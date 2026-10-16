Los maquilladores coinciden: "El mejor tono de pintalabios es el color que aparece al apretar tu dedo"

Elegir un pintalabios que favorezca no siempre es tan sencillo como parece. Hay rosas, nude, marrones y rojos que pueden quedar espectaculares en una persona y resultar demasiado apagados o intensos en otra.

La clave está en encontrar un color que encaje con la piel y respete la pigmentación natural de los labios. En el maquillaje, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia.

Por eso, antes de dejarse llevar por las tendencias o comprar un labial que funciona en otra persona, conviene fijarse en los tonos que mejor se integran en el propio rostro. Una elección acertada puede aportar frescura sin necesidad de recurrir a colores llamativos.

Encontrar el tono de labios perfecto

Una de las referencias más sencillas para dar con ese color es observar el tono rosado o rojizo que adquiere la yema del dedo al presionarla suavemente durante unos instantes.

Este cambio de color está relacionado con la circulación sanguínea y puede servir como orientación para encontrar un pintalabios natural.

La idea es buscar un tono que recuerde a ese matiz, sin tomarlo como una regla exacta. El color de los labios varía según la pigmentación de cada persona, y el resultado de un labial también depende del subtono de la piel, la intensidad del producto y el acabado elegido.

Por eso, un mismo rosa puede resultar favorecedor en una persona y demasiado frío en otra. Lo mismo ocurre con los nude, que no siempre son beige: algunos tienen matices melocotón, otros tienden al marrón y otros incorporan pigmentos rosados.

Para acertar, lo mejor es probar el producto directamente sobre los labios y observar cómo queda con luz natural. Si el color se integra con facilidad y aporta un aspecto saludable sin restar protagonismo al rostro, probablemente sea una buena opción para el día a día.

El subtono de la piel

Además de la pigmentación natural de los labios, conviene tener en cuenta el subtono de la piel. Las pieles cálidas suelen armonizar bien con colores melocotón, coral o marrones cálidos, mientras que los rosas fríos y los tonos cereza pueden encajar especialmente bien en pieles de subtono frío.

Si el subtono es neutro, hay más margen para experimentar con distintas familias cromáticas.

Estas orientaciones no son normas estrictas. La intensidad del color natural de los labios, el contraste con la piel y las preferencias personales también influyen en el resultado. Un rojo puede funcionar en una gran variedad de rostros si se encuentra el matiz adecuado.

También merece la pena prestar atención al acabado. Los labiales cremosos y satinados suelen aportar una sensación de mayor hidratación y dejan un aspecto jugoso, mientras que los mates ofrecen más intensidad y definición.

En labios secos, preparar la superficie con un bálsamo y retirar suavemente las pielecillas puede ayudar a que el color quede más uniforme.

Mismo tono para labios, mejillas y ojos

Una vez identificado el color que mejor encaja con el rostro, se puede utilizar como referencia para el resto del maquillaje. Los tonos rosados, melocotón o tierra que funcionan en los labios también pueden servir para elegir un colorete o una sombra de ojos de la misma familia cromática.

Esta coordinación crea una sensación de armonía y permite conseguir un maquillaje natural sin combinar demasiados colores. No es necesario utilizar exactamente el mismo producto en todas las zonas, sino buscar matices que se complementen.

Eso sí, hay que comprobar que cada cosmético esté formulado para la zona en la que se va a aplicar. Un pintalabios no debe utilizarse automáticamente como sombra de ojos, ya que no todos sus ingredientes son adecuados para el contorno ocular.

Al final, encontrar un labial favorecedor no consiste en seguir una lista de colores universales, sino en observar qué matices funcionan mejor en cada rostro. Probarlos con luz natural y elegir el que aporte frescura, sin apagar la piel, sigue siendo una de las formas más útiles de acertar.