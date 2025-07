Juan Antonio, entrenador, tajante sobre la grasa de la barriga: "Los abdominales no sirven de nada"

A medida que pasa el tiempo, la masa muscular disminuye y el músculo es reemplazado por grasa con el tiempo. Este proceso es natural y se conoce como sarcopenia, especialmente cuando se relaciona con el envejecimiento.

La zona del abdomen es una de las más perjudicadas, de hecho, muchas mujeres notan un aumento en la acumulación de grasa alrededor de esta área después de la menopausia, incluso cuando el peso sigue siendo el mismo.

Con el fin de reducirla, los abdominales son el ejercicio más famoso; sin embargo, cada vez más expertos inciden en que, abusar de ellos no va a hacer eliminar esa grasa más deprisa. De acuerdo con el entrenador Juan Antonio Martín, "no existe la pérdida de grasa localizada".

Los abdominales y la grasa localizada

Los abdominales son uno de los ejercicios más desafiantes. Requieren fuerza, resistencia y buena técnica para realizarlos correctamente y evitar lesiones.

No solo su realización es difícil, sino que trabajan una de las zonas más complejas de fortalecer y definir, la zona abdominal. Esto hace que no veamos resultados en poco tiempo y, además, que pensemos que no son efectivos para reducir la grasa localizada en el abdomen.

Sin embargo, ningún ejercicio por sí solo puede eliminar la grasa localizada. Según la ciencia, el cuerpo quema grasa de forma general y, aunque se fortalezca el músculo de esa zona específica, eso no implica que vaya a cambiar su composición.

Lo que sucede cuando hacemos abdominales es que fortalecemos los músculos del core: los rectos abdominales, los oblicuos, el transverso abdominal, entre otros. Esos músculos se vuelven más fuertes y, con el tiempo, pueden desarrollarse y marcarse.

Sin embargo, si hay una capa de grasa por encima de ellos, ese desarrollo muscular no será visible. Por este motivo, "por muchos abdominales que hagas, si no estás en déficit calórico, no vas a adelgazar", explica el entrenador Juan Antonio Martín.

El déficit calórico es la situación en la que se consume menos energía (calorías) de la que se necesita para el funcionamiento diario del cuerpo.

Cuando el cuerpo entra en déficit calórico, empieza a utilizar sus reservas energéticas, es decir, la grasa almacenada, como fuente de energía, lo cual contribuye a un adelgazamiento general.

Con esto, el entrenador busca dar a entender que si bien los abdominales tienen un lugar importante en una rutina equilibrada, no son la clave para eliminar la grasa de la barriga.

Es más efectivo combinar entrenamiento de fuerza, que activa una mayor cantidad de masa muscular y aumenta el gasto energético basal, con ejercicio cardiovascular y, sobre todo, una alimentación adecuada que permita alcanzar ese déficit energético sostenido.