Dime qué sentimiento quieres transmitir, te diré qué flor regalar

"Una flor es breve, pero la alegría que regala en un minuto es una de esas cosas que no tienen un comienzo o un final" decía Paul Claudel. Capaz de expresar un sentimiento sin necesidad de hablar, es uno de los obsequios más valiosos por su belleza pero también por su significado.

El paisajista Fernando Pozuelo explica en este sentido: "el lenguaje de las flores, llamado floriografía, es una tradición ancestral que demuestra, una vez más, la relación del ser humano con la naturaleza.

Tenemos la posibilidad de recurrir a la belleza de las especies naturales para poder expresar nuestros sentimientos y emociones". Descubre el significado de cinco de las flores más regaladas recordando que como lo dice Miley Cyrus en su canción Flowers, es un gran regalo hacia nosotras mismas.

La rosa

Símbolo del amor pasional, la sensualidad y la elegancia, su forma dicotómica -por su flor bella y delicada, pero a la vez destaca también su tronco espinoso- representa la fragilidad del amor, que puede ser hermoso y, al mismo tiempo, delicado.

Dependiendo de su tonalidad, podemos expresar diferentes sentimientos a las personas que queremos. Si es de color rojo, representa el amor pasional; las rosas amarillas están relacionadas con la amistad, alegría o los buenos deseos; la blanca representa la pureza y la virtud y la rosa de color rosa se asocia a la gratitud y el cariño.

La orquídea

Evoca el deseo, la sensualidad femenina y la fertilidad. Una flor que cuenta con más de 25.000 especies identificadas, de diversos tamaños y tonalidades. Dependiendo de la tonalidad que adquiere, adopta diversos significados que podemos tomar, según el sentimiento que queramos transmitir.

Así, la orquídea blanca expresa pureza; la roja, deseo; la violeta, sabiduría y prudencia; la azul, paz y armonía; la rosa, amor y cariño; y la amarilla, erotismo.

La margarita

Ya desde la Edad Media se asociaba la Margarita a la esperanza y optimismo. Esta planta tradicional del amor -y del desamor- representa también la inocencia. Su fragilidad y ternura consigue transportarnos al amor más puro y a momentos de la infancia, donde se jugaba a despojar los pétalos en el típico juego de niños "me quiere o no me quiere".

El lirio

Cuenta con una simbología antigua, ya que en la mitología griega ya se hablaba del lirio como símbolo de vida y pureza -pues crece cerca de lagos y estanques-.

Planta relacionada con la realeza por sus diferentes representaciones como la "Flor de lis" en la monarquía francesa, está asociada a la elegancia. Por ello, es también una de las plantas más comunes empleadas en la decoración floral de bodas.

El tulipán

Destaca por su sencillez y su efimeridad. Al igual que la rosa, dependiendo de su coloración guarda un significado u otro. Así, los tulipanes blancos están asociados a la pureza y la paz; el morado significa lealtad; el naranja, energía y felicidad; y el azul oscuro, paz y tranquilidad.

