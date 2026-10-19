Marisa Jara, modelo: "Este es mi mejor secreto para cuidar la piel, hidratarla y unificar el tono después de verano"

Tras su paso por Supervivientes, Marisa Jara es más consciente que nunca de la importancia de cuidar la piel y mantener una buena rutina de belleza, especialmente después de exponerla a condiciones exigentes. La hidratación y la recuperación de la luminosidad son dos de las claves para devolverle un aspecto saludable.

Como modelo, su piel forma parte de su trabajo y el cuidado facial ocupa un lugar importante en su día a día. Por eso, la sevillana apuesta por una rutina adaptada a las necesidades de cada momento, en la que prepara el rostro antes de aplicar los tratamientos y elige los productos en función de los resultados que busca.

Lo hace de la mano de Banban Cosmetics, firma de la que es embajadora, y en especial de su Biomolecular Serum Collection, una colección de cinco sérums formulados para responder a distintas necesidades cutáneas. Desde aportar hidratación y luminosidad hasta mejorar la apariencia de las arrugas, la textura o la firmeza, cada fórmula está pensada para abordar un objetivo concreto.

Los cinco sérums que Marisa Jara utiliza para cuidar su piel

La modelo ha compartido su rutina facial y ha explicado cómo elige cada sérum según lo que necesita su piel. Antes de comenzar con los tratamientos, Marisa Jara insiste en la importancia de preparar bien el rostro.

Para ello, utiliza el Detox de Ozono de Banban, un exfoliante facial con marfil vegetal y más de un 99 % de ingredientes naturales que, según explica, le permite dejar la piel limpia y preparada para continuar con los siguientes pasos.

Después de preparar la piel, toca decidir qué tratamiento necesita. Pero, ¿por qué elegir un solo producto cuando las necesidades del rostro cambian? Marisa Jara apuesta por adaptar su rutina a cada momento y explica qué busca con cada uno de los cinco sérums de Banban formulados para tratar distintas preocupaciones cutáneas.

La clave de esta colección está en combinar activos específicos con exosomas, presentes en las cinco fórmulas. Estos ayudan a potenciar la acción de los activos sobre la piel, mientras que cada sérum se centra en un objetivo concreto, desde aportar hidratación hasta mejorar la luminosidad, la textura o la firmeza.

Todos los productos, además, son veganos y contienen un 99 % de ingredientes de origen natural. También se elaboran mediante fabricación en frío, un proceso que, según la firma, ayuda a preservar las propiedades de los ingredientes más sensibles.

Y aunque cada sérum responde a un objetivo diferente, Jara señala dos de ellos que considera básicos para empezar a construir una rutina facial: el ácido hialurónico y la vitamina C.

Ambos se dirigen a necesidades habituales del cuidado de la piel, como la deshidratación, la falta de luminosidad y las irregularidades en el tono, aunque sus fórmulas y funciones son distintas.

El primero es el Sérum Hialurónico Triple Peso Molecular, formulado con un 10 % de ácido hialurónico de triple peso molecular, exosomas, ceramidas de salvado de arroz y niacinamida.

Su objetivo es proporcionar hidratación en distintas capas de la piel y ayudar a reforzar la barrera cutánea, una función esencial para mantenerla flexible y evitar que pierda agua con facilidad.

La fórmula también está diseñada para mejorar la elasticidad y reducir la apariencia de las pequeñas arrugas asociadas a la deshidratación.

"El de ácido hialurónico es ideal para cuando buscamos un extra de hidratación, conseguir una piel más jugosa, suave y reforzar la barrera cutánea", explica Marisa Jara.

Es una opción especialmente interesante cuando el rostro presenta tirantez o ha perdido ese aspecto flexible y luminoso que suele asociarse a una piel bien hidratada. La marca lo plantea como un tratamiento apto para todo tipo de pieles, con independencia de que necesiten una hidratación adicional de forma puntual o dentro de su cuidado habitual.

El segundo imprescindible para la modelo es el sérum de vitamina C al 20 %, una fórmula pensada para recuperar la luminosidad y mejorar progresivamente la apariencia de las manchas.

Tras el verano, cuando la exposición solar puede dejar un tono menos uniforme y hacer más visibles algunas hiperpigmentaciones, este tipo de activo adquiere especial protagonismo en las rutinas de belleza.

