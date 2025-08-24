'La Ordenatriz' sabe cómo limpiar la lavadora para que la colada quede perfecta: adiós al moho y a la suciedad

Pocas cosas rutinarias hay tan frustrantes como la de emplearse a fondo en una tarea del hogar y que luego el resultado esperado se quede a medias. Esto es algo que sucede a veces con la colada.

Seguro que has vivido una de esas situaciones en las cuando has ido a sacar las prendas del tambor, algunas han aparecido con manchas que antes no estaban y has terminado repitiendo el proceso.

Normalmente, esto se debe a la suciedad que se va acumulando en diferentes partes del electrodoméstico, que suelen ser la goma y el cajetín, además del propio hueco para ir metiendo la ropa y el filtro.

No obstante, solo hay una cosa que no tiene solución en la vida y, desde luego, no se trata de esta, algo que sabe muy bien Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', especializada en organización y limpieza en casa.

La profesional ha compartido con Magas varios trucos que se pueden poner en práctica de forma sencilla para terminar con esto y lograr que cada colada vuelva a relucir como de costumbre y eliminar posibles olores.

En primer lugar, la experta se centra en la importancia de comprobar si hay moho o no. En caso afirmativo, hay que confiar en la paciencia y en la lejía, que según comenta, "es la manera más eficaz" de limpiar a fondo la lavadora.

Imagen de archivo de un cuarto de la colada. Foto de PlanetCare en Unsplash

Para ello, hay que comenzar vertiendo el líquido en un cubo o en cualquier recipiente y empapar bien trapos limpios, que deberían estar sumergidos ahí entre una o dos horas. Una vez haya transcurrido ese tiempo, hay que colocarlos entre las gomas, para que el desinfectante vaya haciendo su labor.

Mientras tanto, su consejo es ir desmontando el cajón del detergente y del suavizante para lavarlo bien, sin dejar recoveco alguno, con jabón y agua.

Una vez esto esté listo, llega el momento de sacar el filtro, que, como comenta 'La Ordenatriz', es donde se puede haber acumulado algo de pelusa, algo normal. Para esto, hay que enjuagar bien la pieza extraíble y frotarla un poco con algún estropajo si es necesario.

Para que todo quede perfecto por dentro, lo idóneo sería emplear un cepillo de dientes para poder llegar a bien a cualquier rincón y asegurarte de que queda como debe para evitar tener que repetir el proceso antes de lo esperado.

Una vez que se han hecho estos pasos, habría que comprobar cómo se encuentran las gomas, si han quedado limpias como deberían o no. En caso de que no sea así, se repite el proceso durante otras dos horas, hasta lograr el objetivo.

Para ir terminando con estos trucos, habría que verter medio vaso de lejía en el cajetín, para que desde ahí llegue a los diferentes conductos del electrodoméstico. Se hace lo mismo con el tambor, pero con un vaso entero. Si el desinfectante tiene detergente, habría que poner la mitad en ambos casos.

Puede que este último truco te suene un poco extraño, ya que como advierte Begoña Pérez, el antiséptico no se mezcla nunca con agua caliente porque puede resultar peligroso. Sin embargo, en este caso, al tratarse de canales cerrados, no hay posibilidad de que se dé una emisión de vapores nocivos.

Además, la lavadora siempre usa el líquido a una temperatura fría y ya luego es cuando los grados se van incrementando.

Por último, para ponerle el broche de oro a estos hacks de limpieza, el método terminaría con un lavado al vacío, ¡y listo! Coladas impolutas y cero olores.