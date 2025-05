Marta Barranco, psicóloga: "Estas son las cosas que enfrían una relación y casi nadie identifica a tiempo"

Cada relación de pareja es única y tiene sus propias particularidades, si bien compartir la vida con una persona requiere de mucho esfuerzo y dedicación, y de ello dependerá el éxito de ese vínculo a nivel emocional. Sin embargo, no todas las parejas consiguen vencer el paso del tiempo, existiendo infinidad de razones por las que estas pueden llegar a su fin, entre ellas las infidelidades y la insatisfacción en la pareja.

Este es un asunto que genera muchas dudas y que ahora ha sido tratado por la psicóloga Marta Barranco, que ha avisado a sus seguidores de TikTok (@psicologamartabarranco) de que, más allá de las razones frecuentes que suelen desencadenar la rotura de la relación, existen otras cosas que "enfrían una relación y casi nadie identifica a tiempo", y en las que habría que prestar atención.

La experta ha enumerado en su publicación las diferentes cosas que generan distancia emocional con la pareja y que, en muchos de los casos, pasan desapercibidas. Esto lleva a que haya muchas personas que se encuentren con que su relación de pareja llega a su fin y no tienen claro el motivo, y todo ello tiene que ver con una distancia emocional que se ha generado y que acaba por deteriorar poco a poco la relación.

Cosas que enfrían una relación

Marta Barranco destaca en primer lugar que una de las cosas que puede debilitar una relación es rechazar una muestra de cariño de la otra persona, es decir, apartar a la pareja cuando esta va a dar un abrazo o un beso, un gesto que puede parecer insignificante en un momento dado, pero que puede acabar por dinamitar la relación. Actuar de forma distante o fría cada vez que hay una discusión, también puede causar un gran daño al bienestar de la pareja.

Otro de los grandes problemas es no decir "te quiero" a la otra persona, puesto que en muchas ocasiones se da por sentado que la pareja lo sabe y no es necesario repetirlo a diario. La psicóloga destaca la importancia de hacerle sentir a la otra persona que existe ese sentimiento, siendo clave para que se pueda mantener una relación fuerte, aunque tendrá que ir acompañada de gestos, no solo palabras.

Entre los errores más frecuentes se encuentra el no interesarse por el estado actual de la pareja, pensando que ya se verá después, al igual que también lo es no contar el día o las cosas que son importantes para uno, pues en una pareja debe existir una buena comunicación para que pueda seguir evolucionando y no termine por deteriorarse con el paso del tiempo.

La especialista insiste en la importancia de hacer planes y cosas diferentes en pareja para fortalecer el vínculo, además de que es clave no caer en el error de no escucharla cuando está contando algo importante, y no pedir perdón cuando sabe que has hecho algo sin querer. Todo ello puede provocar problemas en la pareja.

Por último, Marta Barranco destaca que muchas veces se tiende a dejar para otro momento algo que está en el día a día sin pensar que es posible que luego la otra persona ya no esté para compartirlo, siendo otro de los grandes errores que se tienen en las relaciones de pareja.

Claves para cuidar la relación de pareja

El amor es como una planta y, por lo tanto, se debe cultivar, por lo que hay una serie de claves básicas que hay que tener muy presentes para poder cuidar la relación de pareja. La primera de todas pasa por quererse a uno mismo, puesto que, para dar amor, primero hay que amarse a uno mismo, además de estar en disposición de crecer como seres humanos. De hecho, muchos conflictos en pareja tienen su origen en las carencias propias.

También es importante saber reconocer los errores, puesto que de ello dependerá que se pueda disfrutar de una relación de pareja más sana. Todos tenemos defectos y aspectos de nuestra vida que mejorar, y si somos honestos, podemos incluso pedir ayuda para encontrar la forma de poder hacerles frente, para lo que habrá que tener disposición a cambiar.

Un psicólogo profesional puede ser de gran ayuda en estos casos, pues este profesional puede ayudar a ver con mayor claridad los aspectos a trabajar para ser mejor persona. Si se consigue gestionar los pensamientos y emociones de una forma correcta, será mucho más sencillo tener una relación sana.

Por otro lado, para cuidar la relación de pareja se deben construir espacios para la intimidad, que no implica aludir solo a la sexualidad, sino que se trata de tener momentos íntimos, además de acercarse a la pareja para poder expresar los sueños y los miedos, contar ilusiones y tratar de buscar momentos en los que se pueda disfrutar ambos, fortaleciendo de esta manera la relación.

Asimismo, será importante ser capaz de restar importancia a los pequeños problemas, además de crear proyectos en común, lo que permite que la relación sea más fuerte. Mirar ambos en una sola dirección, pero sin dejar de lado los sueños y metas de cada uno, es fundamental para poder llevar a cabo un proyecto de vida en común.

Por último, recordar la importancia de que haya una buena comunicación, con un diálogo frecuente entre ambos, dedicándose un tiempo cada día para conversar, siempre con una escucha activa.