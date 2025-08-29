De una tarde de compras de lujo a la escapada exprés perfecta: los planes de Magas de la semana

Todavía quedan días de verano y propuestas apetecibles para disfrutar de ellos. Cuando el sol aún se esconde tarde y ya no aprieta con la fuerza de los meses previos, cualquier actividad es susceptible de colarse en la agenda. Estos son los planes de Magas de la semana.

En un salto

Con la llegada de septiembre, las tendencias de moda y belleza se reactivan y los armarios y tocadores son proclives a la transformación. Para ayudar con esta tarea, Las Rozas Village y La Roca Village se presentan como las mejores aliadas.

Estas áreas comerciales, que se encuentran en las inmediaciones de Madrid y Barcelona respectivamente, son la parada perfecta tras un día largo en la oficina o para arrancar el fin de semana. En ambos espacios se vive una experiencia de lujo relacionada con el mundo fashion gracias a la variedad de marcas con las que cuentan así como al servicio de sus empleados.

Algunos de los nombres que habitan sus instalaciones son los de Marc Jacobs, New Era, Cold Culture, EME Studios y Lacoste, que se encuentra ahora viviendo un momento muy dulce entre sus diferentes públicos, gracias —en parte— al regreso de la estética tenniscore.

Propuestas de estilismo para la nueva temporada de Las Rozas Village y La Roca Village. Cedida

Además, entre las ventajas que tienen los planes de compras que brindan estos complejos están las de estilismo personalizado, colorimetría, hands-free shopping y atención mediante el concierge.

¿Dónde? Calle Juan Ramón Jiménez, 3, 28232, Las Rozas de Madrid, Madrid; y La Roca Village, s/n, 08430, Santa Agnès de Malanyanes, Barcelona.

Claqueta y acción

En los centros CaixaForum, además de exposiciones e iniciativas inmersivas, también se ofrecen actividades para los más pequeños. En concreto, en el de Sevilla hasta el próximo domingo 31 se desarrolla una propuesta recomendada a partir de los seis años que interrelaciona la música y el cine.

En el taller del espacio proponen hacer una pieza audiovisual a partir de la exploración de la sonoridad y las técnicas de edición de vídeo para comprobar cómo se puede cambiar el sentido de una imagen dependiendo de la elección musical.

Imagen ilustrativa de la actividad. CaixaForum

Como colofón, las creaciones se presentarán a todos los participantes, en grupo, así como a sus familiares.

¿Dónde? Calle López Pintado, s/n, 41092, Sevilla.

Escapada exprés

En la zona conocida como la Rioja alavesa se encuentra la localidad de Laguardia, ubicada a algo más de 60 kilómetros de Vitoria. Este rincón vasco es el destino perfecto para disfrutar de unos días de desconexión durante el fin de semana, ya que la historia de sus calles empedradas marida a la perfección con su tradición vinícola.

Además de respirarse calma, en este enclave hay multitud de pequeñas bodegas que permiten hacer visitas y catas, el acompañamiento ideal para dejar de lado, al menos durante horas, la rutina.

¿Dónde? Localidad de Laguardia, en Álava.

De moda

Pero a los fogones. Si hay un local que triunfa en los últimos tiempos en la capital madrileña, ese es Los 33, en el barrio de Las Salesas, que se ha convertido en uno de los restaurantes más demandados de la ciudad. De hecho, en su página ya anuncian que las reservas se pueden hacer hasta con sesenta días de antelación.

En el espacio hay dos partes diferenciadas: una zona con mesas para tapear y tomar unas copas de forma más relajada; y un comedor decorado de forma cálida en el que destaca la madera y una parrilla de leña vista tras una gran barra.

En su carta, la cocina tradicional y la contemporánea se fusionan con los sabores propios de Uruguay. Por supuesto, la carne es el plato fuerte.

¿Dónde? Plaza de las Salesas, 9, distrito Centro, 28004, Madrid.

Al aire libre

El Cine Doré prosigue con su programa de verano de proyecciones en exterior hasta el 31 de agosto. El emblemático centro cultural ha adaptado una de sus terrazas durante los meses estivales con esta finalidad y continúa con el mismo hasta que termine el mes.

En concreto, la última cinta que se mostrará en el lugar será el clásico The Deep Blue Sea, del director estadounidense con orígenes ucranianos Anatole Litvak, prevista a las 20 h del domingo.

Además de disfrutar de las producciones, en el espacio también se puede acudir a la exposición 'Imágenes para un país en libertad: cine, ciudadanía y democracia', disponible para su visita hasta el mes de septiembre.

¿Dónde? Calle de Santa Isabel, 3, distrito Centro, 28012, Madrid.

Un respiro

En la isla de Ibiza hay vida más allá de los restaurantes y clubes de moda. El verano en el rincón balear no solo se reduce a su rica gastronomía y a la fiesta; siempre hay otras alternativas para explorar y disfrutar de la desconexión junto a las aguas celestes del Mediterráneo que bañan la costa.

En concreto, hay un plan que se antoja de lo más apetecible en esta línea, y es la práctica de yoga junto al mar. Desde el equipo de Yoga Balance Ibiza se encargan de esta propuesta que se repite sábados y domingos a las 9 h y 9.30 h de la mañana respectivamente. La experiencia wellness definitiva.

¿Dónde? Hostal La Torre, carretera Cap Negret, 25, 07820, Sant Antoni de Portmany, Islas Baleares.

Al ritmo

Desde el 1 de septiembre y hasta el día 7 se celebra en el Museo Cromática de Toledo el ciclo 'Música en Vivo', en el que artistas de diferente procedencia interpretarán piezas ante el público asistente.

Entre las distintas propuestas de la programación destaca la presencia de la bielorrusa Darya Neumiaerzhtyskaya, experta en el címbalo, un desconocido instrumento de cuerda que toca de forma casi hipnótica a ritmo de melodías populares.

¿Dónde? Plaza Concepción, 1, 45001, Toledo.