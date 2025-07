De la celebración del Orgullo en The Social Hub a talleres florales exquisitos: los planes de Magas de la semana

Cuando el fin semana se acerca, la propuesta de planes de Magas hace lo propio. Con un verano por delante y huecos libres por doquier para muchos, cualquier actividad sabe a poco y, sobre todo, se buscan nuevas iniciativas de las que disfrutar, tanto en solitario como en pareja, con amigos o en familia.

Con mucho orgullo

Piscina de la terraza de The Social Hub. Cedida

Aunque Madrid ya lleva unos días inundada del espíritu de la celebración del Día del Orgullo, fechado a nivel mundial en el 28 de junio, no será hasta este fin de semana cuando la ciudad se vista de gala para ello.

Entre todas las actividades que brillan en la agenda, reluce la propuesta del alojamiento The Social Hub, que muestra su compromiso con la comunidad LGTBIQA+ con una fiesta pensada para aquellos que creen firmemente en que el amor no tiene barreras y que todos han de disfrutar de lo bonito del mismo por igual.

¿Cuándo? El día 5 de julio.

El evento, diseñado en especial para esta ocasión, tendrá lugar en la terraza del hotel, que se vestirá de color para la cita. Habrá una zona de maquillaje libre y colaborativo, pero además de esta especie de taller, los asistentes podrán darse un chapuzón en su piscina abierta al atardecer y deleitarse con su reinterpretación de la gastronomía castiza.

Por supuesto, todo estará amenizado por una programación musical de la mano de varios DJ queer de la escena madrileña. Además, por la noche drag queens locales interpretarán sus respectivos shows.

¿Dónde? Cuesta de San Vicente, 28, Moncloa - Aravaca, 28008 Madrid

Gastronomía mediterránea

Uno de los espacios de Llenya. Cedida

Llagostera ha sido el lugar escogido para darle vida a LLENYA, la nueva propuesta de restauración en el interior de la Costa Brava que llega cargada de buenas intenciones y de pasión por la cocina mediterránea.

En la carta no solo se presentan una serie de delicias culinarias, sino también arquitectónicas, ya que es una preciosa masía catalana del siglo XVII la que alberga este restaurante.

El cuidado a cada parte del proceso gastronómico es el centro de todo el proyecto: desde el cariño con el que se seleccionan los productos de proximidad con los que elaboran las recetas hasta el reparto de los espacios, pasando por tardes que se funden con la noche al ritmo de la música.

¿Dónde? Lloc Ganix 7, Llagostera, 17240 Girona

Veranos que inspiran

Imagen de la galería con las obras que alberga en la actualidad. Cedida

Opera Gallery acoge su exposición Summer Vibes III, una muestra del trabajo de artistas contemporáneos que reflejan en sus obras lo que representa a sus ojos la época estival.

Esta muestra va más allá de admirar un cuadro o una escultura, ya que su enfoque se basa en los detalles sensoriales y el juego con un amplio rango de emociones. No se trata de observar el verano, sino de experimentarlo.

Entre los nombres que destacan en esta apuesta de la galería, hay que señalar el de Pedro Almodóvar, que a través de su mirada retrata flores en las diferentes fases de su ciclo vital; el de la artista francesa Niki de Saint Phalle, con su trabajo de escultura mural colgante; o el del prolífico pintor Luis Gordillo.

Las diferentes colecciones estarán expuestas desde el 27 de junio hasta el 30 de agosto.

¿Dónde? Calle de Serrano, 56, Salamanca, 28001, Madrid

Delicia japonesa

Una mesa preparada para el disfrute en la terraza Fuego. Cedida

Al margen de que los termómetros hagan de las suyas, la terraza más vibrante del Hyatt Regency Barcelona Tower también da la bienvenida a la temporada con su reapertura.

Fuego vuelve al ruedo con una nueva propuesta gastronómica que se inspira en la tradición japonesa del Yakiniku, una técnica tradicional nipona que consiste en asar carnes, pescados y vegetales en pequeñas parrillas situadas en el centro de cada mesa, con nuevos bocados.

La idea, como de costumbre en los últimos tiempos, es que este tipo de citas vaya más allá de una comida o una cena y que se convierta en toda una experiencia para los cinco sentidos para los comensales. Estos toman las riendas cocinando a su gusto y ritmo en las parrillas que hay integradas en cada una de las mesas.

Algo que no se puede dejar de mencionar es lo íntimo y exclusivo que es el espacio, ya que tiene un aforo limitado de 30 personas, lo que permite disfrutar de la velada más si cabe y asegura que la atención por parte del personal sea exquisita.

¿Dónde? Avenida de la Granvia de l'Hospitalet, 144, 08907, Barcelona

Música y solidaridad

El próximo sábado, 5 de julio, a las 20.00 h, la solidaridad se sube al escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde se representará la obra musical La fábrica de sueños, un acto benéfico de la mano de la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa. Por supuesto, se trata de una puesta en escena que se dirige a toda la familia.

Su recaudación se destinará a ayudar a dos organizaciones que trabajan con personas que padecen enfermedades oncológicas: la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (ANDEX) y la Asociación Española del Tratamiento del Cáncer (AEetc).

¿Dónde? Paseo de Cristóbal Colón, 22, Casco Antiguo, 41001 Sevilla

Toda una estrella

Rigoberta Bandini hizo incursión en el panorama nacional de la música a ritmo de temas como el pegadizo y humorístico In Spain We Call It Soledad. Luego fue marcando el paso con otros títulos como Perra o el eurovisivo Ay Mamá, que la terminó de catapultar a lo mainstream.

Se podría decir que, ahora, como marca, se ha convertido en un objeto de deseo reluciente y que deslumbró, sin dudas, con su actuación de El Amor en los Goya.

Actualmente, se encuentra enfrascada en su gira Jesucrista Superstar, con la que estará este 5 de julio actuando en Valencia y que la llevará a finales de año a México.

¿Dónde? Estadio Ciudad de Valencia, Calle de San Vicente de Paül, 44, Rascanya, 46019, Valencia, Valencia

Un plan diferente

A veces es complicado buscar actividades algo más innovadoras y el final de la historia se resume en tomar un vermut o cóctel y unas gildas. Y eso está genial, pero un buen aperitivo puede maridar a la perfección con un taller floral para principiantes.

Eso es lo que proponen desde Madrid Flower School, un estudio de diseño donde crean ramos, centros de mesa e instalaciones, trabajando con las asimetrías naturales de las diferentes variedades y siguiendo la forma orgánica de cada una de ellas.

En esta escuela se imparten cursos de diferentes niveles, pero si es tu primer encuentro con este arte, puedes inscribirte en su próxima actividad para iniciarte, que tendrá lugar el 11 de julio en horario de tarde, de 18.30 h a 20.30 h.

¿Dónde? Calle Canillas 34, Bajo B, 28002, Madrid

Bingo para señoras

El espectáculo de la polifacética Lorena Castell abandona Madrid y toma rumbo a Ibiza con uno de sus shows el 5 de julio. La 'mocatriz', como ella misma se ha apodado en numerosas ocasiones, dirige esta función con bingo incluido, por supuesto.

Dos horas de diversión que, en este caso, tendrán lugar en uno de los hoteles más emblemáticos de la isla: el Hard Rock.

¿Dónde? Playa de Bossa, s/n, 07817, Ibiza, Islas Baleares