El síndrome de las 'sad beige moms': la obsesión monocolor que las madres millennial usan en la crianza de sus hijos

La estética beige mom no es diseño: es una doctrina. Sofás crema, velas con forma de torso, una tacita de matcha y el 90% de la casa decorada en "tono avena emocional". Dicen que es minimalismo, pero parece más una competencia silenciosa por ver quién vive en el showroom más inerte. No hay color, no hay vida, pero sí una repisa con libros que nadie ha leído y una impresora escondida en el clóset porque "arruina la vibra". Bienvenidos al culto del interiorismo neutro, donde todo es Pinterest y nada es personalidad.