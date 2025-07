Ni cucarachas ni hormigas en tu hogar: el sencillo insecticida casero de 'La Ordenatriz' las hará desaparecer

La llegada del verano y las altas temperaturas no solo conllevan sofocos y una pasión desmedida por el aire acondicionado, también viene con invitados extra. Sí, el calor y la humedad hace que proliferen los bichos en el hogar, lo que provoca más de un disgusto.

Hay personas que no pueden soportar su presencia, como la que escribe al consultorio de 'La Ordenatriz' asegurando que ha encontrado cucarachas en casa y que no sabe qué hacer para eliminarlas. No es un tema menor.

Existe una fobia referida a estos animales que se llama blatofobia y que puede provocar ansiedad, e incluso ataques de pánico, solo con pensar que aparece alguna. Sea este el caso o simplemente un cierto desagrado, hay solución.

Las cucarachas y las hormigas proliferan en verano. iStock

Begoña Pérez, organizadora profesional como ella misma se define, tiene una receta fácil, casera y efectiva para estos casos. "Es una fórmula de toda la vida que funciona fenomenal", anticipa para luego pasar a explicar lo que se necesita.

Estos son los ingredientes:

Medio litro de agua caliente.

Media cucharadita de jabón potásico (tiene efectos insecticidas por su composición en potasio).

Dos cucharaditas de vinagre de limpieza.

Para prepararlo solo hay que diluir el segundo producto (insiste porque cuesta un poco), removiendo con paciencia, y a continuación echar el último y darle unas vueltas más. Importante no usar el vinagre alimentario, "porque puede atraer algún insecto".

Como siempre, verter el líquido resultante en un bote con spray y dejar enfriar antes de comenzar a utilizarlo. El manual de uso depende del animal que se quiera evitar.

Hormigas: pulverizar por las zonas donde las veas, ya sea esquinas, el suelo, la encimera... y pasas una bayeta. ¡No aclarar!

pulverizar por las zonas donde las veas, ya sea esquinas, el suelo, la encimera... y pasas una bayeta. ¡No aclarar! Moscas de la fruta: primero hay que limpiar bien el recipiente donde estén colocadas las piezas y toda la zona cercana. Luego repetir la misma operación.

primero hay que limpiar bien el recipiente donde estén colocadas las piezas y toda la zona cercana. Luego repetir la misma operación. Cucarachas: es la misma fórmula, pero multiplicando por 10 las cantidades para que te salgan cinco litros. Friega con la fórmula el suelo insistiendo en las zonas donde hayas visto a estos 'visitantes' y deja secar.

es la misma fórmula, pero multiplicando por 10 las cantidades para que te salgan cinco litros. Friega con la fórmula el suelo insistiendo en las zonas donde hayas visto a estos 'visitantes' y deja secar. Repetir la aplicación durante cinco días seguidos para que sea efectivo.

'La Ordenatriz' también ofrece otro tip de prevención que es usar laurel fresco para colocar en las partes estratégicas.

Entre las precauciones para que el hogar no se vea invadido por ninguno de los bichos mencionados es extremar la higiene, sacar la basura regularmente y mantener los lugares húmedos secos para que no haya agua estancada, por ejemplo en los fregaderos.

Hay que tener en cuenta que en verano el calor acelera el ciclo vital de algunas especies y facilita su reproducción y crecimiento. Las cocinas, baños y sótanos son las estancias donde se presentan las plagas con mayor probabilidad.

Así que ponte manos a la obra y en menos de cinco minutos prepara tu insecticida casero.