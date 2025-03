'Comer no es pecado', la reconciliación con la comida y el placer de alimentarse

Me llamo Mihaela Bilic y soy una de las miles de millones de personas en el mundo a las que les gusta comer. Así que mi vida se ha dividido en dos: por un lado, periodos en los que comía hasta hartarme y, por otro, curas de adelgazamiento en las que me castigaba por la ingesta.

De esta lucha constante he hecho una obsesión, una pasión y una profesión. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la comida y la silueta? ¿Cómo incluir en la dieta los alimentos que nos gustan sin acabar con kilos de más en la cintura? Me hice nutricionista para averiguar si se puede combinar pan con queso y carne con patatas.

Me especialicé en diabetes, nutrición y enfermedades metabólicas con el fin de entender el efecto que el azúcar tiene en nuestras vidas y el papel que desempeña la bollería que tanto me gustaba. Hice un máster en psiconutrición en París para aprender cómo librarme de las dietas y comerme un cruasán sin sentirme culpable.

Me di cuenta de que mucha gente experimenta los mismos sentimientos que yo: están en una lucha constante y buscan un régimen milagroso para perder peso. He dedicado más de 30 años a buscar soluciones para conciliar la comida con la delgadez, y los antojos con la salud. He aprendido e investigado el papel de la comida desde perspectivas médicas, psicológicas, filosóficas, sociológicas y culinarias.

He trabajado tanto en hospitales como en clínicas de estética, he realizado cursos de especialización médica y cursos de cocina, he hablado con cientos de personas y he concedido decenas de entrevistas en prensa y televisión.

Tras toda una vida de investigación, la conclusión fue sorprendente: la comida no es nuestra enemiga, es nuestra amiga, y la guerra con ella no es una solución, ni para nuestra figura, ni para nuestra salud.

La única forma de encontrar el equilibrio y la paz es permitir que nuestro cuerpo disfrute, comer con los sentidos, sin culpas ni prohibiciones. Entender nuestras necesidades y distinguir entre el hambre del cuerpo y el hambre de la mente, entre la necesidad de nutrientes y el comer emocional.

Está prohibido vetarnos y es obligatorio aceptarnos, cuidarnos y nutrirnos de verdad. Utilizamos la comida para satisfacer otras necesidades emocionales, sensaciones y sentimientos que nos dan miedo o de los que queremos deshacernos.

Llenamos el vacío de nuestra alma con comida y le guardamos rencor por hacernos engordar. Los kilos de más son una enfermedad del alma y hasta que no lo solucionemos, no dejaremos de comer.

Comer no es pecado, no es una guía nutricional para perder peso de la noche a la mañana. No encontrarás tablas de calorías, combinaciones de alimentos rebuscadas ni menús para adelgazar. No se trata de otra dieta milagrosa, sino de un estilo de vida, un enfoque diferente, una reconciliación con nuestras necesidades y antojos.

Quiero que redefinas la normalidad y aceptes que no es pecado ser una glotona o una golosa. No hay nada malo en comer pan con mantequilla o en que te gusten las patatas fritas y el chocolate. Mi propósito es mostrarte cómo disfrutar de lo bueno y perder peso.

Cuando comemos con los sentidos, nos saciamos antes y no necesitamos comer en exceso. Cuando comemos de todo, satisfacemos nuestros antojos y no necesitamos prohibiciones. Cuando conocemos nuestras emociones, ya no confundimos el hambre con el aburrimiento o la tristeza. Cuando comprendemos el papel de los nutrientes, dejamos de clasificar los alimentos en buenos y malos, sanos e insanos, permitidos y prohibidos.

Este libro es un alegato a favor de la reconciliación con la comida. Las dietas no son la solución para la salud física y mental. Necesitamos organización y disciplina en nuestra relación con la comida, pero no se trata de una guerra, sino de una tregua.

Os propongo un programa de 'reeducación' en seis pasos y os prometo que, si conseguís ponerlo en práctica, no volveréis a tener problemas con la comida. Es hora de comprender cómo nos ha construido la naturaleza y cómo funcionamos, por qué engordamos con facilidad y adelgazamos lentamente.

También, cuáles son las preguntas que debemos hacernos cuando queremos poner en orden nuestra alimentación, cómo encontramos la motivación adecuada y cuáles son los objetivos realistas para el cambio.

¿Qué hacemos con los antojos de dulce y cómo educamos nuestra hambre, quiénes son nuestros amigos y enemigos en el plato?

En Comer no es pecado encontraréis las respuestas a todas estas preguntas. Mi objetivo es que recuperéis la confianza en vosotros mismos y el control sobre vuestra relación con la comida. Disfrutad de cada bocado y saboread la vida con todos los sentidos. ¡Porque una vida vivida de verdad no necesita estar llena de comida!