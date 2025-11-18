Mi momento más feliz es cuando miro la cara de mis pacientes

Soy la doctora Marimer Pérez y desde hace más de 20 años, ejerzo como ginecóloga y obstetra. Como profesional, mi objetivo es enfocarme en la persona y establecer una relación cercana con las mujeres que atiendo.

Aunque he dejado atrás los años de guardias en los hospitales, en la actualidad sigo viviendo la obstetricia con la misma intensidad. El centro de salud femenina que fundé hace 4 años, WoMer, recibe más de 50 pacientes a la semana y, en mi día a día, realizo incontables partos al final de cada mes.

En el inicio de la pandemia desarrollé lo que llamo "mi segunda profesión" como divulgadora de salud femenina. En mis de redes sociales comparto información rigurosa y consejos prácticos, que hago siempre con empatía, cercanía y sentido del humor.

Además, participo en congresos, ponencias, mesas redondas, entrevistas y cursos, desde donde puedo profundizar en la importancia que tiene la divulgación de la ginecología femenina.

No me sueltes es la historia de una vida, de una vocación, de noches en vela, de palabras que calman, que no juzgan, que apoyan. He querido que sea un testimonio sincero, sin artificios, de lo que significa acompañar a una mujer en el instante en que todo cambia para siempre, mientras ella misma lidia contra sus fantasmas y sombras.

El libro está escrito con la misma naturalidad, humor y sensibilidad de mis mensajes en redes sociales, para hacer un balance de la primera parte de mi vida, adentrándome en mis experiencias como médica y como mujer. Creo firmemente que la vocación es la felicidad de tener como profesión la propia pasión, y esto es lo que he intentado plasmar en No me sueltes.

La historia del libro empieza cuando la editorial contacta conmigo, en una época en la que yo no paraba de hablar de partos en las redes sociales. Estábamos en plena pandemia, todas mis pacientes estaban muertas de miedo y fue eso lo que me llevó a empezar a grabar vídeos con mensajes de ánimo y positivismo para todas ellas.

La editorial vio tanta pasión en mis explicaciones y mis vídeos que me contactaron para pedirme que lo plasmara en un libro. Al principio, yo no estaba del todo convencida, hasta que pensé ¿sabéis que os voy a contar? Os voy a contar cómo soy yo, la mujer que hay detrás de la cámara.

En definitiva, entre otras cosas, responde a la pregunta ¿por qué yo no puedo decir que soy feliz en mi trabajo? Mi momento más feliz es probablemente cuando miro a la cara a una de mis pacientes y veo que me está entendiendo, y que sabe que yo no la voy a soltar y que esa mirada me está pidiendo que yo no la suelte.

Sí, ese es el motor de mi vida, lo que me lleva moviendo toda mi vida, y ¿por qué no aprovechar para contarlo? De esta manera puedo dejar el legado de cómo vivo mi profesión, cómo detrás de la obstetra hay una mujer que sufre y pasa noches enterasen vela cuando las cosas no van tan bien. En definitiva, cómo entiendo yo la medicina humanizada.

De hecho, ha habido momentos en mi vida en que el trabajo lo ha sido todo, he pasado por épocas muy bajas, y si he salido adelante es gracias a que siempre he tenido una paciente que me preocupaba y por la que no me podía permitir fallar.

En No me sueltes, también quiero mostrar mi profesión tal como es, como yo la he vivido, con toda su intensidad, con los brillos y la oscuridad que significa llevar una bata… Los relatos de las consultas, visitas e intervenciones hospitalarias se alternan con anécdotas cotidianas y reflexiones personales, que tocan temas tan universales como la dificultad para conciliar la vida personal y laboral.

También sobre lo controvertido que resulta para una mujer decidir no ser madre, la compleja vivencia de la pandemia o las inseguridades y miedos de los que ni siquiera los médicos, por muy experimentados que seamos, podemos librarnos.

El libro recoge el vértigo de la primera guardia, la emoción del primer parto, la adrenalina de la urgencia y la gratitud de los padres que, con una mirada, nos dicen más de lo que jamás podrán expresar con palabras.

No me sueltes rememora también algunos de los casos más significativos de mi carrera como obstetra, y os irá introduciendo en mi día a día, para compartir con vosotros mi visión de la medicina y la vida.

A lo largo de los diez capítulos del libro, os revelo, sin tapujos, mi lado más vulnerable y humano, algo que espero que no os deje indiferente a todas las que me seguís y me consideráis un referente.

Y, para acabar, una última reflexión que resume mi vocación y mi pasión: ¿por qué no podemos ser felices trabajando? Si esta es nuestra llama, hay que intentar que no se apague, y esto es lo que os quiero contar en No me sueltes.