Silvia Congost, psicóloga experta en parejas: "Si la primera vez que os dais un beso te dice 'te quiero', huye"

Un "te quiero" no es algo liviano que se pueda infravalorar ni decir a la ligera. Esta es una de esas frases que lo cambian todo en una relación, en ocasiones para bien pero, en otras, todo lo contrario.

Cuando alguien te lo dice demasiado pronto, tan pronto como después del primer beso, es natural que te sientas halagada, sorprendida, pero también confundida. En ese momento hay que preguntarse si es un amor real o una señal de alerta.

Según la psicóloga y experta en relaciones de pareja Silvia Congost, muy activa en redes sociales, si alguien te suelta un "te quiero" al poco de conocerte, la respuesta es clara: "¡Socorro! ¡Corre!". Y no lo dice por exagerar.

Lo que hay detrás de un 'te quiero' precoz

Las emociones intensas, especialmente al principio de una relación, son totalmente normales. Esa chispa, la ilusión, las mariposas en el estómago… forman parte del enamoramiento. Pero de ahí a decir "te quiero" sin conocer verdaderamente a la otra persona, hay un abismo.

Silvia Congost lo resume así: "No sé el tiempo que lleváis conociéndoos, pero haz balance de si te conoce lo suficiente como para sentir que te quiere o es que simplemente tiene los sentimientos a flor de piel".

La diferencia es clave: una cosa es que le encantes y otra muy distinta es que haya amor genuino. Y aquí es donde muchas personas, especialmente quienes buscan estabilidad emocional, pueden tropezar.

"Te quiero" dicho demasiado pronto puede parecer romántico, pero también puede ser un síntoma de una personalidad dependiente, insegura o incluso manipuladora.

¿Por qué tanta prisa?

Decir "te quiero" en las primeras fases de una relación, días o pocas semanas, puede responder más a una necesidad interna que a un verdadero vínculo.

Tal y como explican expertos en psicología relacional, muchas veces estas palabras no se pronuncian por amor real, sino por una urgencia emocional: el miedo a la soledad, la necesidad de sentirse amado o el deseo de avanzar rápidamente hacia una relación estable sin importar con quién.

Es lo que se conoce como "proyección emocional", es decir, no te quieren a ti, quieren la idea de ti. Te han colocado en el papel protagonista de una película que ya tenían escrita en su mente antes de conocerte. Y eso, lejos de ser romántico, puede ser peligroso.

Un 'pero' lo cambia todo

Congost pone el foco en otro punto crucial: las dudas. Muchas veces, cuando alguien se muestra tan efusivo tan pronto, también aparecen pequeñas alarmas internas.

"Si hay partes de él que no te gustan, porque lo ves muy infantil, supongo que son reacciones, formas de actuar, de pensar...", explica la psicóloga. Y es entonces cuando solemos decir "me gusta, pero…".

Ese "pero", según Congost, "se carga todo lo anterior". Y es verdad: cuando tenemos que justificar el atractivo de una persona mientras en el fondo sentimos incomodidad o duda, algo no cuadra. Si fuese un “te quiero” auténtico, natural y equilibrado, no habría lugar para dudas.

La importancia de ir con calma

Las relaciones sanas se construyen con tiempo, conociéndose en diferentes situaciones y observando cómo el otro actúa ante los retos cotidianos. El amor verdadero se cocina a fuego lento.

Congost lanza un gran consejo al respecto: "No corras, no des pasos adelante sin estar segura, sin sentir que son firmes... porque si quieres estar ahí, porque esa persona te gusta, vale más retirarse que ir avanzando sintiendo que lo haces empujada por una fuerza mayor, pero que no quieres y que hay algo dentro de ti que te dice que no deberías dar esos pasos".

Escuchar esa vocecita interna que nos genera dudas puede salvarnos de muchos desengaños emocionales. Porque cuando algo no encaja, cuando sentimos que alguien está yendo demasiado rápido, lo más sabio no es seguirles el ritmo… sino observar, parar y reflexionar.

¿Cuándo es el momento para decir 'te quiero'?

No hay una fórmula exacta, pero los psicólogos coinciden en que lo ideal es esperar al menos entre uno y tres meses, y en algunos casos, hasta seis. Durante ese tiempo se pueden conocer aspectos fundamentales del otro: valores, proyectos, personalidad, reacciones ante el conflicto…

Solo entonces sabrás si el sentimiento es real o si estás idealizando a alguien que aún no conoces lo suficiente.

En el enamoramiento inicial estamos influenciados por una verdadera "droga hormonal": dopamina, serotonina y oxitocina nos hacen sentir en una nube, donde todo parece perfecto. Pero cuando esa euforia se disipa, lo que queda es lo auténtico.