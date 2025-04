Arthur C. Brooks, gurú de la felicidad de Harvard: "El secreto de los matrimonios más felices no es la pasión"

A lo largo de la historia, el amor ha sido comúnmente asociado con la pasión intensa y persistente. La literatura, la música e incluso las películas que vemos desde pequeños han construido un ideal romántico en el que la intensidad emocional se convierte en la prueba más evidente de que existe amor. Dándonos a entender que, cuando este se acaba, también lo hace el vínculo afectivo.

Si lo pensamos detenidamente, parece que no les falta razón. La pasión genera sentimientos de felicidad, satisfacción y bienestar, así como es la responsable de mantener siempre encendida la famosa "llama"; sin embargo, los expertos confiesan que, a pesar de su importancia, por sí sola nunca dará estabilidad ni durabilidad.

Según Arthur C. Brooks, el mayor experto en felicidad de Harvard, el secreto de los matrimonios más felices se encuentra en la amistad. La fase de la pasión, con el paso del tiempo, termina desvaneciéndose y, al final, lo que queda es una forma de amor más profunda y valiosa a largo plazo: el amor de compañía.

La importancia de la amistad en el amor

El inicio de todas las relaciones se basa en un amor apasionado. En esta etapa, el cerebro entra en un estado de euforia que, incluso, se compara con una adicción, ya que se liberan hormonas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina que generan sensaciones de apego, placer y bienestar. Todo ello provoca lo que Brooks llama "amor apasionado" y ha explicado en el podcast The Subtle Art, dirigido por el escritor Mark Manson.

No se trata de un fenómeno accidental, sino de un proceso biológico cuya función es fomentar un vínculo lo suficientemente fuerte como para que las parejas permanezcan juntas el tiempo necesario para reproducirse. Sin embargo, este estado no está diseñado para durar indefinidamente. Con el tiempo, el sistema nervioso se habitúa a esa estimulación, y los niveles de estas sustancias disminuyen.

En este punto es donde la relación vive un momento crucial. Algunas personas interpretan la pérdida de intensidad como el fin del amor, confundiendo la desaparición del entusiasmo inicial con una señal de que la relación ya no tiene futuro. Aquellas que logran prosperar, es porque, según el experto, transforman la pasión en un sentimiento más estable y profundo: la amistad.

Este amor, que Brooks llama "amor de compañía" se caracteriza por la complicidad en lo cotidiano, por la presencia constante y la sensación de seguridad que ofrece saber que uno puede contar con el otro en los momentos buenos y malos, pero también, en las rutinas más simples como ver una serie o cocinar juntos.

Son gestos que pueden parecer insignificantes desde fuera, pero que en realidad constituyen los cimientos de una relación sólida. La convivencia se convierte en un espacio de confianza en lugar de tensión, y las diferencias se abordan no como una batalla, sino como oportunidades para entenderse mejor y crecer juntos.

Este tipo de amor también implica una manera distinta de afrontar los conflictos. No se trata de evitar las discusiones ni de pretender que no existen problemas, sino de construir un espacio donde las diferencias no se conviertan en algo mayor. Brooks explica que en una relación basada en la amistad profunda, "no se busca competir entre sí, ni ganar discusiones, ni demostrar quién tiene la razón".

En palabras de Brooks, el amor de compañía se basa en la certeza de que la pareja no es solo un amante, sino también un mejor amigo. Se trata de una relación que vive una transformación en la cual, la pasión tiene su lugar y su importancia, pero no es lo que garantiza la permanencia ni la felicidad dentro de una pareja.