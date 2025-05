La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana inunda Madrid con su 'Marea Rosa', deporte y solidaridad

El domingo 11 de mayo las principales calles de la ciudad de Madrid han vuelto a vivir su acontecimiento histórico anual: se han teñido de rosa gracias a las 36.000 mujeres que, desde el Paseo de la Castellana hasta las inmediaciones del Parque del Oeste, han corrido (o caminado) juntas con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, la crudeza de la violencia de género y otras desigualdades sociales que vive parte de la población femenina.

La cita ya celebra 21 años de trayectoria y, como es tradición en el calendario nacional, la capital es la tercera cita por detrás de Gran Canaria y Valencia. También es la más multitudinaria.

Este año la carrera ha rendido homenaje a la deportista madrileña Adriana Cerezo, quien ostenta una medalla de plata olímpica en la disciplina de taekwondo en Tokio 2020 además de dos oros europeos y un bronce mundial. "Siento un orgullo enorme. No me lo podía creer cuando me lo dijeron. Me hace mucha ilusión", confesó antes de la salida.

También hizo acto de aparición en la línea de salida la cantante Ana Guerra, quien ejercía de madrina de ceremonia y posaba junto a las corredoras preparadas en sus marcas. Al grito de "a comernos Madrid" y con una gran animación musical, a las 9.00 h se daba el pistoletazo de salida del evento deportivo femenino más grande de Europa.

En esta ocasión el recorrido fue modificado por la organización, conduciendo a las participantes desde el Paseo de la Castellana a la altura de Nuevos Ministerios hasta Gran Vía, donde han dejado una imagen histórica plagándola de camisetas de su significativo color rosa acompañado del mensaje 'Tu Dorsal Suma', hasta llegar a la meta fijada por tradición en el Paseo de Camoens.

Las cinco primeras mujeres en alcanzar la meta subían a recoger su reconocimiento deportivo. Esteban Palazuelos

La primera en cruzar la cinta era la atleta serbia Ivana Zagorac, parando el crono en 20 minutos y 34 segundos. Le seguían Laura Martínez (21:22) y Paula Villaverde (21:23). Y aunque en esta Carrera todas las participantes son ganadoras por el simple hecho de finalizar la prueba, el esfuerzo de las cinco corredoras más rápidas se ha visto reconocido con una subida al podio y la recogida de sus merecidos galardones entre aplausos de las asistentes.

Comunidad solidaria

Resuelto el ámbito deportivo, no se debe olvidar el objetivo solidario que impulsa esta cita. Como parte del mismo, entre las participantes se encontraban 50 mujeres apoyadas por ACNUR que acudieron invitadas por la organización, ya que "esta acción es fundamental para el empoderamiento y la fuerza que aportan a las corredoras", además de la gran labor de sensibilización que lleva a cabo, ayudando a que cada vez más personas conozcan el alcance de implicación de este tipo de entidades.

Por segundo año consecutivo, Magas ejerce como media partner de la cita deportivo-solidaria sumándose a la emotiva causa. Un comprometido equipo formado por miembros de la redacción y lectoras fieles que resultaron ganadoras del sorteo de 10 dorsales realizado a través de nuestra comunidad han sido parte de la gran 'Marea Rosa' durante los más de seis kilómetros de recorrido.

Miembros del equipo de Magas posaban juntas en la línea de salida de la Carrera de la Mujer. Esteban Palazuelos

Cumpliendo con el objetivo marcado por la organización de seguir difundiendo la práctica del atletismo y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos, todas las participantes han vuelto a reunirse bajo el sol de media mañana para celebrar el Festival de aeróbic y fitness que comenzaba tras la entrega de las mencionadas medallas.