María Baras, peluquera: "Para estar joven a partir de los 50, este es el tinte de pelo que siempre recomiendo"

Hay algo en el rubio que hace que siempre queramos volver a él. Quizá sea la luz que aporta al rostro, quizá esa sensación de cambio que consigue incluso sin modificar demasiado el corte. Lo cierto es que sigue siendo uno de los colores más deseados cuando llega el momento de pasar por la peluquería.

Sin embargo, no todos los rubios sientan igual ni tienen el mismo efecto. Mientras que un rubio equivocado puede apagar las facciones o hacer que la piel luzca cansada, el matiz correcto ilumina el rostro, rejuvenece y aporta un aspecto saludable de inmediato.

Para la peluquera María Baras, el rubio arena pertenece, sin dudas, a este segundo grupo. La experta apuesta por esta tonalidad por una razón muy sencilla: consigue que el cabello gane luz y movimiento y, al mismo tiempo, hace que el rostro se vea más suave y luminoso.

Rubio arena, el tinte favorito de las expertas

El tinte de pelo rubio arena se caracteriza por ser un rubio intermitente, ni demasiado claro ni excesivamente oscuro, con reflejos beige y dorados muy sutiles que aportan un aspecto natural y sofisticado.

A diferencia de los rubios muy fríos, que pueden endurecer las facciones, o de los rubios muy dorados, que tienden a verse artificiales, el rubio arena consigue un equilibrio que ilumina, aporta calidez y suaviza las facciones.

Los matices neutros del rubio arena iluminan el contorno facial, dando un efecto de buena cara inmediata, similar al que producen los maquillajes en tonos cálidos y naturales.

Este toque de luz favorece especialmente a las pieles claras y medias, pero también se adapta a tonos más oscuros con subtonos cálidos.

Además, otra de las grandes ventajas del rubio arena es que es ideal para disimular las canas. Gracias a su mezcla de reflejos beige y dorados, los mechones blancos se integran con mayor facilidad en el conjunto del cabello.

Esto significa que el crecimiento de las canas se nota menos, lo que alarga el tiempo entre retoques y haciendo que el mantenimiento sea más sencillo que con otros tonos más oscuros o más fríos.

Otro punto a favor es que el rubio arena aporta volumen visual y textura. Los reflejos multidimensionales de este color dan la sensación de un cabello más denso y con más movimiento.

Esto es especialmente favorecedor en mujeres a partir de los 40, ya que a medida que envejecemos, el cabello se vuelve menos denso y el cuero cabelludo puede hacerse visible.

Cuando optamos por tintes y cortes de pelo que aportan volumen, mitigamos ese efecto y conseguimos un efecto de mayor cantidad y densidad capilar.

Además, en comparación con tonos planos y opacos, este tipo de rubio crea luz y sombras que realzan la forma del peinado y hacen que el cabello se vea más brillante.