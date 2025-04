Enrique Rojas, psiquiatra: "El mejor antídoto contra la ansiedad es aprender a desdramatizar los problemas"

La ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en España. A pesar de los escalofriantes datos, que indican que el 12,6% de la población sufre trastornos de ansiedad, entre el 35% y el 50% no recibe ningún tratamiento para su afección, o no es el adecuado. Según los expertos, esta prevalencia puede tener muchas razones, pero una de las más destacadas es aprender a gestionar nuestros recursos emocionales.

Biológicamente, el ser humano está preparado para sostener puntualmente momentos de estrés, especialmente cuando la huida o la reacción rápida pueden ser necesarias para sobrevivir en nuestro entorno. Cuando este mecanismo natural se activa de forma constante o sin una amenaza real, se convierte en un estado de alerta permanente que afecta a la mente y al cuerpo, deteriorando nuestra calidad de vida.

Los únicos responsables de que este mecanismo se active sin una amenaza real somos nosotros mismos y nuestra percepción alterada de la realidad. Por este motivo, el psiquiatra Enrique Rojas ha ofrecido tres premisas "para valorar los hechos que nos suceden en su justa medida" y, de esta forma, aprender a aliviar la ansiedad: saber valorar los sucesos con una visión larga, desdramatizar y tener una reacción que sea proporcionada a lo ocurrido.

1. Aprender a valorar los sucesos con una visión larga

Enrique Rojas, uno de los psiquiatras más influyentes del mundo hispano, ha dedicado gran parte de su obra a intentar comprender el alma humana y a ofrecer herramientas prácticas para enfrentar diferentes desafíos emocionales. Uno de esos desafíos, tal vez el más común y al mismo tiempo el más difuso, es la ansiedad.

En una publicación de sus redes sociales, el experto ha confesado que es muy difícil poner en práctica diferentes estrategias para aliviar la ansiedad, pero que, sin embargo, existen tres premisas muy simples que pueden ayudarnos. En primer lugar, Rojas habla sobre la visión larga.

Según el experto, "no quedarnos solo con la anécdota negativa de un momento o circunstancia" es la primera premisa que debemos incorporar a nuestro día a día para aliviar la ansiedad. Tenemos que aprender a mirar los acontecimientos no solo desde la emoción inmediata, sino desde una perspectiva más amplia.

La ansiedad suele surgir cuando nos aferramos al presente negativo. Nos ocurre algo desagradable y dejamos que eso ocupe toda nuestra mente y, además, perjudique al resto de nuestra vida. De esta forma, perdemos la perspectiva real de la circunstancia y minimizamos lo demás.

Cuando aprendemos a poner cada hecho en su contexto y ejercitamos la capacidad de ver más allá, muchas situaciones pierden su capacidad de desestabilizarnos. Nos damos cuenta de que lo que hoy nos inquieta, en unos días, semanas o meses, será solo un recuerdo.

2. Desdramatizar

La segunda premisa para aliviar la ansiedad, según Enrique Rojas, es desdramatizar. En la actualidad, hemos aprendido a exagerarlo todo y a convertir todos los problemas en tragedia; sin embargo, estamos cometiendo un error, ya que estamos provocándonos una mentalidad que convierte cada dificultad en una amenaza desproporcionada.

Desdramatizar no es banalizar los problemas, ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Es, más bien, poner los problemas en su justa medida, verlos con realismo, sin adornos trágicos ni catastrofismos mentales: reconocer que hay situaciones difíciles, pero que no van a acabar con nosotros.

En este sentido, Rojas indica que debemos aprender a hablar de nuestros conflictos de una forma más racional. Cuando cambiamos el lenguaje con el que nombramos lo que nos ocurre, también cambiamos nuestra vivencia emocional de los hechos. Una mente que sabe desdramatizar es una mente que encuentra más fácil el camino hacia la calma.

3. Una reacción proporcionada a lo ocurrido

Por último, Rojas habla de las reacciones proporcionadas como tercera premisa. La ansiedad, en muchas ocasiones, no está provocada tanto por el hecho en sí, sino que somos nosotros los que tenemos una reacción desmesurada ante él. Esto, según el experto, "no es más que un aprendizaje que entraría dentro de la experiencia de la vida".

Reaccionar proporcionalmente implica desarrollar el dominio propio, la capacidad de regular nuestras emociones, y de no permitir que lo externo determine completamente nuestra mente. De igual forma, tenemos que ser conscientes para saber aplicarlo en nuestro día a día.

Estas tres ideas —visión larga, desdramatización y reacción proporcional— se complementan entre sí y forman una especie de brújula interior que nos ayuda a afrontar diferentes situaciones que, de forma general, nos generarían esos cuadros de ansiedad.