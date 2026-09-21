Los expertos en belleza coinciden: esta crema con péptidos rejuvenece el rostro e hidrata hasta 120 horas

Hubo una época en la que cuidarse la piel no parecía tan importante. Las rutinas de belleza eran mucho más sencillas y el skincare no ocupaba el lugar protagonista que tiene hoy, mientras que productos como las cremas, los sérums o los tratamientos faciales no formaban parte del día a día de tantas mujeres.

El maquillaje se convertía así en el gran aliado para conseguir una piel más uniforme, luminosa y bonita, aunque debajo de la base no siempre hubiera una piel especialmente cuidada. Con el tiempo, sin embargo, empezamos a entender que no se trataba solo de cubrir, sino también de preparar, hidratar y tratar el rostro para que su aspecto mejorase incluso antes de maquillarlo.

Fue entonces cuando llegó la revolución del skincare y cambió por completo nuestra forma de entender la belleza. De repente, buscamos una piel hidratada, jugosa y luminosa, pero también productos capaces de aportar firmeza y ese pequeño efecto rejuvenecedor que hace que el rostro parezca más descansado.

Y así como nosotras entendimos la importancia de una buena crema hidratante, el mercado también lo hizo. Comenzó entonces el desafío de encontrar fórmulas capaces de hacer algo más que aportar hidratación inmediata: que ayudaran a reforzar la barrera cutánea y, al mismo tiempo, trabajaran sobre la firmeza y la apariencia de las primeras líneas de expresión.

Es precisamente lo que propone Paula’s Choice con su nueva Hidratante Intensiva Pro-Colágeno Péptidos, una versión más intensiva de su conocida hidratante con péptidos que mantiene el Complejo 3x Péptidos Pro-Colágeno y añade una nueva Tecnología Lipídica de Retención de Hidratación.

Su objetivo es ambicioso: proporcionar hasta 120 horas de hidratación y ayudar a reparar y fortalecer la barrera cutánea en 24 horas.

Mucho más que una crema hidratante

La primera diferencia se aprecia incluso antes de entrar en los ingredientes. Tiene una textura cremosa y agradable que se extiende fácilmente por el rostro y hace que aplicarla se convierta en uno de esos pequeños momentos de la rutina que apetece repetir. Es más rica que una hidratante convencional, pero no se siente pesada ni deja una sensación grasa.

En mi caso, lo que más noto después es que la piel queda mucho más cómoda y con un aspecto descansado. Y hay otro detalle que me ha gustado especialmente: al maquillarme después, la base se asienta mejor sobre la piel y el rostro mantiene durante más tiempo ese acabado bonito y natural que buscamos.

La marca indica que puede utilizarse por la mañana antes del protector solar y por la noche como último paso de la rutina, de manera que funciona como una hidratante de uso diario y no como un tratamiento reservado exclusivamente para momentos concretos.

Puede utilizarse todos los días o recurrir a ella cuando la piel necesite un aporte extra de hidratación y nutrición. Además, está pensada para todo tipo de pieles, aunque resulta especialmente interesante en aquellas que presentan deshidratación, tirantez o una sensación de incomodidad.

Y aquí aparece uno de sus puntos fuertes: la hidratación no se plantea únicamente como una sensación inmediata. La fórmula combina diferentes mecanismos destinados a ayudar a la piel a captar agua, conservarla y reducir su pérdida, mientras trabaja también sobre la barrera cutánea.

El resultado es una hidratación que puede mantenerse hasta 120 horas, según los ensayos clínicos realizados por la marca.

Además, la fórmula ayuda a reparar y fortalecer la barrera cutánea en 24 horas, dos datos que explican por qué esta nueva versión está pensada para quienes buscan algo más que una hidratante que simplemente aporte confort al aplicarla.

El secreto está en combinar péptidos con hidratación

Pero si hay un ingrediente que ocupa el centro de esta fórmula son los péptidos. Paula’s Choice ha desarrollado la Hidratante Intensiva Pro-Colágeno Péptidos alrededor de un complejo formado por tres péptidos especializados que trabajan sobre diferentes mecanismos relacionados con la firmeza, la elasticidad, el volumen y la apariencia de las arrugas.

