La revolución del maquillaje llega a España: 16 tonos diferentes y tecnología IA para encontrar tu base perfecta

Encontrar una base de maquillaje que encaje de verdad con la piel no siempre resulta sencillo. El tono puede parecer correcto en el envase y cambiar al aplicarlo, mientras que el acabado elegido puede condicionar demasiado el resultado.

La firma de cosmética avanzada Mary Kay plantea ahora otra forma de abordar esa elección con sus nuevas bases de maquillaje TimeWise® 3D: 16 tonos disponibles en dos acabados diferentes, mate y luminoso.

La propuesta nace como respuesta a que el acabado no tiene por qué estar determinado por el tipo de piel. La misma gama permite escoger entre una piel más mate o una apariencia más luminosa según el maquillaje, la ocasión o el resultado que se busque.

Misma gama, dos acabados

Las dos fórmulas ofrecen una cobertura modulable de media a alta y están diseñadas para todo tipo de piel, incluida la sensible. La diferencia está en el resultado final.

La Base TimeWise® 3D Mate incorpora microesferas que ayudan a absorber el exceso de grasa y controlar los brillos. La firma describe el acabado como mate natural, con una textura ligera y transpirable que busca evitar una apariencia seca o acartonada. También está formulada para resistir la humedad y el sudor.

La versión luminosa apuesta por una piel de aspecto más fresco y radiante. Su fórmula incluye ingredientes acondicionadores y está planteada para ayudar a mantener la hidratación y potenciar la luminosidad natural. Mary Kay asegura que se funde con la piel sin acumularse en las líneas de expresión.

Una de las particularidades de la nueva propuesta es que los 16 tonos están disponibles en ambos acabados. Así, quien encuentre su tono puede cambiar entre mate y luminoso sin tener que volver a buscar desde cero el color que mejor encaja con su piel.

Maquilla y protege

Esta nueva generación de bases incorpora también el Complejo TimeWise 3D®, una combinación de resveratrol, vitamina B3 y un péptido antiedad. Ingredientes aportan protección antioxidante y ayudan a mejorar el aspecto del tono desigual y de las líneas de expresión.

La fórmula no tiene perfume, ni aceites y no es comedogénica, y ha sido probada dermatológicamente. En ambos acabados se mantiene la cobertura modulable, de manera que es posible empezar con una capa fina y añadir producto únicamente en las zonas donde se quiera mayor cobertura.

La aplicación también busca adaptarse al resultado que se quiera conseguir. La esponja permite trabajar una capa más ligera, mientras que la brocha ayuda a aumentar la cobertura.

La propia firma recomienda comenzar desde el centro del rostro hacia el exterior y añadir producto de forma progresiva.

La IA llega al maquillaje

La otra novedad está en la forma de encontrar el color. Mary Kay cuenta con la herramienta digital "Encuentra tu tono".

Se trata de un probador virtual impulsado por inteligencia artificial que funciona desde la propia experiencia de compra online y no requiere descargar una aplicación. La compañía recomienda utilizarla con luz natural y uniforme para obtener un resultado más preciso.

Detrás de la tecnología IntelliMatch™ utilizada para desarrollar la gama hay un análisis de más de 1.000 mujeres de distintos lugares del mundo. Mary Kay explica que se analizaron tres zonas del rostro y se obtuvieron más de 3.000 variaciones de tono antes de definir los tonos de las bases.

El objetivo no fue multiplicar las referencias, sino conseguir que cada una reprodujera de forma más precisa los matices de la piel. Por un precio de 30 euros, este revolucionario producto cambiará tu rutina de maquillaje por completo, ya sea para tu día a día o para un momento más especial.