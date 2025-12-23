De una librería al Polo Norte: el viaje de 'Cuidado con los deseos imposibles'

Navidad. Quién nos habría dicho que nuestro primer libro juntas trataría precisamente sobre esa festividad. Y os preguntaréis por qué. Pues bien, si a una de nosotras le encanta la Navidad y es como un elfo desde octubre hasta enero, a la otra… digamos que no tanto. Vamos, que es un pequeño Grinch confeso y orgulloso.

Y claro, llega la gran pregunta: ¿entonces, cómo surgió? Un día, paseando por una librería, algo que, como imaginaréis, ocurre demasiado a menudo, nos dimos cuenta de la escasez de libros navideños para niños. Al menos para esas edades donde conviene hacer perdurar la magia.

Como suele pasarnos, nos miramos y no hizo falta decir nada. Pensábamos exactamente igual. Pero claro, Laura, con su espíritu antinavideño, dijo enseguida que si escribíamos algo sobre el tema, su lado Grinch iba a colarse por todas partes. Y no mentía. Un poquito se coló. ¿Pero qué es la vida sin un poco de dificultades?

La idea quedó aparcada un tiempo… hasta que, como siempre, volvimos a nuestra terraza frente al mar. Es nuestro lugar mágico, donde surgen todas las historias. Allí, con el portátil sobre las rodillas y bien servidas de café para el grinch y colacao para la elfa, empezamos a hablar de un curioso personaje llamado Frost.

Sin darnos cuenta, le siguieron los otros dos protagonistas: Dorian y Lila. Dorian es encantador y curioso; Lila, alegre y racional (aunque no tanto como cree, lo entenderéis cuando leáis su aventura).

Frost… bueno, es un elfo valiente que tiene más chispa que la de su propia personalidad. Aunque lo mejor no son ellos por separado, sino cómo equipo.

Su amistad es el verdadero motor del libro. Queríamos una historia que hiciera reír, gritar y llorar… y a veces todo a la vez. Una historia que recordara que los errores también pueden traer cosas maravillosas, y que los deseos, aunque imposibles, siempre esconden una lección.

Todo ello, claro, ambientado en unas navidades caóticas donde todo se desmorona si no consiguen arreglarlo, porque los deseos más locos se están haciendo realidad.

Escribimos literalmente a dos manos. Cuando una se pasa de intensidad, la otra la equilibra; cuando la otra se pasa de racional, la una añade mucha más magia. Nos complementamos tan bien como Dorian, Lila y Frost.

Laura es diseñadora; María desarrolladora web. Ambas divulgadoras literarias. Compartimos la misma pasión: crear historias en las que quedarse a vivir un rato, o toda la vida. Si conseguimos que algún niño sonría o vuelva a creer en la magia, nuestra misión ya está cumplida.

Cuando por fin tuvimos el libro en nuestras manos… Guau. Es mágico por dentro y por fuera. Las ilustraciones a dos tintas son preciosas, y la portada, si la giras bajo la luz, brilla con copos y destellos.

Pero lo que más luz tiene, creemos, es la ilusión con la que lo hicimos y la emoción que van a sentir los más peques al leerlo. Quién nos iba a decir que, de una terraza frente al mar, saldría una historia capaz de reconciliar incluso a un pequeño Grinch con la Navidad.

Si quieres tener este maravilloso cuento en tu casa, en la Comunidad de Magas estamos sorteando 3 ejemplares firmados por sus autoras.