Y aquí conviene hacer una pequeña pausa porque hablar de péptidos en cosmética no significa hablar de un único ingrediente con una única función. Son cadenas cortas de aminoácidos que actúan como mensajeros y, dependiendo de su tipo, pueden dirigirse a diferentes procesos relacionados con la piel.

En esta crema encontramos Hexapéptido-5, Oligopéptido-1 y Tetradecapéptido-1. Cada uno tiene una función específica dentro de la fórmula y la idea es precisamente que trabajen de manera conjunta, en lugar de limitarse a acumular ingredientes con nombres llamativos en el envase.

El Hexapéptido-5 ayuda a mantener el equilibrio de hidratación y a recuperar el volumen y la elasticidad de la piel. El Oligopéptido-1 favorece la producción natural de colágeno y elastina, contribuyendo a mantener una piel más firme y resistente, mientras que el Tetradecapéptido-1 está destinado a suavizar rápidamente la apariencia de las arrugas y las líneas de expresión.

La filosofía detrás de esta combinación también explica por qué la marca insiste en una idea que cada vez resulta más interesante dentro de la cosmética: no necesariamente más péptidos significa mejores resultados.

Como explica David Fernández Polo, Responsable Científico y de Educación de Paula’s Choice España, "no todos los péptidos hacen lo mismo ni tienen la misma eficacia".

La clave, según señala, está en seleccionar los adecuados, utilizarlos en concentraciones eficaces y formularlos correctamente junto a ingredientes que potencien su acción.

Es una cuestión importante porque basta con mirar cualquier estantería de cosmética para comprobar hasta qué punto los péptidos se han convertido en uno de los ingredientes de moda.

Sin embargo, cada uno puede desempeñar funciones diferentes: algunos están relacionados con la producción de colágeno, otros con la hidratación, la firmeza o la apariencia de las arrugas. Por eso, la estrategia de la fórmula importa tanto como la cantidad.

Una reserva de hidratación para la piel

Junto al complejo de péptidos, la fórmula incorpora extracto de microalga roja, concretamente Gigartina stellata. Se trata de un activo de origen marino que ayuda a captar y distribuir el agua en las capas superficiales de la piel, creando una especie de reserva de hidratación duradera.

Su función no se queda únicamente en aportar agua sino que, según la información de la marca, este extracto también contribuye a proteger y reforzar las fibras de colágeno y elastina, algo que ayuda a explicar que la crema busque trabajar simultáneamente hidratación, firmeza y elasticidad.

El tercer pilar de la fórmula es la Tecnología Lipídica de Retención de Hidratación, basada en extracto de raíz de Ophiopogon japonicus. Su función está relacionada con la propia barrera cutánea: potencia los factores naturales de hidratación, favorece la producción de lípidos y ayuda a reducir la pérdida de agua.

Dicho de una forma mucho más sencilla, no se trata únicamente de aportar hidratación a la piel, sino también de ayudarla a conservarla.

Y esta diferencia es fundamental cuando hablamos de una piel que se siente constantemente seca o tirante. Una hidratante puede aportar una sensación agradable inmediatamente después de aplicarla, pero mantener esa hidratación depende también de la capacidad de la piel para retener el agua.

La gama Pro-Colágeno Péptidos crece

La nueva hidratante intensiva se incorpora a una gama que ya cuenta con diferentes productos formulados alrededor de combinaciones específicas de péptidos.

La hidratante original utiliza tres péptidos y presenta una textura crema-gel más ligera, mientras que esta nueva versión mantiene el mismo trío y añade la tecnología lipídica destinada a conseguir una hidratación más profunda y duradera.

La colección incluye además un Contorno de Ojos Pro-Colágeno Péptidos, formulado con cuatro péptidos para trabajar sobre bolsas, firmeza y patas de gallo; un Booster Pro-Colágeno Multipéptido, con seis péptidos seleccionados para reforzar la firmeza y reducir rápidamente la apariencia de arrugas y líneas de expresión; y un Gloss Labial Pro-Colágeno Péptidos, con tres péptidos destinados a hidratar, suavizar las líneas de los labios y aportar volumen.

La lógica es que no todos los productos necesitan exactamente la misma combinación. El objetivo cambia según la zona del rostro y la necesidad concreta de la piel, por lo que también cambia la selección de péptidos.