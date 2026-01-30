Laura Polo: “No puede haber paz si tu mente es un campo de batallas contra ti”
¿Te has parado alguna vez a pensar por qué ciertas situaciones suceden una y otra vez en tu vida?Lo que se permite, se repite (Vergara, 2026) nace para mostrar que muchas veces lo que aceptamos y normalizamos se refleja en nuestras vidas, como observo en consulta, al ver patrones y cómo la historia de cada persona influye en sus decisiones.
No puede haber paz si tu mente es un campo de batalla contra ti. No se trata de castigarnos ni culparnos, sino de entender cómo nuestras creencias y hábitos, a menudo heredados de la infancia, moldean nuestra forma de actuar. Sanar no es volver a ser quien eras antes de romperte, sino aprender a ser quien eres después de eso.
Nuestros vínculos son espejos: reflejan nuestras creencias, heridas y patrones internos, mostrando aquello que a veces no queremos ver de nosotros mismos. En consulta observo cómo cada persona reproduce ciertos comportamientos y cómo su historia influye en lo que acepta, enseñando que podemos tomar decisiones más conscientes y responsables.
Cada página invita a detenerse, mirar hacia dentro y cuestionar creencias que nos limitan. ¿Qué patrones sigues reproduciendo sin darte cuenta? ¿Qué verdades sobre ti misma son realmente tuyas y cuáles heredaste de otros? El libro ayuda a descubrir respuestas y a elegir de forma distinta, con más conciencia y autocompasión.
Mi deseo es que esta obra sea un reflejo y una guía. Que quien la lea comprenda cómo su historia, su infancia y sus vínculos moldean su presente, y se atreva a tomar decisiones con cuidado propio y consciencia. Al final, lo que se permite se repite, porque quien acepta eres tú.