Conviene recordar que ningún sérum sustituye a la protección solar, fundamental para prevenir el daño provocado por la radiación ultravioleta y evitar que las manchas se intensifiquen.

La propuesta de Banban Cosmetics combina un 20 % de vitamina C estabilizada con exosomas, niacinamida, vitamina E y ozono microencapsulado. Su fórmula ayuda a iluminar el rostro, unificar el tono y mejorar progresivamente la apariencia de las manchas, al tiempo que contribuye a proteger la piel frente al estrés oxidativo diario.

Jara lo recomienda cuando el objetivo es conseguir una piel más luminosa y uniforme. "El de vitamina C al 20 % es perfecto cuando buscamos más luminosidad y un tono más uniforme, ya que ayuda a mejorar la apariencia de las manchas. Y además contiene niacinamida y ozono", señala.

La combinación de estos ingredientes convierte a este sérum en una de las opciones de la colección orientadas a quienes quieren recuperar la luminosidad y mejorar el aspecto general del rostro.

Más allá de estos dos productos, la modelo explica que escoge los otros tres sérums según las necesidades que identifica en su piel en cada momento.

Y es que, no todas las preocupaciones cutáneas requieren el mismo tratamiento: mientras algunas personas buscan mejorar la textura o suavizar la apariencia de las arrugas, otras priorizan la firmeza o un efecto tensor que se aprecie de forma inmediata.

Para trabajar la renovación cutánea, Banban propone el Sérum Retinoides Regenerante 15 %, formulado con un 15 % de complejo de retinoides, exosomas, bakuchiol, ácido láctico, manzanilla y niacinamida.

Su función es ayudar a acelerar la renovación de la piel, mejorar su textura, aportar luminosidad y suavizar la apariencia de las arrugas y otros signos visibles del envejecimiento.

"El de retinoides, cuando quiero reducir arrugas, mejorar la textura de la piel y corregir las manchas", explica Jara al hablar de este producto.

Los retinoides se utilizan habitualmente en cosmética para favorecer la renovación cutánea y mejorar el aspecto de la piel con el uso continuado. Aun así, son activos que requieren una introducción progresiva en la rutina, ya que pueden provocar irritación, especialmente en pieles sensibles o poco acostumbradas a ellos.

También es recomendable seguir las indicaciones de uso del fabricante y consultar con un profesional sanitario en caso de duda, especialmente durante el embarazo.

El cuarto producto está pensado para quienes buscan suavizar las líneas de expresión y conseguir un efecto tensor. Se trata del Sérum GABA Botox-Like 8 %, cuya fórmula contiene un 8 % de complejo GABA, una biomolécula que, según la marca, ayuda a relajar la apariencia de las microtensiones superficiales y a suavizar visiblemente las líneas de expresión.

Los exosomas y el bakuchiol completan la composición y contribuyen a una acción reafirmante progresiva, con el objetivo de mejorar la textura y el aspecto general de la piel.

"El de GABA es perfecto para las líneas de expresión, ya que tiene un efecto tensor", afirma la modelo. La firma describe un efecto tensor inmediato, por lo que se trata de una propuesta diferente a los tratamientos orientados principalmente a la hidratación o la renovación.

La denominación Botox-Like hace referencia al efecto cosmético que busca la fórmula, pero no significa que el sérum equivalga a un tratamiento médico con toxina botulínica.

La última opción de la colección es el Sérum Colágeno Vegetal 12 %, dirigido a mejorar la elasticidad y la firmeza. Su fórmula incorpora un 12 % de colágeno de origen vegetal, no animal, junto con exosomas, ácido hialurónico y vitaminas C y E.

Según la marca, está diseñado para aportar hidratación, mejorar la elasticidad y ayudar a recuperar el aspecto firme de la piel.

"El de colágeno lo uso sobre todo cuando quiero mejorar la elasticidad y la firmeza de mi piel", cuenta Jara. Además, la propuesta está dirigida a todo tipo de pieles que necesitan un extra de hidratación, vitalidad y elasticidad, y completa una colección que permite escoger el tratamiento en función de la preocupación principal de cada momento.

La clave de esta rutina está, por tanto, en identificar qué necesita la piel antes de elegir el producto. La hidratación, la luminosidad, la renovación, el efecto tensor y la firmeza son objetivos diferentes y requieren fórmulas específicas.