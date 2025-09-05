De exposiciones para toda la familia a talleres de cerámica: los planes de Magas de la semana

Septiembre llega haciendo un recuerdo de que todo pasa, todo llega. Poco a poco, el verano va tocando a su fin, y la bajada de temperaturas recuerda, de forma más o menos sutil, que el otoño ya está a la vuelta de la esquina.

Con la nueva estación, se regresa a clase, al trabajo y a las rutinas. Sin embargo, para no sumirse en las agendas de nuevo de forma inmediata, conviene tener planes que ayuden a que esta transición sea más suave. Una buena cena siempre hace más llevadera la semana. O visitar una exposición que te lleve a mirar un poco más allá.

Entre los planes de la semana de Magas, hay alternativas para grandes y pequeños, amantes de la gastronomía y del relax, de la moda y las manualidades. Toma buena nota y escoge tu favorito.

La muestra

Puede que los museos sean algunos de los espacios que menos acusan las altas temperaturas. Cuando el calor hace acto de presencia, muchos de ellos se convierten en refugios climáticos. No obstante, es imposible negar que durante estos meses siguen siendo una oferta de ocio igualmente atractiva.

El 10 de septiembre llega al Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa la exposición 'Leica. Un siglo de fotografía'. De esta forma, la reconocida marca celebra su centenario con una propuesta nunca antes vista. Será posible visitarla hasta el 11 de enero de 2026.

Una de las fotografías de la exposición. Cedida

En este recorrido por las obras de grandes profesionales internacionales de la fotografía, se muestra el trabajo de nombres tan importantes como los de Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Alberto Korda, Ralph Gibson, Steve McCurry, Joel Meyerovitz, Jane Evelyn Atwood, Ricard Terré, Gonzalo Juanes, Manolo Laguillo o Alberto Garcia -Alix.

En total, 174 imágenes ilustran la apuesta de la empresa alemana, además de una selección de cámaras clásicas y materiales históricos que proceden del museo germano Ernst Leitz de Wetzlar.

¿Dónde? Plaza de Colón, 4, distrito Salamanca, 28001, Madrid

Versatilidad musical

Post Malone y toda su trayectoria artística se subirán al Estadi Olímpic Lluís Companys el próximo día 12 de septiembre. El cantante estadounidense, que hace menos de 10 años estaba actuando en Razzmatazz, se ha convertido en uno de los referentes del sector de forma global.

Con una estética muy marcada y que contrasta con su forma de ser y sus canciones, el neoyorquino llega a la Ciudad Condal para presentar Big Ass World Tour.

Con múltiples reconocimientos en su haber, desde Billboard Music Awards, hasta American Music Awards, pasando por premios MTV y nominaciones a los Grammy, Malone ha pasado a lo largo de este tiempo del rap al country, haciendo de su versatilidad y personalidad dos de sus mejores armas.

¿Dónde? Paseo Olímpico, 15-17, Sants-Montjuïc, 08038, Barcelona

Aprender jugando

En Magas hay hueco para todos y los pequeños también sufren su periodo de adaptación tras el parón vacacional. Es por ello, que ofrecerles actividades diseñadas a su medida es fundamental para que sigan creciendo y teniendo sus momentos de ocio.

Colección de Playmobil. Unsplash

Hasta el 11 de septiembre se encuentra abierta al público en Valencia una exposición de Playmobil. El espacio que la acoge se trata del Museo Histórico Militar y el acceso es gratuito.

En concreto, con los juguetes se recrean seis episodios clave de tiempos pasados que van desde batallas pretéritas como la de Las Navas de Tolosa, hasta misiones recientes.

¿Dónde? Calle del General Gil Dolz, 6, El Pla del Real, 46010, Valencia

Un respiro

En algunas ocasiones hay que parar. Y eso, a veces, cuesta. Sin embargo, hay lugares que están destinados desde su concepción a la calma y al relax. Un buen ejemplo de ello es el spa del Mandarin Oriental Ritz, Madrid.

Aquí, el lujo y la tranquilidad se dan la mano para confeccionar experiencias personalizadas. Estas logran que aquellos que se decanten por las mismas puedan deshacerse, al menos durante un tiempo, de sus preocupaciones, trabajando además el bienestar físico.

Imagen de uno de los tratamientos que se ofrecen en el spa. Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Tratamientos faciales, corporales, masajes relajantes y holísticos… Todo a punto para fundirse con el ambiente y olvidarse del mundo.

¿Dónde? Plaza de la Lealtad, 5, Retiro, 28014, Madrid

En las alturas

La séptima planta del Radisson Collection Hotel de Bilbao sirve de escenario para una de las propuestas gastronómicas de Eneko Atxa, Eneko Basque. En esta terraza, la cocina vasca tradicional se fusiona con algunos detalles actuales, lo que se refleja en sus tres menús degustación.

El chef, que a lo largo de los años ha conseguido 5 estrellas Michelin, siempre ensalza sus raíces a los fogones. Esto se traduce, como se afirma desde su página web, en "puro sabor, y una cocina intensa, suculenta e identitaria".

¿Dónde? Gran Vía de Don Diego López de Haro, 4, Abando, 48001, Bilbao

Para crear

A veces para desconectar hay que dar un giro de 180 grados a aquello que nutre la rutina de forma habitual. En los últimos tiempos, los talleres creativos se han convertido en imprescindibles para disfrutar en grupo o en solitario de actividades que consigan esta finalidad.

En Sevilla se encuentra el espacio BarroAzul, un lugar especializado en cerámica que, sin perder su esencia, ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades y demandas.

Quizás uno de sus símbolos distintivos sea la posibilidad de poder trabajar el azulejo, un elemento tradicional andaluz que además puede servir de objeto decorativo en casa e incluso de posavasos.

¿Dónde? Calle Covadonga, 9, Local Bajo 7, 41010, Sevilla

Lujo vintage

Las adquisiciones de segunda mano en moda llegaron como una tendencia del sector. Ahora, se encuentran asentadas de forma definitiva y cada vez son más los negocios y compradores que optan por esta vía para seguir nutriendo armarios y vestidores.

Hacer una ruta por los establecimientos que ofrecen este tipo de artículos puede ser un plan perfecto tras el verano. En Madrid, espacios como WOW Concept apuestan por ello en su catálogo, aunque también es posible encontrar verdaderas joyas en pequeñas tiendas del barrio de Malasaña.

Dos amigas de compras. iStock

Una especie de búsqueda del tesoro fashion para darse un capricho que resulte en una inversión.

¿Dónde? Gran Vía, 18, distrito Centro, 28013, Madrid