Izanami Martínez, experta en neurociencia: "Acostarte con un tío en la primera cita es muy poco inteligente"

La inmediatez en las relaciones íntimas se ha normalizado hasta tal punto que hay una vertiente psicológica, especializadas en el amor, invitan a frenar, reflexionar y mirar más allá del deseo momentáneo.

Una de esas voces es la de Izanami Martínez, antropóloga y experta en neurociencia y comportamiento humano, que ha lanzado una advertencia tan directa como incómoda (para muchos): "Entregarle tu cuerpo a un tío en la primera cita, es lo menos inteligente que puedes hacer."

¿Duro? Puede ser. ¿Contundente? También. Pero sobre todo, es una reflexión que pone el foco en el autocuidado emocional, la madurez afectiva y la verdadera compatibilidad a largo plazo.

Cuando te dejas llevar por el momento

La experta explica que, cuando una mujer decide acostarse con un hombre en la primera cita, pierde la oportunidad de observar algo fundamental en él: su capacidad de dominio propio.

"Primero, si yo le entrego mi cuerpo a un tío en la primera cita, yo nunca voy a saber qué capacidad de dominio propio tiene ese hombre. No lo voy a saber, totalmente.", declara.

Este "autodominio", según Izanami, no es una idea moralista ni anticuada, sino un rasgo de madurez emocional que marca la diferencia entre un hombre niño y un hombre adulto.

El primero actúa por impulso, el segundo sabe posponer la gratificación por algo más profundo como es el respeto, el amor y el compromiso.

¿Por qué esto debe importarte como mujer?

La reflexión va mucho más allá del simple "esperar para tener sexo". Según la antropóloga, entender el autocontrol de tu pareja hoy puede ayudarte a predecir cómo se comportará en momentos clave del futuro, especialmente si la relación avanza hacia algo más serio como la convivencia, el compromiso o incluso la maternidad.

"Si yo estoy con un hombre y estoy seis meses, un año, de pareja con él, sin tener relaciones y ese hombre aguanta fiel, yo ya tengo la demostración de que ese hombre es capaz de transcender sus impulsos, y por compromiso, por amor y por respeto a mí, mantenerse fiel."

Este tipo de comportamiento, dice la experta, revela mucho más de una persona que las palabras bonitas o las flores del primer día. Revela si esa persona será capaz de respetarte en tus momentos vulnerables, como por ejemplo, durante el postparto.

La maternidad: una prueba de fidelidad

Durante el embarazo y el postparto, muchas mujeres pasan por etapas en las que su deseo sexual disminuye o incluso desaparece. Y aunque esto es completamente natural, sigue siendo un tabú en muchas relaciones.

"Cuando yo me quede embarazada, en función del embarazo que tenga y, desde luego, en el postparto, voy a estar varios meses en los que, voy a preferir que nadie me toque sexualmente.", explica Izanami.

Es en esos meses donde la verdadera naturaleza de tu pareja sale a la luz. Izanami advierte que hay muchos hombres que, ante la falta de sexo, consideran tener relaciones fuera como un "derecho". Algo que, desde su perspectiva, demuestra no solo egoísmo, sino una inmadurez preocupante.

"Existen muchísimos hombres que exigen: 'es que yo tengo derecho a tener relaciones sexuales y, como tú no me lo das, lo busco fuera'", advierte sorprendida.

Aquí está el verdadero núcleo del mensaje de Izanami: dar tiempo, observar, valorar con calma y no precipitarse. No se trata de jugar a la difícil o de seguir normas anticuadas. Se trata de protegerse emocionalmente y elegir desde un lugar de poder, no desde la necesidad.

"Desde el punto de vista de la mujer, y pensando en una misma, cuanto más margen des para ver la capacidad que tiene de autodominio ese hombre y su madurez, cuánto de hombre es y cuánto de niño es, mejor te va a ir en el futuro."

No es una cuestión de juzgar al otro, sino de darte el tiempo suficiente para saber si ese hombre realmente encaja con el tipo de relación que tú deseas construir.

¿Y si lo hiciste en la primera cita?

No se trata de sentir culpa ni de retroceder. Este mensaje no es un castigo, sino una llamada a la reflexión. Si ya ocurrió, lo importante es qué decisiones tomas a partir de ahora. ¿Esa persona demuestra compromiso? ¿Respeto? ¿Interés por ti más allá del plano sexual?

Cada experiencia puede ser una lección. Pero como bien dice Izanami, si quieres una relación sólida, sana y duradera, quizás sea momento de pensar con más estrategia emocional y menos impulsividad.

Esta reflexión no es una imposición, es una invitación. Porque el sexo en la primera cita puede parecer moderno, pero saber esperar, cuando tú así lo decides, es una forma de empoderarte, conocerte y, sobre todo, elegir mejor.