan en tres distritos clave: Villaverde, San Blas y Usera.