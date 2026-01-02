'La magia de la luna en ti' nació del deseo por aprender sobre mi menstruación

Aloma Martínez, autora del planificador 'La magia de la luna en ti'. Cedida

La llegada de la menstruación suele ser un momento teñido de confusión, de charlas maternas precipitadas y del inicio de una nueva etapa a la que cuesta acostumbrarse.

En mi caso, me llegó antes que a la mayoría de mis compañeras. En el colegio nunca se había hablado del tema, así que salir a escondidas con la compresa hecha un burruño entre las manos y fingir no saber lo que era 'la regla' cuando alguien se atrevía a mencionarla se convirtió en mi nueva realidad. Asumí que, cuanta más distancia pusiera con mi ciclo y cuanto más ignorase su presencia, mejor.

Hicieron falta diez años más para que me diera cuenta de lo equivocada que estaba. Diez años hasta que mi curiosidad volvió a despertar.

La magia de la luna en ti nace del deseo por aprender sobre mi menstruación, esa parte natural de nosotras mismas que, durante siglos, ha sido estigmatizada y que muchas veces nos han hecho sentir que es algo que debemos esconder y de lo que deberíamos avergonzarnos.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Investigar y reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro interior es esencial para conectar con nosotras mismas y comprendernos mejor.

Por otro lado, a los diez años también nació mi fascinación por la luna. Y cuanto más aprendía sobre ella, más crecía mi necesidad de investigar acerca de la asociación que existía entre la luna y la mujer.

Quise poner en palabras los sentimientos que se me acumulaban en el pecho al observar la luna llena en el cielo. Y, en ese proceso, descubrí que no era la única que tenía un cariño especial por ella.

A través de los siglos, la mujer ha sido asociada con la luna en mitos y leyendas que han consolidado una relación íntima con el astro. Esta conexión se refuerza por el paralelismo entre las fases lunares y las menstruales.

A lo largo del mes, la luna y las mujeres comparten ciclos semejantes, una relación simbólica que ha perdurado hasta nuestros días.

Por eso, La magia de la luna en ti invita a reconocer la alianza entre los dos ritmos, un espacio para observar, registrar y reflexionar sobre las transformaciones que ambos atraviesan cada semana.

Un lugar donde crear una intimidad con nosotras mismas, algo que, en un mundo de constante movimiento y exposición, a veces resulta difícil encontrar.

Además, este journal incluye un planificador semanal diseñado para crear un momento de introspección, para escribir cómo nos sentimos, qué queremos dejar atrás y qué nos motiva.

También ofrece conocimientos básicos sobre la menstruación y la luna, un registro personalizado de sus ciclos, espacios de organización semanal y hasta una pequeña biblioteca para anotar lecturas.

La magia de la luna en ti nos alienta a recordar la belleza de los cambios, el poder del descanso y la importancia de escucharnos con atención.

Este libro da espacio a las transformaciones que solemos reprimir y a las fases internas que hemos juzgado antes de comprenderlas.

Nos inspira para contemplar nuestro entorno, reconectar con la naturaleza de la que formamos parte y tomar distancia de nosotras mismas para poder mirarnos de nuevo con más claridad, compasión y entendimiento.

Para mí, escribir este journal ha sido un reto, pero también una forma de poner mis pensamientos e ideas en orden. Me ha permitido solventar dudas que yo misma tenía y da sentido a grandes conflictos que todavía no había resuelto.

Me ha servido para confirmar la importancia de no dejar de aprender sobre aquello que nos apasiona, y sobre esos temas que, aunque el mundo ha insistido en ocultar como si fuesen trapos sucios, nosotras aún podemos volver a poner sobre la mesa.

Así que, si eres de las mías y La magia de la luna en ti ha llamado tu atención, te animo a sentarte tranquila, tomar una taza de tu bebida favorita y coger un bolígrafo.

Es lo único que necesitarás para comenzar este nuevo viaje que te propongo y conectar con otra parte de ti que aún no habías descubierto.

Si quieres conseguirlo, en la Comunidad de Magas estamos sorteando tres ejemplares de La magia de la luna en ti firmados por Aloma Martínez. No lo dudes y ¡Participa!