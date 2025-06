Mitxel González, experto en relaciones: "Esto distingue al amor verdadero (y no es la intensidad ni el drama)"

Las relaciones de amor son un asunto nada sencillo de abordar, ya que está repleto de aspectos que se deben cuidar y a los que hay que prestar atención para poder llegar a dar con la persona ideal. Si tienes dudas al respecto, nada mejor que escuchar las recomendaciones de especialistas como Mitxel González, quien destaca que en ocasiones no se atrae al amor de nuestra vida, sino al espejo de nuestra herida.

El experto en relaciones asegura en uno de sus vídeos de Instagram (@despertardetuconciencia) que una pareja no llega para completar a la persona, sino para mostrar aquello de lo que uno mismo no se atreve a mirar. Este es el motivo por el que se repite un patrón y se atrae al mismo tipo de hombre o mujer, por el que uno se engancha a quien activa justo donde duele.

Es por ello por lo que es frecuente que la persona “buena” aburra y el “malo” sea el que atrae, algo que Mitxel González considera que no es fruto de la mala suerte, como muchos piensan, sino que se trata de información emocional sin resolver, y hasta que no se vea y se sea consciente de ello se seguirá cometiendo el error de confundir intensidad con amor.

En caso contrario, se seguirá “confundiendo sufrir con amar y vínculo con dependencia”, por lo que insta a entender que no todas las parejas son para quedarse en tu vida, sino que algunas de ellas solo llegan para devolverte a ti, a enseñar un aprendizaje de espejo. Por ello, insta a que uno mismo sea lo suficientemente inteligente para poder verlo.

Por otro lado, quiere dejar claro que no siempre aquella persona que llama a cada rato, exige tu atención o incluso se muestra desesperado, muestra un amor de verdad, ya que “el amor real no asfixia, no acelera no abruma”, sino que el amor se siente en la paz, el respeto y en la libertad de ser uno mismo, sin ningún temor.

Para Mitxel González, “el verdadero amor se reconoce por la calma, no por la urgencia”, además de por la constancia a largo plazo. Gracias a sus consejos se puede tener un pensamiento más claro de lo que es el amor.

Claves para encontrar el amor verdadero

Encontrar el amor verdadero no es algo sencillo, pues como indican los psicólogos y expertos en relaciones el amor es un componente de tres elementos importantes, que son la intimidad, que se demuestra con la conexión emocional y cercanía con la otra persona; la pasión, que incluye la atracción física y el deseo sexual; y el compromiso, es decir, la decisión de mantener una relación a largo plazo.

demás, se puede entender como una necesidad, algo que muchas personas necesitan para sentirse autorrealizados, al tratarse de una fuente de afecto, cuidado y pertenencia, siendo una de las necesidades sociales de las personas.

Algunos psicólogos que han dedicado gran parte de su vida a investigar la forma en la que se puede encontrar el verdadero amor, tienen claros algunos consejos fundamentales para poder dar con él, y todo comienza por conocerse bien a uno mismo, que es el pilar de una relación sana. Si no se trabaja en las inseguridades propias, se pueden sabotear las propias relaciones o los intentos de tener una.

El único camino para poder encontrar una relación genuina es ser genuino uno mismo, siendo auténtico con uno mismo para poder construir relaciones reales, tomando como base la honestidad. Asimismo, piden dejar de idealizar el amor romántico propio de las películas, pues el amor se construye a base de sacrificios a lo largo del tiempo.

Es un error porque puede generar expectativas poco realistas, siendo lo más indicado enfocarse en construir unas relaciones reales que se basen en la curiosidad constante por la otra persona, el interés por ella y el respeto mutuo. Asimismo, los expertos destacan que las relaciones exitosas requieren de un propósito compartido, de forma que las personas tienen que ser claras con sus metas y valores personales, para encontrar así una pareja compatible.

Es importante fijar metas en la vida, ya que una pareja debe llegar como complemento, no para ser el centro de tu vida, y lo mismo sucede con la otra persona. En ningún caso se debe tratar de buscar una relación solo por el hecho de sentirse solos, sino que el amor tiene que ser un complemento a la felicidad que uno mismo está construyendo.

Por otro lado, los expertos recalcan que el amor llega sin esperarlo en muchos de los casos. Aseguran que tratar de buscar una relación que a largo plazo sume algo positivo a la vida, nunca pasará si, como consecuencia de la soledad o la desesperación, se termina conformándose con una persona que realmente no es la adecuada. Las elecciones de pareja suelen verse influenciadas por las experiencias infantiles y las relaciones pasadas.

Erich Fromm, en El arte de amar, asegura que el amor no es un sentimiento que se experimenta, sino que se trata de una acción consciente que se realiza. El psicoanalista y psicólogo social alemán, amar requiere cuidado, responsabilidad, respeto y un entendimiento profundo de la otra persona. Es crucial desarrollar estas cualidades en las relaciones del día a día.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones se podrá estar más cerca de encontrar el amor verdadero, tal y como destacan diferentes psicólogos especializados en relaciones de pareja.